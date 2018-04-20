H股全流通试点细则公布：初期先实现减持卖出的功能

新京报快讯(记者王全浩)4月20日晚间，深交所官网披露，中国结算和深交所联合发布了《H股“全流通”试点业务实施细则(试行)》(以下简称《实施细则》)，并于当日起施行。

公告介绍，H股“全流通”是境外(主要是香港)上市公司相关股东所持的在境内登记、无法在境外上市流通的股份，转登记至境外市场后，相应持有人通过中国结算在境外市场买卖该公司股份的相关安排。

公告称，试点初期，先实现投资者减持卖出的功能。此次试点工作将进一步优化境内企业境外上市融资环境，对支持香港融入国家发展大局，促进香港金融市场稳定具有重要意义。

《实施细则》内容包括总则、账户安排、跨境转登记、存管和持有明细维护、交易委托与指令传递、清算交收、名义持有人服务、风险管理和附则共9章，共46条。登记存管上，试点股份完成跨境转登记后，在境外以中国结算的名义记载于香港结算账户系统，在境内通过H股“全流通”专用账户实现试点股份的承载和明细维护;交易结算上，投资者通过境内证券公司提交相关股份卖出委托指令，最终在香港联交所实现对试点股份的减持，获得的港币划入其按外汇管理要求开立的专用资金账户。

中国结算表示，下一步将在《实施细则》的框架下，进一步发布H股“全流通”试点业务指南，并联合深交所对相关参与方进行指导。

4月20日，证监会宣布，联想控股成为首家H股全流通试点企业。此前，联想控股高级副总裁兼首席执行官宁旻在该公司2017年业绩发布会上称，实现全流通将提升联想控股的市场价值，并推动公司员工股权激励的落地。