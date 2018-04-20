格力需要董明珠，但董明珠的下一站是格力吗？

摄影：史小兵

正如董明珠在很多公开场合所言自己与格力是一种“生死相依”的关系，对她而言，董明珠就是格力，格力就是董明珠。

自从2012年执掌格力电器以来，董明珠从不缺少话题。每一次引发争议，无不与格力有关。

4月19日，据界面新闻获悉，董明珠有望获得格力电器第十一届董事提名资格，并且连任格力董事长是大概率事件。消息源称，目前格力电器还离不开董明珠，“珠海新领导班子非常认可董明珠，认为格力电器能在她的带领下实现更多目标”。

董明珠与格力的关系，很大程度上是“相互需要”的关系，正如她本人在很多公开场合所言，自己与格力是一种“生死相依”的关系，“你对我个人有意见可以，说格力不行”。于她而言，董明珠就是格力，格力就是董明珠。

执掌格力的六年

格力需要董明珠，从其执掌格力六年可以窥见。2012年，董明珠开始执掌格力。此后几年，格力电器的营收起伏令董明珠遭到了不小的非议。广东一位百亿级企业的老板曾在谈论董明珠时说到，董的成绩是站在“巨人”的肩膀上取得的，这位“巨人”指的便是董明珠的前任朱江洪。

外界普遍认为，格力2014年的成绩是朱江洪时代格力的延续。而挺董者则认为，过去的几年，正是中国家电市场由“价格战”向“价值战”转型的关键之年，格力电器的利润不降反升，正是说明了格力电器自身结构的优化。

除了利润的亮点之外，格力在多元化方面的尝试，也都打上了董明珠的烙印，比如大松电器的问世，格力智能装备有限公司的投产，均是格力在空调领域之外的表现。

当然，最令外界关注的还是生产格力手机和她的“造车梦”——收购珠海银隆。

在2013年的央视年度经济人物典礼上，雷军曾与董明珠许下一场“世纪之赌”——如果5年内小米模式营业额击败格力的话，愿董明珠赔给雷军1元。董明珠则回应称，如果被小米击败，愿赔10亿元。

对于格力手机的执着与认真，董明珠绝非图一时之爽快。她不仅在集团内部发表声明称格力的人就得用格力手机，人手一部，还多次在公开场合，为格力手机代言，比如在央视的节目现场，她将自己的格力手机从高处摔下，捡起来，你瞧瞧，这手机，多耐摔呀！

在手机的工艺设计和审美上，董明珠也有自己的坚持。曾有网友曝光格力手机图片显示，格力手机开机时会出现来自董明珠的问候语。问候语中写道：感谢您选择格力手机，这是格力跨进全球500强后推出的首批手机之一，它不仅可用于人际沟通，还能开启格力“智能环保家居”的大门。

除了问候语之外，董明珠还自信满满地自己的头像放在格力手机开机页面，下方附有董明珠的“亲笔签名”。董明珠解释称，此举是要告诉消费者，自己是格力手机创始人，这是尊重消费者。

外界争议不断，并未消解董明珠对格力手机市场的憧憬，她曾在接受本刊采访时表示，“格力手机卖5000万部还是1亿部，对格力来说都不是问题”。

生产格力手机之外，董明珠的“造车梦”也是备受关注的话题。

在格力收购珠海银隆的计划正式告吹的两个月后，董明珠毅然决然地押上全部身家并举债，以个人身份投资10亿元，持股银隆7.46%。同时还拉上了王健林、刘强东等明星企业家，以私人投资方式入股银隆，随后董明珠持续加码，成为银隆第二大股东。

外界对董明珠投资银隆，跨界新能源领域的做法有着诸多不解，有人将她比作银隆的白武士，也有人质疑董明珠以管理格力的思路来管理银隆是否妥当，董明珠对此很坦然：“并不是空调企业管汽车企业合适不合适的问题，关键在于，要达到以消费者的需求和满意度为标准的管理，才是最好的管理。格力正是因为在空调领域里始终坚持品质为先，坚持不需要售后服务的理念，才能成就自我。”

