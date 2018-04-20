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美国来“卡脖子”“中兴们”最好的反制在这里

美国来“卡脖子”“中兴们”最好的反制在这里
2018年04月20日 17:40 新华国际
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　　原标题：美国来“卡脖子”，“中兴们”最好的反制在这里

　　中兴通讯20日针对美国商务部的出口权限禁止令发表声明，称美国在相关调查尚未结束前，执意施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，中兴不能接受。

　　中兴在声明中同时表示：

　　中兴通讯不会放弃通过沟通对话解决问题的努力，也有决心通过一切法律允许的手段维护自身合法权益、维护全体员工和股东的合法权益，履行对全球客户、消费者用户、合作伙伴及供应商的责任。

　　美方对中兴“下重手”，是近期一大新闻热点。外界纷纷猜测，美方还有“后招”，包括限制本国通信运营商购买中国产设备、禁止中国企业在美提供云计算等高科技服务。

　　这件事的道理其实很简单。打个比方，高速公路是美国的，中国拥有最好的车队，但美国不让你上路，车队再好也白搭。更何况，美国现如今是在高技术出口和进口的双向车道同时设障。

　　令外界关注的是，中方会怎样受损，中方又会如何反制？不妨看得更长远一些：面对别人“卡脖子”的招数，最有力的反制就是反思，知难而上，中国必须报以更多中国改革、中国创新！

　　第一，中国人要对技术源头端奋起直追。

　　即便是在国际供应链日益稳固、中西方利益深度绑定的今天，“西方创新+中国应用”的模式也不会恒久不变。这是我们必须清醒面对的现实。

　　一方面，有远见、有担当的中国企业家必将提升研发投入；另一方面，技术类资产估值将被推高。在产业需求和投资偏好的双重加持下，中长期会吸引更多技术要素“花落”中国。

　　美国越是“卡脖子”，中国越会加速厚植创新土壤，为创新企业提供更加优厚的成长环境。中国也会加快科技创投市场的构建和改革，进一步拓展资本市场对创新试错、容错的涵养空间。

第二，中国人要加速接轨国际高标准。第二，中国人要加速接轨国际高标准。

　　中国企业加速构建满足新时代要求的现代企业管理制度，以高标准接轨、对标国际惯例，应对日益苛严的外部审查合规压力。

　　熟知国际规则、会打国际官司是中国企业“走出去”的标配技能。外部环境的变化，对企业内控管理和外部危机处置能力提出了更高要求。

　　说到底，今后在西方监管机构的特殊“关照”下，中企既需要提升“不怕事”的底气，也需要提升“能平事”的本领。只有这样，不管是“狼来了”还是“狼走了”，都能从容应对。

　　只要中国融入世界的意愿坚定如初，只要经济全球化进程不发生逆转，只要市场机制依然发挥作用，就没有任何力量能够阻挡中国追赶世界科技前沿的步伐，也没有任何力量能够掐断中外产经交流的脉搏。

　　外部的大风大浪，只会更激发中国走出一批对国际规则懂行、处置手段老道、渠道资源畅通的国际化大公司；只会更激发中国人自主创新的小宇宙和大志向；只会更激发中国加速在高技术研发领域深化改革、扩大开放的历史进程。

　　最后，也希望中兴这家在中国成长起来的全球化企业，能如声明中说的那样，凝聚全体员工，坚定信心、团结一致、渡过难关。

　　监制：李大伟

　　记者：傅云威

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