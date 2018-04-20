新浪科技> 业界 > 正文

华为开发人工智能语音助手 支持情感交互

华为开发人工智能语音助手 支持情感交互
2018年04月20日 18:06 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月19日晚间消息，华为消费者事业部软件工程副总裁费利克斯·张(Felix Zhang)日前表示，华为希望改变人类与人工智能(AI)语音助手之间的对话方式，以实现情感上的交互。

　　当前，智能语音助手主要提供一些实用信息，如“今天的天气怎么样”，或者是执行一些简单的任务，如播放音乐等。但华为希望未来的人工智能助手更进一步，成为用户的语音伴侣，满足人们的情感需要。

　　费利克斯·张说：“我们希望提供情感上的交互。”早在2013年，华为就在中国市场推出了一款语音助手。费利克斯·张表示，在不久的将来华为将推出一款支持情感交互的AI软件。

　　华为称，目前每天有1.1亿用户使用华为的语音助手。费利克斯·张说：“我们认为，将来我们的所有终端用户都希望与智能助手进行情感上的交互。这也是一个长期的发展方向。”

　　除了华为，其他一些科技公司也在利用人工智能来强化其智能助手，以更好地服务用户，如亚马逊的Alexa，三星的Bixby，苹果公司的Siri，以及微软的Cortana。

　　调研公司Gartner称，所谓的“情感AI”，就是指一款程序能够检测到用户情绪，然后相应地做出反馈。该技术有望提供更具个性化的用户体验。Gartner称：“添加情感感知功能将允许虚拟助手通过人类的面部表情、语音语调和行为模式来分析数据点。”

　　华为消费者事业部AI产品管理总监詹姆斯·刘(James Lu)称，理想中的AI语音助手要尽量保持谈话的持续时间，这样用户就不会感到孤独。要实现这一点，第一步是让AI助手拥有较高的智商，接下来还要赋予它们较高的情商。

　　华为还表示，他们的这一灵感源自电影《Her》(她)。在这部电影中，男主人公逐渐和名为“Samantha”的智能语音助手坠入爱河。通过智能手机或平板电脑，随时随地把“Samantha”带在身边。

　　费利克斯·张说：“Samantha(指其软件功能)是所有工程师的梦想。就像电影中看到的，你甚至不再需要女朋友。这就是情感服务。”费利克斯·张还表示，将来用户将不再需要触摸智能手机屏幕来控制语音助手，直接使用语音命令即可执行大部分功能。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有