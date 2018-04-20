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高通延长恩智浦交易期限 被否将赔20亿美元解约费

高通延长恩智浦交易期限 被否将赔20亿美元解约费
2018年04月20日 17:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月19日晚间消息，高通公司今日宣布，为了让收购恩智浦半导体交易(NXP Semiconductors)获得中国商务部的批准，已将这笔交易的有效期从4月25日延长至7月25日。

　　另外，由于之前提交的申请已经到期，高通又重新向中国商务部提出申请，希望批准其440亿美元收购恩智浦半导体交易。此举将赋予中国商务部更多的审批时间，从而避免该交易被否决。

　　2016年10月，高通宣布以约380亿美元收购恩智浦半导体，约合每股110美元。今年2月，高通又将报价提高至每股127.50美元，约合440亿美元。

　　要完成这笔交易，高通共需要得到全球9个国家监管部门的批准。到目前为止，高通已获得了其中8个部门的批准，只待中国商务部的批准。最终，如果得不到中国商务部的批准，则高通需要向恩智浦半导体支付20亿美元的解约费。

　　对于高通而言，这笔收购交易至关重要，因为该公司正寻求拓展客户群，并成为快速发展的自动驾驶汽车市场的领先芯片厂商。之前曾有分析人士称，中国商务部审核速度放缓可能导致高通不得不放弃这笔交易。

　　对于该交易，中国商务部新闻发言人昨日曾表示，商务部正在根据《反垄断法》的规定，依法对高通收购恩智浦半导体股权案进行审查。对于高通已经提出的救济措施的方案，调查机关进行的市场测试初步反馈认为，高通的方案难以解决相关市场竞争问题。(李明)

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