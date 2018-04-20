腾讯成为游戏市场主要投资者 40%资金与它有关

新浪科技讯 北京时间4月20日下午消息，截止2018年一季度的12个月里，在全球游戏市场所有投资中，每10美元就有超过4美元与腾讯有关，在有的交易中腾讯是领投进，有的交易是参与者。

根据Digi-Capital的报告，在12个月里全球游戏市场的投资与并购交易规模达到220亿美元，今年的游戏软件/硬件市场营收估计会达到1650亿美元，2022年之前超过2300亿美元。今年一季度，游戏投资金额达到21亿美元，游戏并购交易规模超过144亿美元。在12个月的时间里，腾讯占了全球游戏并购金额的四分之三还要多，不过要注意，这里所说的金额既包括买方交易，也包括卖方交易。

在过去12个里，游戏投资总额刷新纪录，投向游戏公司的资金超过42亿美元。过去几年里，有一种趋势越来越明显：大部分资金投向游戏技术与游戏平台公司，而不是游戏开发商。

总体来看，投资金额主要被大宗交易占据，交易宗数基本保持平稳。在此期间腾讯完成了一些大交易，例如6.3亿美元投资游戏流媒体平台斗鱼，向盛大游戏投资4.74亿美元，向虎牙投资4.62亿美元，移动游戏开发商Kakao融资1.3亿美元，腾讯领投，向移动游戏开发商掌趣投资7200万美元。

腾讯还参与其它一些交易，比如伦敦AR/VR游戏平台开发商Improbable融资5.02亿美元，游戏技术开发商Unity融资2亿美元（后来还增发股票，总融资4亿美元），游戏AR游戏开发商Niantic融资2亿美元，这些交易都有腾讯的身影。

今年一季度，有一宗交易在并购金额中占了很大的份额，Naspers出售腾讯股份，占总股份的2%，估值超过100亿美元，获得的回报率高达600倍。另外，维旺迪退出Ubisoft，出售股份，腾讯参与交易；腾讯还向Seasun投资1.42亿美元。有一些并购交易是腾讯没有参与的，比如Aristocrat以10亿美元收购Big Fish Games，它还以5亿美元收购Plarium；另外，Stillfront集团出资3.18亿美元收购Goodgame Studio。

虽然12个月的游戏并购交易规模超过170亿美元，但是比2016年的284亿美元还是有很大差距。

游戏IPO市场可能会回归到过去10年的趋势，也就是说出现一个高峰年之后会有两个比较平静的年份。2017年Netmarble Games、Sea Limited（原名Garena）、雷蛇、Rovio成功IPO，2018年一季度却很平静。(中天)