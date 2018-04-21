中国芯片产业发展差距真有那么大？

来源：新闻晨报

据新华社北京4月20日电

针对美国向中兴通讯发出出口权限禁止令，中兴通讯公司20日发布声明称，美国商务部在相关调查尚未结束之前，执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴不能接受。美方“禁售令”是否仅针对一家企业的“不合规”经营？中国芯片产业发展差距到底有多大？未来如何破解“缺芯”之痛？记者为此进行多方采访。

迫使中国让步是打错算盘

4月16日，美国商务部工业与安全局以中兴通讯未对涉及历史出口管制违规行为的某些员工及时扣减奖金和发出惩戒信等为由，做出了激活对中兴通讯和中兴康讯公司拒绝令的决定。“此次‘禁售令’是中兴与美国漫长商业纠葛中的一环。企业应吸取教训，在海外经营一定要守法合规。但也要看到，中兴事件本质上是科技之战，应警惕美国将经济冲突政治化。”经济学家张连起认为。

“希望美方依法依规妥善处理。商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。”高峰表示，如果美方坚持通过单边主义的保护政策，不惜伤害中美两国企业利益，企图遏制中国发展，迫使中国作出让步，那是打错算盘。

芯片设计、制造确有短板

芯片被喻为信息时代的“发动机”，是一个国家高端制造能力的综合体现。

“中兴事件既不等同于整个中国制造业发展水平，但也不是中国制造中的个案。”张连起说，中国的“缺芯”困境一定程度代表了中国制造的现状：够大而不够强。

中科院微电子所所长叶甜春坦言：“我们在芯片设计、制造等方面确实存在短板，特别是制造环节相对较弱，部分核心技术、关键设备没完全掌握，但这些技术我们都有布局，而且与国外差距不断缩小。”

近年来，我国一批集成电路制造关键装备已实现了从无到有的突破，技术水平全面提升。以中兴通讯为例，其国际专利申请量在全球企业中连续八年排名前三，公司各主要产品中大量使用自主研发专用芯片。

“只有强大了，对方才会把你当对手。‘禁售令’一定程度上反映美国对中国高端制造业发展的警惕和担心。”北京邮电大学教授张平表示。

芯的问题一定能破解

未来中国能否破解“缺芯”之痛？专家指出，既不能妄自菲薄，也不能夜郎自大、掉以轻心。要坚定自主化发展决心、保持战略定力，在不断创新同时加大开放合作，实现芯片等多领域迈向产业发展高端。

在叶甜春看来，中兴事件给中国敲响了一记警钟。现在必须统一思想，摒弃“造不如买、买不如租”的做法，痛下决心、坚持不懈把关键技术设备掌握在自己手上，否则会持续受制于人。

“中国有自己的显著优势，比如正在大力实施 ‘中国制造2025’，拥有庞大的市场等。中国在半导体等领域发展速度极快，未来10年到20年，将有望补齐短板，进入第一梯队。”张平对此信心十足。

得益于中国集中力量办大事的体制优势、资金优势和市场优势，一些芯片制造、设计公司正逐渐转向中国，半导体行业高端人才也不断向中国汇聚。“这些无疑都成为行业发展的加速器。”一位半导体行业资深人士感慨地说，过去“缺芯少屏”中的显示屏，经过十几年发展已从完全依赖进口到规模世界第一、引领全球技术演进，芯的问题也一定能破解。

国务院发展研究中心产业经济研究部部长赵昌文表示：“不管遇到什么干扰，我们都要保持战略定力，按照预先设定的目标和节奏，加快推进实施‘中国制造2025’。作为一个坚持市场主导、开放包容的战略规划，也欢迎国外企业参与其中，实现合作共赢。”

[新华时评]

对付别人给你穿小鞋，最好的办法就是自己做双大的

“公司上下也在认真反思，接下来将加大研发投入，求人不如求己。有信心应对挑战。”这是中兴通讯股份有限公司董事长殷一民20日在发布会上的表态。这样的话，是中国通讯业界龙头企业面对危机该有的气度。

说一千道一万，中兴到美国去是做生意的。美国政府一直宣扬自己做的是开门生意，却不惜动用强大行政权力去挤兑一家中国企业。而且，这种制裁是在相关调查尚未结束之前，迫不及待地翻旧账、炒冷饭，小题大做、节外生枝，又是为了哪般？近日，有外媒一语道破了美国政府此类小动作背后的醉翁之意——出于对在技术竞争中有可能被中国赶超的焦躁。

既然人家不跟你好好做生意，非要给你穿小鞋，而且还揣了一肚子的老谋深算，那么，对付别人给你穿小鞋，最好的办法就是自己做双大的。本事长在自己身上，自己的鞋子自己做，鞋子穿得合适了，自然跑得快。

任何事物的发展都要经历从小到大、由弱变强的过程，要成长就必定会经历挫折和坎坷。我们不妄自尊大，更不妄自菲薄。看看自身，我们有广阔的市场，有优质的人力资源，有持续向好的经济基本面，有不断扩大开放的举措……特别是我们有集中力量办大事的制度优势，这一切都是我们的信心和力量所在。“有信心应对挑战”绝不是在给自己打气，“求人不如求己”更不是说说而已。

（新华社北京4月20日电）