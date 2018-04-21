中兴通讯事件连锁反应 上游企业相关生产线员工放假

有上游企业给相关生产线员工放假 中兴通讯事件连锁反应

（图片来源：全景视觉）

经济观察报 记者 李华清 沈怡然 张燕征 美国商务部对中兴通讯的一纸禁令，不仅仅使得中兴通讯可能陷入“休克状态”，同时受到冲击的，还有中兴通讯的上下游供应链厂商。“之前在网上看到 中兴通讯被美国制裁，觉得离自己很遥远，都是高层人士的事情，现在突然发现，这件事情就在身边。”深圳某科技企业的员工对经济观察报称，她所在的企业为中 兴通讯提供服务。

4月19日，这家公司人力资源部紧急通知公司所有负责中兴线体生产的员工休假，初步决定休假4天，多个生产线停产。

经济观察报了解到，受中兴通讯事件影响，该公司已有上千名员工休假，复工时间尚不可知。对于人事招聘，先前提交的需求，即使已经被领导批准，现已全部归零，自4月20日起，如需招聘月薪制人员，需经过董事长同意、签字。

如果中兴通讯没能挺过今次难关，众多的中小型供应商和企业员工将被波及。除开中兴通讯自身的8万员工、中兴通讯供应商、渠道商受影响外，还有相当一批中兴通讯合营和联营的企业会在覆巢之下。

中兴“休克”

4月20日，中兴通讯官网、官方微博发布声明称，“在相关调查尚未结束之前，BIS（美国商务部工业与安全局）执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，我们不能接受！”

当天下午两点半，中兴通讯召开新闻发布会，回应美国商务部对其执行出口禁令的相关事宜。

发布会现场，中兴通讯董事长殷一民表示，美国的禁令可能导致中兴通讯进入休克状态，对公司全体员工、遍布全球的运营商客户、终端消费者和股东的利益造成直接损害，表示坚决反对。

殷一民还说，中兴通讯去年组织了6.5万员工进行合规培训，全面配合美方指派的检察官工作，提供了13.5万页的文件。合规方面，2017年投入超5000万美元，计划今年在合规方面投入更多资金。

此外，殷一民反对把贸易政治化，他表示将加大研发投入，并认为求人不如求己，反对某些国家单边主义破坏全球产业链。目前，中兴通讯公司各个主要产品的核心零部件大量使用自己研发设计的专用芯片，但仍有大笔的通用器件不可避免的外购。

这是自4月16日美国商务部宣布美国企业7年内不得向中兴通讯销售元器件消息以来，中兴通讯第一次强硬回应。中兴通讯在声明中称，“拒绝令不仅 会严重危及中兴通讯的生存，也会伤害包括大量美国企业在内的中兴通讯所有合作伙伴的利益”。中兴通讯对上美国商务部，最终事件走向如何虽尚未明朗，但这家 全球知名的通讯运营商的供应链已处于风声鹤唳的状态。

连锁反应

目前从公开资料来看，中兴通讯的供应商具体数量没有明确信息。

按照中兴通讯2017年财报披露的资料显示，深圳市中兴康讯电子有限公司为中兴通讯全资子公司，属制造业。据业内人士向记者透露，“这个公司负 责中兴供应链的事情，就是采购物料都是从这家进去的。”记者查询天眼查发现，该公司成立于1996年，主要经营电子产品及其配件，集成电路产品的设计、生 产和销售，该公司还对外投资了四家企业。

早在2010年，中兴通讯举办的一次供应商高层CSR（企业社会责任）大会上，就披露有500多家供应商参与。中兴通讯2017年财报披露，在 2017年12月31日给前五名供应商预付款项达9000多万。有媒体报道称，2017年，中兴通讯最大的供应商向中兴通讯提供了5亿美元的产品，但具体 是哪家公司，尚不确定。

