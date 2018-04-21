2018年预亏51亿资金链遭疑 蔚来汽车不公布目标数据

黄辛旭，石英婧

近日，有媒体报道称蔚来汽车内部人士向媒体透露了一份盈利预测信息。根据这份预测，蔚来汽车计划今年实现整车3万辆的销量，营业收入114亿元，同时预计亏损51亿元。伴随这份盈利预测流出，不少媒体对蔚来汽车资金链提出了质疑。《中国经营报》记者向蔚来汽车传播总监万锐求证时，万锐称蔚来汽车方面对于这些文章不予置评，并多次强调：“蔚来汽车不会公布目标数据！我们坚持做到再说，会阶段性地主动向媒体公布我们的具体成果。”

蔚来汽车方面的回答让这份盈利预测真假难辨，但对资金的需求以及按时量产交付确实是当下蔚来汽车需直面的挑战。面对疑问和质疑，万锐表示计划不会受阻：“蔚来汽车向交付购车意向金的用户承诺的时间是今年9月底，之前确保前1万辆创始版车型交付完毕，10月开始交付常规车型。”

融资输血

根据网上爆出的蔚来汽车盈利预测，2018年蔚来汽车收入预计为114亿元，其中电池销售、租赁和会员服务收入共计为16亿元，新车销售的98亿元是收入的主要来源。不过值得注意的是，这份盈利预测称今年亏损达51亿元，并且直到2020年才开始盈利。伴随这份盈利预测，有媒体爆料称蔚来汽车资金链出现了问题。对于这些文章万锐表示不打嘴仗，并强调称：“蔚来汽车不会公布目标数据。”

先将这份盈利预测放置一旁，汽车本身作为资本技术密集型的产业，对资金的大量需求也是当下造车新势力共同的忧虑。以成立于2003年且即将交付第三款车型的特斯拉为例，其2017年销量创下了10.3万辆的纪录，但其交出的成绩单却并不令人满意，净亏损为19.6亿美元（约合人民币123亿元）。而2014年成立的蔚来汽车和所有起步不久的新车企一样，渠道网络建设、品牌推广以及前期投资的资金所需巨大。仅靠新车销售的资金回流对于蔚来汽车而言只是一小部分。此外，近期蔚来汽车在上海嘉定自建工厂，同样也是一笔不小的投入。

据了解，目前蔚来汽车的5轮融资已超146亿元，并以估值50亿美元上榜长城企业战略研究所权威发布的《2017年中国独角兽企业榜单及趋势研究报告》。不过前期的巨大投入对其资金的要求很高，因而不少造车新势力都将冲刺IPO当作目标之一，这样可以给后续研发和生产提供资金支持。蔚来汽车近期也频传计划要赴美上市，而且有消息称其已经聘请包括摩根士丹利和高盛在内的八家银行，预计IPO的融资规模最高将达20亿美元。不过在其首款产品还未真正面世且接受市场检验的时候，蔚来汽车冲刺IPO仍存在诸多不确定因素。

量产交付难题

蔚来汽车将对标企业瞄准特斯拉和比亚迪，后两者在2016年新能源汽车销量分别为10.3万辆和将近11.3万辆。目前面临量产ES8的蔚来汽车能否顺利交付也将会在很大程度上影响公司盈利。面对记者对蔚来汽车能否完成量产的疑问，万锐婉言表示了对蔚来汽车的相信：“汽车不是一个赢家通吃的行业，各个企业都有自己生存发展的路径以及目标节奏。蔚来汽车发展到目前阶段基本达成了大的既定目标。”

据了解，去年12月，蔚来汽车首款量产车ES8正式开始预订，今年9月将前1万辆创始版保证交完，10月开始交付后续的车。蔚来汽车从成立到产品上市时间为37个月，到计划产品交付则为49个月。这样的速度在造车新势力中也是走在前列的，与此同时也有媒体对造车新势力的产品研发周期提出了质疑和表示对质量的担忧，称之前传统企业单研发一款车需要48个月~60个月的周期，造车新势力研发生产资源并不像传统车企那么完善，但是造车新势力的速度都非常迅速。“其实现在产品研发周期可以通过新技术来压缩，国际和国内的造车周期都在提速，不会像48个月~60个月那么久，但也没有像造车新势力的时间那么短。”一位不愿具名的汽车工程师告诉记者：“不过每个企业的实际情况是不同的，不了解其细节，因此无从判断。”

此外，蔚来汽车因其代工方是江淮汽车而被诟病，其展览车曾被不少消费者质疑做工和车辆品质。2017年12月，曾任沃尔沃汽车旗下高性能品牌Polestar全球CTO及中国区总裁、沃尔沃中国研发公司总裁沈峰加盟蔚来汽车，出任蔚来汽车的质量副总裁以及质量管理委员会主席，这给蔚来汽车的产品把控注入了一针强心剂。面对这些质疑和吐槽，如今万锐只简单表示：“蔚来汽车会确保向用户交付符合质量标准的产品。”

根据网传消息，蔚来汽车今年的目标是3万辆。值得注意的是，回顾2017年，只有9家车企的新能源汽车销量超过了3万辆，且均为传统车企。对造车新势力的蔚来汽车而言，后续的挑战并不轻松。