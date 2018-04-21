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部分MacBook Pro电池出现膨胀：苹果推出更换计划

2018年04月21日09:22  新浪科技   收藏本文     

　　新浪科技讯 北京时间4月21日上午消息，本周五，苹果开始更换部分MacBook Pro笔记本的电池，型号涵盖13英寸无Touch Bar版本。此前有用户反映，该款设备出现电池膨胀问题。

　　根据苹果提供的文件显示，替换项目覆盖无Touch Bar版本13英寸MacBook Pro，这些笔记本因为电池制造缺陷受到影响。苹果承诺为用户更换电池。

　　受影响的MacBook Pro是2016年10月至2017年10月之间生产的，苹果没有对问题的细节进行解释。有许多制造商依赖锂离子电池技术，电池膨胀并不是什么新鲜事。

　　电池更换服务在MacBook Pro销售之后5年都有效，也就是说更换项目一直持续到2022年。苹果还说硬件保修不会受到新政策的影响。

　　一些MacBook用户在苹果Support Communities论坛反映了相似的问题，还有一些人说2009年销售的17英寸MacBook Pro也存在问题。

　　用户如果相信自己的13英寸MacBook Pro受到影响，可以前往苹果官网查看是否符合更换资格，输入序列号就能知道结果。如果符合资格，可以将笔记本拿给苹果授权服务提供商或者苹果专卖店更换。用户也可以将笔记本邮寄给苹果维修中心。

　　如果用户已经自己掏钱更换电池，且笔记本符合更换资格，可以联系苹果客服，获得赔偿。(中天)

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文章关键词： 苹果电池MacBook Pro

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