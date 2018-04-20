福布斯：预测华为年底将关闭其美国业务

新浪科技讯 4月20日消息，华为——这家全球最大的电信设备制造商，于本周在其总部所在地深圳举行的华为年度分析师峰会的闭幕之际表示，公司已经十分肯定：美国市场已不再是其全球战略的一部分。

不再对美国市场感兴趣

“有些事情我们无法改变，所以最好不要把它放在心上，”华为的轮值首席执行官徐直军（Eric Xu）说。“借助这种方式，我们将有更多的精力和时间来更好地服务我们的客户，并通过创造更好的产品来满足客户需求。在某些情况下，只要放手，我们会感到轻松许多。”

美国政府官员多次呼吁禁止华为和中兴的产品，因为他们认为这是美国国家安全所面临的一个威胁。

在上个月的一份声明中，美国联邦通信委员会主席阿吉特·帕伊（Ajit Pai）说：“多年以来，美国政府官员一直对某些外国通信设备供应商在其通信供应链中所隐含的对美国国家安全的潜在威胁表示密切关注。通过路由器、交换机和其他网络设备中隐藏的“后门”，许多敌对的外国势力可以趁机注入病毒或是其他恶意软件，以窃取美国民众的私人数据，监视美国企业，甚至做其他一些事情。”

华为最新一轮裁员正在进行，主要波及美国雇员。

实际上，这也意味着华为将迅速缩减其在美国的业务规模（包括销售、市场营销和其他业务部门）。

据其网站介绍，华为的美国总部设在得克萨斯州普莱诺，其在13个区域办事处雇用了大约1200名员工，这些区域包括了硅谷、布里奇沃特、新泽西、芝加哥和圣地亚哥。

这家中国制造商有成千上万的美国客户，范围涵盖地区运营商到小型企业和消费者。在他们转而使用爱立信、诺基亚、思科或其他公司的产品来替代已有的华为设备时，他们仍将需要支持和帮助。

华为的消费者业务包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备，这些业务业已停止服务。这些业务的停止发生在华为决定不在美国出售其最新款的P20旗舰手机，以及其与美国电话电报公司（AT&T）和百思买（Best Buy）达成分销协议之后。

“即使没有美国市场，我们也将是世界第一，”华为消费者业务集团首席执行官余承东（Richard Yu）上月在巴黎发布P20手机的时候这样表示。

据估计，到今年年底，华为将永久关闭其在美国的业务。

然而，华为的研发和技术导入（就其供应链而言）可能仍将会被保留，因为它们的大部分业务与其在美国的市场活动无关。(青卡)