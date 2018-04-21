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4个月密集召回200万台产品 松下电器在华发展陷泥潭

4个月密集召回200万台产品 松下电器在华发展陷泥潭
2018年04月21日 03:11 中国经营报
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近4个月密集召回200万台产品 松下电器在华发展陷泥潭？近4个月密集召回200万台产品 松下电器在华发展陷泥潭？

　　杨玲玲

　　日系老牌家电品牌松下电器的在华发展之路并不平坦。近日，松下电器（中国）有限公司再发产品召回计划，表示将在中国召回两个型号约1.5万台的电视机。《中国经营报》记者梳理发现，近4个月以来，松下先后多次发布召回计划，召回产品超百万台。同时，有市场消息指出，日本松下位于江苏省苏州市的一家生产工厂将被出售。

　　对于苏州工厂的出售事宜以及接连出现的产品召回计划，松下电器（中国）有限公司相关负责人回复记者称：“日本经济新闻在2018年3月10日报道了关于我司安防事业的内容，该报道并不是松下集团对外公布的信息。安防事业是我司重要的事业之一，所以并未决定出售安防摄像机生产部门。”至于接连发生的召回事件，其回复称“上述召回内容基本属实”，并表示，中国已成为松下电器家电事业非常重要的海外市场，目前没有计划退出或者收缩。

　　市场观察人士提出，在新一轮的产业变革浪潮中，松下与索尼、东芝、夏普等日企类似，在家电和消费电子领域集体陷入了发展困境。中国家用电器研究院测试技术研究所所长鲁建国提到，松下在中国市场的压力应该是多方面的。首先，海尔、美的、格力等国内龙头企业迎头赶上，产品品质和销售规模均大幅度提升；其次，近几年国内企业发力供给侧改革，推动产品向高端化、智能化转型，与国外品牌的差距逐渐缩小，甚至已经实现超越。

　　拟出售苏州工厂？

　　记者查询国家企业信用信息公示系统了解到，这家企业名为松下系统网络科技（苏州）有限公司，位于苏州市高新区，成立于1995年11月24日。据悉，该公司主要生产安防摄像头，销往全球各地。

　　根据报道，松下希望能够在2018年4月完成竞价，潜在买家包括美国股票基金凯雷集团、英国基金帕米拉基金和英国私募股权基金CVC。

　　作为世界知名的安防产品制造商，早在60年前，松下就开始研发安防监控摄像机，并一度成为市场宠儿。然而近年来，随着以海康威视、大华股份、宇视科技为代表的中国安防企业的迅速崛起，以松下为代表的海外企业开始节节败退。

　　据报道，以红外摄像机为例，此前中国安防市场一直没有“红外摄像机”这个品类存在，但由于中国城市安防发展迅速，对此类产品的需求巨大。就此，海康威视等中国安防厂商在很短时间内便发布了相关产品，而松下等安防外企至少慢了足足3年。

　　对此，家电产业观察家洪仕斌表示，在整个消费电子板块以及以消费电子为基础的外延板块，松下等外资品牌越来越不具备优势，主要表现在其市场敏锐度与本土品牌相比大有欠缺。

　　不过，对于中国市场的发展，松下电器（中国）有限公司相关负责人回复称：“我司认为中国市场是非常重要的。今后也会通过进化核心技术，持续为构建安全、安心、舒适的中国社会做出贡献。”

　　召回多品类超百万台产品

　　除了出售中国工厂，松下近期接连发生的产品召回计划也让外界疑虑颇多。

　　根据国家质量监督检验检疫总局网站消息，日前，松下电器（中国）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将于即日起召回部分2012年2月到2013年1月生产的Panasonic牌电视机产品，本次召回涉及的电视机型号为TH-L55ET5C、TH-L47ET5C，中国大陆地区受影响的产品数量为14564台。

　　据悉，本次召回范围内的电视机，在台式安装时，由于电视机自身重量使底座的树脂材料发生变形，在此状态下频繁旋转，会造成树脂材料受损、螺丝松动。若继续旋转，螺丝可能脱落，进而导致电视机倾倒，存在安全隐患。对于召回范围内的电视机，松下电器（中国）有限公司将免费为客户加固底座，以消除安全隐患。

