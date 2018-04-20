绿色和平组织呛苹果回收机器人：应该延长产品寿命

新浪科技讯 北京时间4月20日午间消息，苹果在2018年环境报告中披露了最新一代Daisy回收机器人，这是2016年发布的Liam机器人的升级版。但绿色和平组织却对该公司提出批评，认为不应该将重点放在回收机器人上，而应该着重延长产品寿命。

Daisy比Liam体积更小、速度更快、效率更高，每小时能拆解200部iPhone，并获取其中的零件等待回收。

在回应苹果环境报告中有关新机器人的内容时，绿色和平组织发表了一段生命，建议苹果把更多奖励放在产品的耐用度上。该组织高级分析师卡利·库克（Cary Cook）表示，苹果需要通过产品设计延长使用寿命。他认为，这也符合消费者的期望，因为很多人都因为苹果的电池折扣项目而等待更换电池。

库克说：“苹果需要的不是新款回收机器人，而是显示出他们愿意尽力降低对环境的影响，提升可修理性和可升级性。这就能延长产品的使用时间，推迟需要被Daisy拆机的时间。”

他还补充道：“用户希望设备能使用更长时间，这一点从苹果零售店今年早些时候电池更换项目需要排队等候三四个星期就能看出来，苹果当时被迫大幅降低了更换价格。”

绿色和平组织比较重视产品的可维修性和耐用性，尤其是对苹果产品。例如，该组织去年与iFixit合作对苹果设备的可维修性进行评估，并因此批评该公司的产品很难维修，导致产品寿命缩短，造成电子垃圾增加。

苹果在环境报告中表示，设备的耐用性也是该公司的目标之一，所以他们才会在设备停产5年后继续提供零部件和维修服务。

虽然绿色和平组织批评苹果不重视可维修性，但仍然盛赞该公司在减少温室气体排放方面所作的努力好于竞争对手。例如三星的可再生能源使用率仅为1%，而苹果目前却高达100%。

绿色和平组织在环保方面经常给予苹果高分。苹果在该组织最新发布的相关报告中得分为B-，高于谷歌、亚马逊、微软、索尼、三星、联想、华为、惠普、LG等公司。(书聿)