美国国会报告点名中兴华为联想，欲扣商业间谍帽子

【环球网报道 记者 张骜】“美国国会美中经济与安全审查委员会”19日发布报告称，中国政府“可能支持某些企业进行商业间谍活动”，以提高中企竞争力并促进政府利益。报告中，中兴、华为、联想三家中国企业被点名。

这份报告名为《美国联邦信息通讯技术(ICT)供应链应对中国的脆弱性》，探讨中国对美国通讯科技的影响，并提出了供应链风险管理的建议。

报告明确写道，中国不是美国盟友，也不会在短时间内成为美国盟友。有证据确凿的实例证明，中国政府及与其相关的主体“一再涉及窃取与滥用知识产 权，以及国家主导的经济间谍活动”。中国政府的一些政策旨在建立与支持国家龙头企业，这些企业通过推动政府的战略目标以换取政府支持。

报告称，政府的支持可采取多种形式，但通常包括优惠贷款，政府招标优先权，有时还包括在受保护产业拥有寡头或垄断地位。就国家龙头企业而言，支 持的方式似乎还包括官方批准或进行商业间谍活动，旨在提高中企竞争力，同时促进其它可能的政府利益。中兴、华为以及联想是三家“具有部分上述特点”的中国 ICT企业。

该报告建议，美国政府需要对ICT供应链风险管理的国家战略，提倡供应链透明化，制定具前瞻性的政策等。

就在该篇报告发布之前几天，美国商务部公布一项禁令，禁止美国企业未来7年内向中兴通讯出售零件。中兴通讯官网20日发布声明称，在相关调查尚 未结束之前，美国商务部工业与安全局(BIS)执意对公司施以最严厉的制裁，对中兴通讯极不公平，我们不能接受，中兴通讯不会放弃通过沟通对话解决问题的 努力，也有决心通过一切法律允许的手段维护自身的合法权益!

在中国商务部昨日(19日)召开的例行发布会上，商务部新闻发言人高峰就美国封杀中国电信设备制造商中兴通讯一事强调称，美方行径引起了市场 对美国贸易和投资环境的普遍担忧，美方的行为表面针对中国，但最终伤害的是美国自身，不仅会使其丧失数以万计的就业机会，还会影响成百上千的美国关联企 业，将会动摇国际社会对美国投资和营商环境稳定的信心。希望美方不要自作聪明，否则只会自食其果。

高峰强调称，希望美方不要低估中方的决心，如果美方坚持通过单边主义的保护政策，不惜伤害中美两国企业利益，企图遏制中国发展，迫使中国作出让步，那是打错算盘，中方坚决捍卫国家和人民利益的决心和信心不会有丝毫动摇，我们会进行坚决的斗争。