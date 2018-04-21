传苹果仍需依赖三星OLED显示屏供应：因LG生产延迟

新浪科技讯 北京时间4月21日凌晨消息，据《华尔街日报》报道，在去年发布iPhone X时遭遇延迟后，苹果公司正试图为2018年新款iPhone争取更多的显示屏供货。但不幸的是，很明显该公司在寻找OLED（有机发光二极管）显示屏制造伙伴的问题上遇到了麻烦。

苹果公司已转向LG旗下显示屏部门寻求供货，目的是降低对三星的依赖程度。但报道称这种策略没能取得苹果公司计划中的进展，原因是LG方面遭遇了一些挫折。

最新传闻称，苹果公司计划在今年发布多款新iPhone，其中包括5.8英寸和6.5英寸机型等，这两种机型都将配备OLED显示屏。这种显示屏可在像素级别上加以控制，从而带来更好的黑电平（black level）和更精确的电源管理。另外，与传统的LCD（液晶显示）显示屏相比，OLED显示屏还倾向于拥有更好的色彩饱和度。唯一的问题在于，OLED显示屏的生产难度很高。

苹果公司就此向LG寻求供货，但有报道称LG面临着生产延迟的问题，这将迫使苹果公司不得不继续将三星作为唯一供应商。LG的问题在于制造工艺，这是因为苹果公司需要更小的节能显示屏，而LG的制造工艺只能生产较大的OLED面板。据《华尔街日报》报道，消息人士透露苹果公司还要求LG Display为可能配备给iPhone的OLED显示屏进行多轮原型生产，这是一种非传统的作法。

咨询公司Fomalhaut Techno Solutions指出，苹果公司需要寻找其他供应商，原因在于显示屏是整机当中造价最高的部件。该公司向《华尔街日报》称，显示屏“在每部手机376美元的总预估成本中约占97美元”。如果苹果公司能降低显示屏的供货价格，则可使其下调iPhone X售价（现为999美元起），或向消费者提供价格更低的租约选择。

另一方面，苹果公司也可因此获得更高的利润率。由于传闻中苹果公司今年将会推出的第三种新机型将配备6.1英寸LCD显示屏，因此生产延迟可能不会对该公司的盈利造成太大影响。(唐风)