联想控股成首家H股全流通试点 证监会:成熟1家推1家

新京报快讯(记者王全浩)4月20日，证监会新闻发布会披露，经过各方面的共同努力，目前试点各项准备工作基本就绪，现正式推出首家H股“全流通”试点——联想控股股份有限公司。

证监会称，H股“全流通”试点是证监会推进资本市场对外开放的一项重要工作，下一步，证监会将始终与香港有关方面保持密切沟通，积极稳妥、循序渐进，“成熟一家、推出一家”，有序推进H股“全流通”试点。

此前2017年12月29日，证监会披露，经国务院批准，证监会正式开展H股上市公司全流通试点，进一步优化境内企业境外上市融资环境，深化境外上市制度改革。公开资料显示，2005年建设银行H股“全流通”上市，此后12年，再无内地企业实现H股“全流通”。所谓“全流通”是指内资股也能在港交所交易。

据业内人士介绍，H股指在香港联交所上市,注册在内地,供境外投资者认购和交易的股票。以H股架构上市的公司在港交所流通的只有外资股，内资股只能在中国法人、自然人、QFII和战略投资者之间转让。因此相关公司大股东不能轻易减持所持股票,缺乏关心股价和市值的动力。

国信证券一份研报认为，H股全流通的施行,有望进一步激发H股板块的活力,促进港股市场整体的活跃度;叠加清理老千股、拥抱新经济、深化互联互通等利好,港股市场格局将进一步优化。

数据显示，截止到2017年底，港股主板上市公司共有1821家，当中H股上市公司共250家，其中98家已完成境内A股或B股发行，余下152家尚未全流通。