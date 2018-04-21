卡巴斯基实验室被禁止在Twitter上投放广告

来源：cnBeta

据外媒报道，俄罗斯网络安全公司卡巴斯基实验室已被禁止在Twitter上发布广告，原因是据称该公司与俄罗斯情报机构之间存在密切和积极的关系。这项禁令是对卡巴斯基的最新打击，其中包括两起与美国政府正在进行的法律斗争。

卡巴斯基实验室首席执行官尤金·卡巴斯基（Eugene Kaspersky）周五在Twitter上谴责这项禁令。

一位Twitter发言人重申，“这一决定是基于我们确定卡巴斯基实验室使用与可接受的Twitter广告商业惯例有内在冲突的商业模式运营”。

这位发言人向媒体指出，2017年9月美国国土安全部的法令命令联邦机构从其网络中移除卡巴斯基产品。美国国土安全部的指令后来遵循了2018年国防授权法的规定，将DHS指令编入法律。

Twitter特别指出了国土安全部通知中的一段话：“国土安全部关注某些卡巴斯基高管与俄罗斯情报部门和其他政府机构之间的关系，以及根据俄罗斯法律的要求，俄罗斯情报机构可以要求或强制卡巴斯基提供援助，拦截通过俄罗斯网络的通讯。俄罗斯政府无论是单独行动还是与卡巴斯基合作，都可能利用卡巴斯基产品提供的途经来获取联邦信息和信息系统，这直接影响到美国的国家安全。”

尤金·卡巴斯基周五对此表示困惑和谴责。

“我一遍又一遍地阅读这个表述，但仍然不能理解它与我们的关系，”他在一封公开信中写道。“我可以肯定地说的一件事是：我们没有违反任何书面或不成文的规则，我们的商业模式与整个网络安全行业使用的模板商业模式完全相同：我们为用户提供产品和服务，他们付钱给我们。”

卡巴斯基发言人认为，该公司“始终遵守Twitter的标准，没有违反任何规则，也没有收到关于该公司在该平台上的广告的任何声明。”

“卡巴斯基实验室认为这一行为是一项广告禁令，没有任何有效的推理或不当行为证据，这与Twitter的言论自由原则相矛盾。因此，公司呼吁Twitter就其决定提供更具体和详细的解释。“该发言人指出。

据该公司称，卡巴斯基2017年在Twitter上的广告投入超过94,000美元。