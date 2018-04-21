中兴之危警示:核心技术不能受制于人 必须掌握在手中

中兴之危警示：核心技术不能受制于人，必须掌握在自己手中

温源/光明日报

近日，有关美国商务部禁止美企向中兴通讯公司出口产品的事件受到社会的广泛关注。中兴通讯4月20日发布《关于美国商务部激活拒绝令的声明》，提出在相关调查尚未结束之前，美国商务部工业与安全局（BIS）执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴不能接受！中兴被禁将给相关产业发展带来哪些影响？面对芯片危机，我国又该如何尽快补上短板，提升自身科技实力？

调查尚未结束 制裁不能接受

4月16日，美国商务部发布声明说，由于中兴通讯公司违反与美国政府去年达成的和解协议，将对该公司执行为期7年的出口禁令，这意味着7年内美国企业不能向中兴提供产品。

我国商务部新闻发言人随后表示，中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

2016年3月，美国政府以中兴通讯及其三家关联公司违反美相关出口禁令为由，将中兴列入出口限制名单，限制美国供应商向中兴出口包括芯片在内的美国产品。2017年3月，中兴通讯与美国财政部、商务部和司法部达成和解协议，中兴通讯同意支付约8.9亿美元罚金。同时，美国商务部针对中兴的3亿美元罚金和为期7年的出口禁令被暂缓执行。协议达成后，中兴被从美国出口限制名单中移除，中兴与美国供应商的业务恢复正常。

中兴通讯在4月20日的声明中表示，2016年4月以来，中兴通讯吸取过去在出口管制合规方面的教训，高度重视出口管制合规工作，把合规视为公司战略的基石和经营的前提及底线。

中兴通讯成立了总裁直接领导的合规管理委员会；组建了覆盖全球的资深出口管制合规专家团队；引入多家国际一流的顾问单位提供专业指导，构建和优化中兴通讯出口管制合规管理架构、制度和流程；引入和实施SAP贸易合规管控工具（GTS）；组织覆盖超过6.5万名员工的合规培训；全面配合美方指派的独立合规监察官对中兴通讯执行与美国政府达成的相关协议及出口管制合规建设进行实时、透明的监管，提供超过13.2万页文件。仅2017年中兴通讯就投入超过5000万美元用于出口管制合规项目，并计划在2018年投入更多资源。

然而，2018年4月16日，BIS以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和发出惩戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由，做出了激活对中兴通讯和中兴康讯公司拒绝令的决定。

中兴通讯表示，BIS无视公司过去两年在遵循出口管制合规方面的艰苦努力、巨大投入和长足进步；无视上述两份函件中的问题是公司自查发现，及时主动通报；无视公司第一时间处理了对此可能有疏忽的责任人，并快速纠正问题，并聘请权威美国律所独立调查。在相关调查尚未结束之前，BIS执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴不能接受！

美企连带受损 美投资环境遭疑

中兴通讯在声明中指出，拒绝令不仅会严重危及中兴通讯的生存，也会伤害包括大量美国企业在内的中兴通讯所有合作伙伴的利益。

美国政府下令对中兴通讯全面禁售，不仅将给中兴造成巨大损失，也会使与中兴合作的美国企业受到严重的连带损失。“中兴通讯与包括高通、英特尔等在内的不少美国企业保持着密切合作关系，美国政府对中兴的出口管制措施将使这些中兴在美国的供应商也蒙受损失。”信息消费联盟理事长、通信行业观察家项立刚指出。

据了解，高通是中兴通讯手机芯片的最大供应商。路透社的一则分析指出，高通将因中兴遭制裁受到三重威胁，包括失去一家重要客户，对手因此成为替代厂商而受益，因中国报复美国而受牵连。

作为全球主要综合通信解决方案提供商之一，中兴通讯在与众多美国供应商合作的同时，为全美近13万个高科技就业岗位提供支持。有媒体预测，如果对中兴的7年制裁完全实施，仅高通、Acacia通讯、OclaroInc三家美国供应商就将损失68亿美元的销售，超过3.2万名员工受到波及。事实上，近日高通、Micron、英特尔等公司股价均有不同幅度的下跌，在2017年中有30%的营业收入都来自于中兴通讯的Acacia通信公司股价在本周一暴跌35.97%。

我国商务部新闻发言人也表示，美方的行径引起了市场对于美国贸易和投资环境的普遍担忧。美方的行为表面上是针对中国，但最终伤害的是美国自身，不仅会使其丧失数以万计的就业机会，还会影响成百上千的美国关联企业。更重要的是，将会动摇国际社会对美国投资和营商环境稳定的信心。希望美方不要自作聪明，否则只会自食其果。

亟待在关键领域有所作为

中兴通讯面临美国制裁，让人们深刻认识到，核心技术不能受制于人，必须掌握在自己手中。

从通信基站到智能手机，谁掌握了高端芯片这一技术，谁就掌握了行业的核心。中兴危机背后，是我国高端芯片产业长期受制于人的残酷现实。“一个国家如果高科技的核心领域长期被别人控制，很容易被卡脖子。而中国的核心科技尤其是半导体领域，与先进国家之间还有很大差距，我们的技术积累和人才积累不足，在资金方面的投入也远远不够。美国制裁中兴一事为国人敲响了警钟，告诉我们必须在高科技领域形成自己的能力，补上以前亏欠下的课，要在关键领域有所作为。”项立刚指出。

项立刚认为，高科技发展必须要有时间的积累，渐渐形成专利、技术、人才、能力等各方面优势，才能最终形成真正的突破。“我们既要看到与美国等国家的差距，也要看到经过多年的发展，我国在芯片领域也积累了一定的能力，如果尽快启动高端芯片的专项攻关，加之市场意识、资金投入、政策推动等方面的支撑作用，应该会在5~10年时间里比较快地见到一定的成果。”项立刚表示。

在中国电子学会副理事长兼秘书长徐晓兰看来，美国对中兴通讯的制裁本质上是美国对近年来突飞猛进发展的中国科技水平一种围追堵截的手段，未来也不排除这种手段会成为一种小常态。“中兴之‘危’或许也是产业之‘机’，提醒我们要尽快强身健体。一方面，我们要加大核心技术的研发，特别是加强集成电路、元器件等领域的‘强芯聚核’工程；另一方面，也要着重加强产业链建设，加快形成从芯片到软件、系统、标准以及人才的生态建设体系，更加注重打造体系和产业链的竞争力，加快形成自主可控技术，增强整个产业的抗风险、抗冲击能力。”徐晓兰指出。

（原文题为《中兴之危警示：核心技术不能受制于人》）