微博北美研发中心落地硅谷 发展AI大布局

新浪科技讯 美国西部时间4月20日下午，微博CEO王高飞在加州硅谷帕罗阿托（Palo Alto）正式宣布微博AI研发中心正式落地，为微博的未来发展铺下人工智能大布局。微博也成为中资企业在硅谷设立研发中心的又一名新成员。

王高飞在开幕致辞中表示，设立硅谷研发中心的核心目的在于利用硅谷的地理优势及技术优势，与国内的产品和市场结合，做出更好的产品，也让目前的产品更有效率，从而提高微博的竞争力。微博会将一些核心产品的开发，比如和人工智能结合的、和视觉图像视频的内容放在硅谷。随着未来硅谷的研发队伍会不断壮大，与国内的团队互相支持，进一步提升微博的影响力。

谈到人工智能在社交媒体上的运用，王高飞说，这项技术可以利用用户开放型的数据优化产品的算法和推荐方式，使得用户在使用产品的时候更有效率，体验更好。

王高飞说道，微博自成立以来将近10年时间，对于中国科技和社会起到了不小的推动作用。微博这个产品不单影响了中国的媒体领域，更影响了很多行业的发展。每一个技术人员内心都有着将世界变得更好的梦想，加入微博研发团队，可以更容易将自己的思想及能力落地，实现自己的抱负。

微博北美研发中心负责人Jason Xie表示，中心的设立是公司耗时一年基于整体产品战略布局的考量，将人工智能技术加入到微博这个社交平台中，也必然会产生新的火花，为用户带来更好的体验。至于中心的招聘标准，他希望初期整个团队在技术上做到顶尖，在某一定向领域可以做到专家级别，在大方向上可以和国内的产品做到完美结合。未来团队渐渐扩大之后，将会需要更多元化的人才。

微博北美研发中心设立于各项条件都极其便利的硅谷中心帕罗阿托市，环境优美，交通便利。办公区域内还设有健身房及露天就餐区，员工的办公条件媲美硅谷几大IT公司。目前微博北美研发中心还有人工智能及机器学习相关背景的多个职位开放。