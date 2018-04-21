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新华社：核心技术哭不来吹不来 只能拼出来

新华社：核心技术哭不来吹不来 只能拼出来
2018年04月21日 10:21 新华社
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　　原标题：核心技术哭不来吹不来，只能拼出来

　　美国商务部近日宣布，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年，直到2025年3月13日。集成电路是我国第一大进口商品，美国这项禁售令的影响可想而知。可对中国制造来说，“缺芯少魂”之痛从未远离。

　　集成电路制造技术代表着当今世界微细制造的最高水平，相当于在头发丝百万分之一的精度上进行精细操作。集成电路产业被誉为现代工业的“粮食”，是信息技术产业的核心。它是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是一个国家高端制造能力的综合体现。因此，集成电路产业一直是全球高科技国力竞争的战略必争制高点。

　　近些年来，我国集成电路行业发展迅速，一批集成电路制造关键装备实现了从无到有的突破，技术水平全面提升，与国外差距不断缩小。还有一批重大产品使我国核心电子器件长期依赖进口的“卡脖子”问题，得到一定缓解。制造领域的中芯国际、华虹集团，装备领域的中微半导体、北方华创，设计领域的华为海思、寒武纪，封测领域的长电科技等企业，均已初现竞争力。

　　正因为我国在科技领域取得了不少进步，在部分关键领域实现了并跑甚至领跑，这也导致时不时有人抛出“中国赶超论”。但此次的“中兴危机”提醒我们，中国在不少关键领域还有很多“卡脖子”的技术没有掌握，必须客观认识到我们与其他国家的差距。

　　以集成电路为例，当前的实际情况是，高端装备和关键材料仍然严重依赖进口，高端芯片设计能力和先进制造工艺等与国际先进水平差距仍然很大。核心技术的缺失，严重制约我国集成电路企业自主创新发展。

　　核心技术受制于人是最大的隐患，但是，在建设科技强国的过程中，真正的核心技术靠“化缘”是要不来的，必须自力更生。

　　核心技术是吹不来的。自主创新不是今天喊一喊，明天就能有成效的。美国宣布对中兴的禁售令之后，有些人些竟然认为这种封锁对中国产业链是“重大利好”，甚至还有认为“这是中国产业链最大机遇”“可以破涕为笑”的声音。这些非理性的认识，并不利于高科技产业的发展。

　　核心技术也哭不来。面对技术差距，一味悲观、妄自菲薄也解决不了问题。那些炒作“只能用茅台反制”“我们只有二流技术”的论调，对技术攻关无法添一块砖、增一片瓦。挑战面前，更不应对我国高新技术发展失去信心，而应该在认清差距的基础上奋力拼搏。

　　须知，扩大开放与自力更生并不对立，产业链上下游的国际合作和自主可控也并不矛盾。现如今，创新资源在世界范围内加快流动，任何一个国家都不可能孤立依靠自己的力量解决所有创新难题。芯片行业工艺复杂，上下游分工专业、联系紧密，封闭只会走进死胡同，要在开放中合作、以合作求共赢。

　　核心技术是买不来的，是干出来的。打好核心技术研发攻坚战，中国已经吹起了“冲锋号”。制裁，可能短期会对部分企业产生影响，但不会影响中国半导体产业的发展步伐，不会打乱对产业的投入节奏，更不会减少我们立志掌握核心技术、“咬定青山不放松”的半点决心。

　　正如一位芯片行业领军人物所言，“我们要正视中美差距，尊重美国同行。不因为取得了一点成绩就谁都不理，也不因为落后就妄自菲薄。老老实实干上十年，中国芯片业一定能有自己的国际位置”。（周琳）

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