集邦拓墣产业研究院研究协理谢雨珊对记者表示，手机芯片大厂高通（中兴有超过50%采用Snapdragon处理器），就算此时要更换芯片供应 商也需要几个月时间，尤其各产品需求规格不尽相同，甚至要重新设计整个手机，包括主机板，核心元件，天线。此一过程将降低中兴在智能型手机市场的竞争力。

这一制裁影响同样波及多家美国企业。英特尔中国区总裁杨旭回应媒体称，将遵守美国商务部的禁令。向中兴通讯提供手机基带芯片的高通披露，中兴通 讯不是其收入贡献超过10%的大客户。来自中兴通讯的营收几乎占到公司营收三成的Aca-cia股价遭受重创，美国商务部的禁令一出，Acacia股价当 天暴跌超过30%，Acacia称公司暂停了受影响的交易。15%的营收来自中兴通讯的Oclaro Inc．的股价也当即下跌。

谢雨珊对记者表示，Acacia、Oclaro（已被美国光学元件供应商Lumentum收购）和Finisar，Acacia主要客户为中 兴，在营收方面，2017年中兴占比达 30%，2016年为32%，2015年为28%。未来Acacia可能将重点转为发展数据中心互连（DCI，data center interconnect）市场，但短期仍难以弥补中兴（中兴为全球第三大光系统 （Optical systems）大厂）空缺。Oclaro于2018年Q1中兴占其营收约15%，其他如Finisar和NeoPhotonics中 兴占其营收约2-3%。对光通讯上游零组件影响大，短期难以解决。

按照中兴通讯2017年财报披露，公司重要的子公司有7家，除开注册在美国的一家，其余6家均属中国。中兴通讯合营的企业有5家，其中3家在中国。中兴通讯联营的企业有34家。

又回泥沼

事实上，中兴通讯并不是第一次站在中美贸易的风口浪尖。

2016年3月，美国商务部宣布，以违反美国出口管制法规为由，将中兴通讯等中国企业列入贸易黑名单，并对中兴通讯采取限制出口措施。

美国商务部称，中兴通讯计划用一系列幌子公司“向伊朗转售受控制的物品，违反美国出口限制法律”，该公司的行为“不符合美国国家安全或对外政策 利益”。美国政府宣布制裁后，中兴通讯第一时间发布声明称，作为深港两地上市的全球化公司，中兴通讯致力于遵循国际行业惯例及所在国法律法规，并强调， “中兴通讯一直以来积极配合美国所有相关机构的调查，并将继续保持合作态度，同时与有关各方保持沟通，致力寻求尽快解决事件的方案。”

2017年3月，中兴通讯与美国政府达成和解协议，中兴通讯同意支付约8.92亿美元的罚款（折合人民币达56亿元）。另有3亿美元的罚款是缓 期执行，如果在协议签署之后7年内未违反协议内容，该笔罚款将被豁免支付。按照会计准则，8.92亿美元的天价罚款被计入2016年财务报表，直接导致 2016年中兴通讯的业绩由盈转亏，2016年，中兴通讯归属上市公司普通股股东的净亏损达到23.57亿元。

2017年中兴通讯实现归属上市公司普通股股东净利润45.68亿元，似乎已经从被美处罚的阴影中走出来。

按照中兴通讯的业务划分，主营业务分为运营商网络、政企业务和消费者业务，在无线网领域，2017年9月中兴通讯完成5G技术研发试验第二阶段所有条目 的测试；有线网络领域，中兴通讯完成中国移动首个OTN VC交叉功能现网测试；政企业务领域，中兴通讯中标多个电网项目；消费者业务方面，中兴通讯发布 千兆手机、折叠双屏手机。

对于2018年的展望，中兴通讯曾称要强化5G先锋的形象，推动全球范围内5G商用进程，要构建更加开放的政企云网生态圈，要重塑国内手机品牌。这一切，或许要因美国商务部重提旧事，实施长达7年的禁令和可能罚款3亿美元被画上问号。