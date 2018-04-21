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谷歌用“空中之眼”协助印尼打击非法捕捞：成效显著

谷歌用“空中之眼”协助印尼打击非法捕捞：成效显著
2018年04月21日 10:21 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　位于太平洋和印度洋之间的印度尼西亚，拥有超过1.7万个岛屿和丰富的渔业资源，但这也给当局打击非法捕捞带来了很大的难度。由于地形上的难题，传统的雷达探测方法并不有效，不过印尼渔业部长Susi Pudjiastuti仍在努力寻找解决方案。最新消息是，谷歌已经与印尼政府达成了合作，以帮助其筛查出那些在许可区域外作业的船只。

　　值得一提的是，谷歌并未采用基于地面的检测方法，而是调用了“空中之眼”，即该公司的卫星和相关软件。

　　当前渔业占印尼国内生产总值（GDP）的2.6%，尽管这个比例看起来很小，但从2014年以来，其已经增长了40%。

　　实际上，并不是只有印尼这一个国家面临着打击非法捕捞的难题，其甚至形成了一个全球化的违规产业链。

　　比如盗捕者会借助有许可证的印尼商业捕鱼船，随后立即将货物装卸到在合法领土之外等待的船只上。

　　有鉴于此，谷歌希望对这些区域的船只进行追踪和公示。2016年的时候，其联合Oceana和SkyTruth成立了“全球渔业观察”（Global Fishing Watch）。

　　这项服务可显示在印尼水域的船只位置，且让任何人都能够看到。如此以来，就能够轻松地追踪那些夺走该地区宝贵资源的地下供应链。

　　在谷歌渔业观察平台的协助下，当局已经发现了超过5000艘违规船只，这是旧式地面探测系统难以企及的。因此过去几年，印尼的外国捕鱼数量下降了90%以上。

　　[编译自：TechSpot]

印尼渔业谷歌
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