对于进军新能源领域，董明珠认为这并不是一家企业的事，而是整个国家的战略挑战和方向，“银隆只是投资，我投资它，也可以投资别人。我爱的是这个产业，而不是某一个企业。我为的不是去赚这个钱，而是想通过我们自己的推动，让这个行业能像我做空调一样，在世界范围内拥有话语权。”

当外界质疑银隆会不会成为下一个乐视时，董明珠也只是轻描淡写地说道：“我没什么担心，我只是一路拼杀。”

董明珠的下一站

六年后，董明珠是否还会继续选择停在格力这一站？

一个不可否认的事实是，目前倒董派和挺董派的角力态势尚未明朗化，董明珠则要为她的下一步做出准备。如果不再连任，董明珠27年的格力生涯将画上句号。而银隆已有股东公开表示了对董明珠入主银隆的乐观态度。

银隆，或许是董明珠为自己预留的退路。“很多人笑我在豪赌，每个人有自己的权利，只能说我这个赌的大一点，不惜借债来投入。我投入的不仅是一个企业，而是一个产业。”此前董在接受本刊采访时态度坚决，“我觉得新能源是中国制造业转型的一次绝好的机会，所以我愿意赌，我要投。”

从某种程度上，银隆也承载了董明珠在格力尚未实现的壮志。但现在或许言之尚早。而且，目前新能源汽车除了技术瓶颈之外，还面临政策上的不确定性。

内忧外患——这让人联想到董明珠在格力电器初掌权柄时，也曾遭遇同样的境地——一方面经销商划地为王、兴风作浪，脱离了格力的控制体系，而在内部，董明珠一贯的铁腕手段和霸道的性格也颇受争议，她自称在格力干了二十多年，与市场斗，与人斗，与自己斗。在她看来，和谐都是斗争出来的。她在《行棋无悔》一书中说，自己喜欢剑拔弩张、生死较量的场景。

可那是10年前、甚至20年前的董明珠，而今她已经64岁，是否还能以她一贯的坚决和坚韧撬动银隆，复制在格力的成功？

至少从表面上来看，这位雷厉风行的“铁娘子”依然战斗力不减。在前不久的中国企业领袖年会上，董明珠像往常一样神采奕奕，炮火十足，并且再次加上了她惯用的结束语，“用格力的空调之外，还要用格力的电饭煲，打格力的手机，坐上银隆的汽车，这是格力的未来。”

不过，在台上一直为格力摇旗呐喊的董明珠，或许内心也不免遗憾。虽然，董明珠就是格力，格力就是董明珠，但实际上，董明珠在格力仅占0.74%的股份，珠海国资委100%持有的格力集团占据18.22%的控股地位——从这个层面上来说，格力永远都不可能与董明珠划上等号。在未来的某一天，也许银隆可以。

董明珠曾在回答“加入格力后，有没有想过自己会在这个企业奉献多长时间”时，董明珠对记者说，“当时到格力，根本就没想过我在这里能干多久，对我们这一代人来说没有这个想法，我们选择的职业就需要干一辈子。”说到退休，董明珠表示，还很难说，也许半年，也许一年，也可能两年。而在她眼中，一个合格的接班人，需要具备以下品质，首先是奉献精神，第二是敢当精神，第三，也是最核心的，是不能有私我。

今年三月初，董明珠在接受《中国企业家》专访时，就银隆是否会成为她的下一站时回应：“现在我没有想这个问题，也许有一天我会离开银隆，都有可能。如果我不干的话，那我的人全部都会离开”。

5月31日，格力电器董事长、总裁董明珠的任期即将结束。格力集团董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

而这两年，格力电器的业绩正在稳步回升，2017年三季度财报显示，格力电器营收1108.75亿元，同比增长34.51%，净利润154.61亿元，同比增长37.68%。用董明珠自己的话来说，从2012年她独自执掌的五年里，格力的营收是过去21年的1.9倍，利润则是过去21年的近4倍——这种盈利能力无疑会增强董明珠连任的筹码。

2016年11月，董明珠辞去珠海格力集团有限公司董事长、董事、法定代表人职务时，有人猜测，这可能是董离开格力电器的序幕。彼时，有格力内部员工指出，出事情的时候，大家都会骂董明珠，但是要选择谁来主持格力大局，还是会选她。

目前看来，董明珠留任格力已是大概率事件，那么，她寄予厚望的银隆又会走向如何？