地平线余凯:AI芯片中美均刚开始 切忌钢铁式全民造芯

地平线余凯：AI芯片跑道上，中美都是刚开始

“中兴事件”带来的“芯痛”已持续近一周。

美国商务部4月15日宣布禁止美企7年内向中兴销售电子元器件、设备和软件技术，引发了关于中国芯片产业核心竞争力的担忧。

就在同一时间段，阿里先是宣布正在研发一款超级AI芯片，紧接着又宣布全资收购一家大规模量产芯片的科技公司。

国产AI芯片，能否解决中国“芯痛”？AI芯片在中国芯片未来发展中将起到怎样的作用？

对此中组部“千人计划”国家特聘专家、AI芯片企业地平线创始人兼CEO余凯博士向新浪财经表示，他认为“中兴事件”进一步推动了AI芯片成为产业各方关注的风口，“但也要冷静，切忌全民造芯”。

AI芯片中美都是刚开始，机会还很大

据国务院发展研究中心发布的《二十国集团国家创新竞争力黄皮书》，中国关键核心技术对外依赖度高，80%芯片都靠进口。有专家指出，中国的芯片技术和生产工艺整体上目前与美国无法相比，但在低端芯片的生产上，是可以完全自足的，问题主要在中高端产品的产业和技术上。

余凯表示，中高端芯片方面还处于追随阶段。这是一个客观的事实，“芯片从设计、研发、生产、测试验证到最终规模应用是一个非常复杂的系统工程，周期长，投入大，风险高，因此需要长期的技术经验积累，不可能一蹴而就，国外在此领域已深耕多年，而我国起步较晚。”

对于中美制造芯片的差异，成立于硅谷的“海归”AI芯片公司OURS创始人兼CEO谭章熹博士则坦言 ，除了硬件方面的差异，在软件的知识的层面也存在差异，“除了芯片本身，很多制作芯片的技术也都是在美国”。

但AI芯片和传统芯片不同，余凯认为，“AI芯片是场景、数据、算法驱动的，需要算法和硬件设计协同优化。在这个跑道上，大家（中美）其实是处于同一起跑线的，都是刚刚开始，所以，机会是很大的。”

对于目前的AI芯片产业，谭章熹博士认为，随着大数据的出现，对于需要数据处理的企业来说，应用层面上AI芯片是刚需。

就在阿里宣布自主研发AI芯片前一天，Facebook的工程师招聘启事证实这家美国互联网巨头也将进军AI芯片。

余凯博士表示，当前中美两国成为国际人工智能技术和产业的领跑者，人工智能芯片成为聚焦焦点，虽然我们在传统集成电路领域与美国差距较大，但人工智能算法特点带来了新的计算体系架构和生态系统的变革，这为我们带来了发展契机，“万物智能互联时代已经来临，接入的智能化终端将数以万亿计，带动的人工智能芯片产业规模将远超互联网时代，因此人工智能芯片也被认为是未来占据人工智能技术和产业发展的制高点。”

中国AI芯片格局：发力自动驾驶处理器等多领域

国内的AI 芯片发展究竟如何？

目前国内AI芯片的头部企业，包括地平线、寒武纪、深鉴科技等，地平线去年12月完成超过1亿美元A轮融资，公司目前正在进行B轮融资；寒武纪本月新一轮融资已经完成。

各家同时在争夺不同的应用领域，比如目前阿里自主研发的AI芯片，主要是为解决图像、视频识别、云计算等商业场景的AI推理运算问题，提升运算效率、降低成本。

余凯博士介绍，地平线目前研发的第一代中国首款全球领先的嵌入式AI视觉处理器，主要应用于自动驾驶、智能安防、智慧城市、智能商业等领域。预计18年底面世的第二代芯片，则主要解决自动驾驶处理器多传感器融合、环境感知建模等问题。

余凯此前表示，地平线将发力自动驾驶处理器研发，“希望在自动驾驶这样一个非常长的跑道上持续去推进，到2025年为3000万辆车装上中国自己的芯片，使得我们真正在这个领域有自己的话语权。”

“当自强，但切忌钢铁式全民造芯”

对于这次“中兴事件”引发的关注，余凯博士认为确实反映了我国以电子信息产业为代表的高新产业在关键芯片、核心零部件方面基础薄弱。不过余凯仍然表示乐观，“芯片作为信息产业发展的核心和基石，需要加大力度攻关，近年来集成电路也上升为我国国家战略，加大了投入和布局，我们相信未来国家会进一步强化顶层设计，这对于推动我国芯片产业乃至整个产业链的发展都是十分有利的。”

“推动人工智能发展的关键三要素是算法、数据和算力”，余凯表示，其中承载算力的芯片是人工智能发展的基石，是最重要的基础设施资源，特别是在终端侧对功耗、性能、稳定都有很高的要求，当然此事件进一步推动了AI芯片成为产业各方关注的风口，但我们也要清醒认识芯片研发是项复杂工程，需要科学严谨的态度。 我们当自强，但也要冷静，切忌钢铁式全民造芯。

（文/邹佳琪 梁超）