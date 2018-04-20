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中兴回应美国制裁:不公平 中兴要“兴”应出什么牌？

中兴回应美国制裁:不公平 中兴要“兴”应出什么牌？
2018年04月20日 19:40 央视财经
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　　当地时间16日，一记重拳向中兴通讯砸下。美国商务部表示，由于中兴通讯违反了曾与美国政府达成的和解协议，7年内禁止美国企业向中兴通讯出口任何技术、产品。

　　中兴回应美方：极不公平，不能接受！

　　对此，中兴通讯20日在官网发布声明称，美国商务部执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴通讯不能接受。

　　美国商务部工业与安全局，无视中兴通讯过去两年在遵循出口管制合规方面的艰苦努力、巨大投入和长足进步；

　　无视两份函件中的问题是公司自查发现，及时主动通报；

　　无视公司第一时间处理了对此可能有疏忽的责任人，并快速纠正问题，并邀请权威美国律所独立调查。在相关调查尚未结束之前，美国商务部工业与安全局执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴通讯不能接受。

　　中兴通讯董事长殷一民：坚决反对美国商务部的决定

　　今天（20日）下午，中兴通讯在深圳总部针对美国禁售令召开新闻发布会。

　　中兴通讯股份有限公司董事长 殷一民强硬回应美国商务部四天前发出的禁售令，表示坚决反对美国商务部做出这样的决定，坚决反对不公平、不合理的处罚，更反对把贸易问题政治化。

　　专家：中兴产业链被“掐断”  需积极应对

　　美国商务部禁止美国公司向中国的中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术，禁止的时间是七年。而据人民日报报道，中兴产品有大量进口自美国的元器件，尤其是芯片。 

　　这样一个分量十足的“禁售令”，对中兴通讯的影响到底有多大？商务部国际贸易经济合作研究院副院长李钢表示，美国的这一“禁售令”，对中兴来说短期内将造成冲击，产业链被“掐断”，中兴需积极应对↓↓

　　美国制裁中兴：为企业敲响警钟

　　美国商务部制裁中兴事件，我们应辩证地看到“危”与“机”，中国的企业须通过自力更生掌握核心技术。

　　人民日报：强起来离不开自主创“芯”

　　人民日报在发表题为《强起来离不开自主创“芯”》的评论文章中提到：“面对技术差距，既不能盲目悲观，也不能被非理性情绪裹挟，而应该激发理性自强的心态与能力，通过自力更生掌握核心技术。”

　　新华社：中国制造须有长缨在手

　　新华社也发表题为《中国制造须有长缨在手》的评论文章称，紧紧牵住核心技术自主创新这个牛鼻子，必须破除制约创新的体制机制障碍，让企业创新力充分涌动，并保护好科技创新成果。

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