　　对于本次召回计划，松下电器（中国）有限公司相关负责人回复称：“关于电视机的召回原因，已经在松下官网召回公告中说明。松下作为电器厂商，长期致力于研发、生产满足客户需求的产品及解决方案。”

　　“召回，是企业质量管理体系的一个措施和环节，也是对消费者负责。”鲁建国对记者称。

　　不过值得一提的是，这不是松下近期在华的首次召回。记者梳理发现，近4个月以来，松下先后宣布了4次召回计划，召回产品涉及3个品类，达百万台。

　　去年12月，松下发布消息称，由于笔记本电脑的电池存在起火隐患，将召回约14.2万个相关的电池并免费进行更换。据称，此次召回的电池在生产过程中混入了异物，存在安全隐患。

　　今年2月，松下宣布召回旗下97万余台在日本国内销售的料理机，原因是料理机零部件存在质量问题。两名日本消费者因误食用混有金属片的食物导致嘴部划伤。

　　3月27日，松下又宣布在中国范围内召回约1.5万台电视机。而此次电视机存在安全隐患，则是因为底座采用了极易变形的树脂材料。

　　近日，因电池问题导致起火，松下再次宣布召回超过116万台笔记本电脑。据称，自2016年至今已经发生过12宗和电池有关的起火事故，其中一宗更令一名美国用户的手脚被烧伤。

　　市场分析人士指出，短时间内出现的大规模召回计划，对品牌是一种伤害，它不仅暴露出企业在设计研发、生产制造上的缺失，也折射出公司在质量管理体系方面存在严重漏洞。“可能源自市场销售不理想，造成企业盈利空间压缩，并由此传导到了上游的研发、制造。”

　　在华发展困局

　　日前，松下家电（中国）有限公司总经理吴亮公开表示：“松下的战略目标是到2020年，中国市场年度销售额冲击200亿元。”

　　松下电器（中国）有限公司方面在回函中表示：“中国已成为松下电器家电事业非常重要的海外市场，目前没有计划退出或者收缩。为了在2020年实现年度销售额200亿元的目标，松下家电（中国）有限公司将在品牌、商品、渠道等战略上采取一系列的全新举措来助力完成这一目标。”

　　然而从近几年的市场表现来看，随着国内家电品牌日渐崛起，外资品牌所面临的压力与日俱增。“近几年，国人选购家电产品时越来越少考虑外资品牌，从空调、彩电、冰箱、洗衣机、抽油烟机、灶具以至手机，人们越来越多地将目光投向本土品牌。”家电行业观察家刘步尘提到。

　　奥维云网相关报告显示，2017年，在空调、冰箱的线下市场零售份额TOP5品牌榜中，松下均未上榜。而洗衣机线下市场零售份额品牌榜上，松下以7.8%的零售额位列第四，低于海尔、小天鹅和西门子的25.3%、18.7%和13.4%，线上排名则无缘五强榜单。

　　记者采访中了解到，行业里一般把白电的发展分为三个阶段：第一阶段在1970年之前，由欧美主导白电时代；第二阶段是1970~2000年，白电产业以日本为主导；第三阶段则是至今，正在进入的“中韩时代”。洪仕斌认为，包括松下在内的外资品牌，在中国市场节节败退，在未来5年的时间里，中国家电可能会逐渐引领全球家电市场。

　　此前，巨额亏损之下的松下断臂求生，对等离子、半导体等亏损业务进行剥离和重组，向车载、住宅、元器件等B2B领域转型。松下电器（中国）有限公司相关负责人曾在接受《中国经营报》记者采访时表示，今后松下将以B2B事业作为引领在中国事业的一个增长引擎，同时仍然加强家电业务，实现全领域式的增长。

　　今年3月，松下迎来百年诞辰。而随着产品质量问题频发、在华市场节节败退的阴影未散，松下将如何开启下一个百年？“做一些产业上的延展，寻找新的板块发力或是不错的选择，但最终结果仍有待时间去检验。”洪仕斌对记者表示。

　　特约撰稿廖真仪对本文亦有贡献

松下电视机
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