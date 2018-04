美国商务部：对中兴禁售令目前无协商空间 拒评华为

原标题:美国商务部答澎湃:对中兴的禁售令目前无协商空间,拒评华为

澎湃新闻记者 王歆悦

北京时间4月20日凌晨,针对“封杀”中兴通讯一事,美国商务部新闻官在接受澎湃新闻电话采访时表示,对于中兴的禁令目前没有扭转的余地或协商的空间,要严格地等到7年后才有望重启协商。

美国商务部新闻官Will Reinert在接受澎湃新闻记者采访时表示,这项禁令即时生效,且目前没有扭转的余地或协商的空间,“这是一个7年的禁令。”他补充道。也就是说,要严格地等到7年后才有望重启协商。

此前的4月16日,美国商务部宣布激活拒绝令,禁止美国企业向中兴通讯销售一切产品,时间长达7年,禁令立即生效。

这对在核心零部件上依赖美国的中兴通讯而言,无异于釜底抽薪。

美国芯片巨头英特尔已经宣布,将执行美国政府的禁令。

不只是芯片巨头,连谷歌公司旗下的手机操作系统安卓可能也将加入封杀中兴的行列。

澎湃新闻就中兴是否将不能使用包含安卓系统在内的美国公司软件,向Reinert求证时,他确认了这一点,并强调了禁令条款中的“任何软件”。

当被问及谷歌公司对此的态度时,Reinert表示:“它们受我们的出口管理法律约束,不得违反此规定,(如果想要向中兴出口软件)它们的出口许可证都不会被批准。”而且这是“即刻生效”的。

不过,时至今日,美国商务部针对中兴发布的禁售令的最大“理由”——指责中兴未能按照承诺的那样,以减少奖金或谴责的方式处罚35名员工,依然存在极大争议。

4月20日,中兴通讯发表声明称,美国商务部工业与安全局以中兴通讯对某些员工未及时扣减奖金和发出惩戒信,并在提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由,做出了激活对中兴通讯和中兴康讯公司拒绝令的决定。此举无视中兴通讯过去两年在遵循出口管制合规方面的艰苦努力、巨大投入和长足进步;无视上述两份函件中的问题是公司自查发现,及时主动通报;无视公司第一时间处理了对此可能有疏忽的责任人,并快速纠正问题,并聘请权威美国律所独立调查。在相关调查尚未结束之前,美国商务部工业与安全局执意对公司施以最严厉的制裁,对中兴通讯极不公平,我们不能接受!

值得一提的是,在澎湃新闻记者就此向美国商务部新闻官Will Reinert提问时,他似乎也不是非常确定。他一开始向澎湃新闻表示:“我对于‘35名员工’这个条款不清楚,但我知道有‘解雇4名高管’这条。”

在澎湃新闻的追问下,Reinert离开电话约2分钟时间,核实后回答澎湃新闻称:“这(处罚或减少35名员工的奖金)是他们(中兴)签署的协议内容之一”。

Reinert拒绝对华为等其他中国企业是否也会面临类似调查进行评论。

在谈到“对中兴的这一禁令最终也会使包括中兴供应商在内的美国企业受损”时,他未正面回应,但表示这是一个“国家安全问题”。

下为澎湃新闻记者和美国商务部新闻官Will Reinert对话实录:

采访实录:

澎湃新闻:2017年中兴通讯签署的和解协议中,是否明确包含“解雇4名高管,并以减少奖金或谴责的方式处罚另外35名员工”这条,且是强制性的?

美国商务部新闻官:我对于“35名员工”这个条款不清楚,但我知道有“解雇4名高管”这条。

澎湃新闻:但美国商务部在最新表态中,明确表示中兴没有做到“处罚或减少35名员工的奖金”这条是一大过失。请问这一条款在2017年的协议中是否存在?

美国商务部:稍等。(离开约2分钟)是的,这(处罚或减少35名员工的奖金)是他们签署的协议内容之一。

澎湃新闻:在2017年协议文件中明确写到的?

美国商务部:是的,就是他们签字的这份文件。(指的应是中兴提交的信函)

澎湃新闻:针对中兴通讯的禁令是否已经生效?

美国商务部:是的,即刻生效。

澎湃新闻:这项禁令还有没有扭转的余地?有没有协商的空间?

美国商务部:目前没有。(Not at this time。)这是一个7年的禁令。

澎湃新闻:那我这样理解是否正确:要严格地等到7年后才有望重启协商?

美国商务部:正确。

澎湃新闻:按照美国商务部4月发出的禁令,未来7年内,中兴通讯不得“以任何方式参与任何涉及从美国进出口商品、软件和技术的交易”,这其中的“软件”是否将包含安卓系统?

美国商务部:是的,任何软件。

澎湃新闻:谷歌公司是否已经同意(终止提供服务)了?

美国商务部:它们受我们的出口管理法律约束,不得违反此规定。所以,是的。(They are subject to our export administration law, there must be no violation to this。 Then yes。 )

澎湃新闻:美国商务部是否已经找谷歌公司谈过这件事?

美国商务部:它们受我们的出口管理法律约束,所以它们(对中兴的)的出口许可证都不会被批准。(They are subject to our export administration law, so none of their export licenses will be approved。 )

澎湃新闻:将如何执行?目前是否有时间表?

美国商务部:都是即刻生效。

澎湃新闻:包括华为在内的其他中国企业是否也会遭遇类似的调查或禁令?

美国商务部:我对此不予置评。

澎湃新闻:对中兴的这一禁令最终也会使包括中兴供应商在内的美国企业受损,它会不会成为一把双刃剑?

美国商务部:我对此不予置评,这是国家安全问题(national security matter)。