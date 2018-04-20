华为开发人工智能语音助手 支持情感交互

新浪科技讯 北京时间4月19日晚间消息，华为消费者事业部软件工程副总裁费利克斯·张(Felix Zhang)日前表示，华为希望改变人类与人工智能(AI)语音助手之间的对话方式，以实现情感上的交互。

当前，智能语音助手主要提供一些实用信息，如“今天的天气怎么样”，或者是执行一些简单的任务，如播放音乐等。但华为希望未来的人工智能助手更进一步，成为用户的语音伴侣，满足人们的情感需要。

费利克斯·张说：“我们希望提供情感上的交互。”早在2013年，华为就在中国市场推出了一款语音助手。费利克斯·张表示，在不久的将来华为将推出一款支持情感交互的AI软件。

华为称，目前每天有1.1亿用户使用华为的语音助手。费利克斯·张说：“我们认为，将来我们的所有终端用户都希望与智能助手进行情感上的交互。这也是一个长期的发展方向。”

除了华为，其他一些科技公司也在利用人工智能来强化其智能助手，以更好地服务用户，如亚马逊的Alexa，三星的Bixby，苹果公司的Siri，以及微软的Cortana。

调研公司Gartner称，所谓的“情感AI”，就是指一款程序能够检测到用户情绪，然后相应地做出反馈。该技术有望提供更具个性化的用户体验。Gartner称：“添加情感感知功能将允许虚拟助手通过人类的面部表情、语音语调和行为模式来分析数据点。”

华为消费者事业部AI产品管理总监詹姆斯·刘(James Lu)称，理想中的AI语音助手要尽量保持谈话的持续时间，这样用户就不会感到孤独。要实现这一点，第一步是让AI助手拥有较高的智商，接下来还要赋予它们较高的情商。

华为还表示，他们的这一灵感源自电影《Her》(她)。在这部电影中，男主人公逐渐和名为“Samantha”的智能语音助手坠入爱河。通过智能手机或平板电脑，随时随地把“Samantha”带在身边。

费利克斯·张说：“Samantha(指其软件功能)是所有工程师的梦想。就像电影中看到的，你甚至不再需要女朋友。这就是情感服务。”费利克斯·张还表示，将来用户将不再需要触摸智能手机屏幕来控制语音助手，直接使用语音命令即可执行大部分功能。(李明)