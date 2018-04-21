Facebook也要自己造芯片了：还有苹果、谷歌和亚马逊

据Bloomberg报道，Facebook目前正在招募一个半导体专业研发团队，以打造属于自己的芯片，未来或应用到Facebook发布的硬件产品、数据中心的服务器等方面。

招聘信息显示该研发团队将“打造“端对端的SoC/ASIC、固件和驱动程序开发组织”。此处的SoC是指系统级芯片，后者ASIC“专用集成电路”则表明，Facebook计划研发的这款芯片，有更加特殊的应用场景。自主芯片很有可能会被用在服务器上，将能帮助Facebook降低对诸如英特尔和高通等传统芯片厂商的依赖，并量身定制，开发差异化的产品。

有消息称，Facebook下月将发售Oculus Go，一款搭载了高通处理器的VR一体机。另一方面，Facebook也在研发自家的智能音箱，但半导体研发团队招聘尚处初级阶段。可以预计的是，Facebook若能在硬件设备上使用自家处理器，将能更好地整合软件与硬件，构建完整的Facebook生态。

相比其它科技巨头，Facebook无论是芯片研发还是硬件开发，起步迟了不少。另一家也推出智能音箱的公司，亚马逊麾下已拥有449名员工规模的芯片团队。该团队设计的芯片未来将支持亚马逊新一代Echo产品，提高语音助手Alexa的响应速度与服务质量。

苹果和谷歌在芯片研发上则是一马当先。2010年苹果便开始推出自主芯片，应用到其多条产品线。目前A系列芯片在市场上已应用到第11代，最新款的iPhone均采用了这款处理器。自家的芯片和产品深度融合，加上苹果精心调校，其性能表现让人印象深刻。此前还有消息称苹果有计划将电脑系列产品也用上自家的处理器。

谷歌已经自主研发芯片了多年，因围棋比赛闻名的AlphaGo系统，便是采用了谷歌自主研发的TPU张量单元处理器。谷歌也没忽略自己的“亲儿子”Pixel 2，找Movidius特意为其定制了一款图像处理器。

而近年来，国内芯片的市场规模及需求在持续增长。科技巨头BAT在芯片产业的生态建设也有所动作。阿里把“自研AI芯片”作为其布局“中国芯”的战略组成部分，先是投资了多家芯片公司，Kneron、寒武纪、深鉴科技等均有其出手的记号。

日前阿里更是宣布收购了中天微，这家以芯片架构授权为核心业务的集成电路设计公司原本第一大股东就是阿里巴巴。这笔收购向外界传递了阿里巴巴自主芯片研发的决心。同时阿里的达摩院芯片研发团队目前正在设计一款AI芯片——Ali-NPU。

腾讯和百度在芯片布局上起步较晚，芯片行业覆盖面并不如阿里那么广。腾讯曾领投了一家可编程芯片公司Barefoot Networks，该公司开发了世界上第一个可编程芯片，能以6.5MB/s的速度处理网络数据包。而这笔高达2300万美元的融资，也有阿里的身影。

百度则大力部署自动驾驶和智能语音领域，曾领投中科慧眼亿元Pre-B轮融资，该公司致力于自动驾驶系统及三代ASIC芯片等方面研发，未来将会为百度阿波罗无人驾驶计划提供深度支持。而芯片研发方面，百度则与主要与ARM、紫光、汉枫电子合作，开发了集成RDA5981（紫光）、mbed（ARM）、HF-LPB200U模组（汉枫）的DuerOS芯片。

在当前这个特殊的时间节点下，自研芯片的重要性不言而喻。数十年的发展后，半导体依旧是最尖端领域，代表着一家科技公司的硬核实力，越来越多有追求、有野心的企业显然不愿将如此关键的权柄置于他人之手。

可能过不了多久我们将能看到国内外的科技巨头们在半导体这种高维度上的竞争。