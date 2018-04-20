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在全球最堵的墨西哥 “空中出租车”欲解民众堵车愁

在全球最堵的墨西哥 “空中出租车”欲解民众堵车愁
2018年04月20日 11:58 新华网
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　　新华社记者吴昊　　

　　墨西哥首都墨西哥城是世界知名的堵城。

　　高峰时段，墨西哥首都墨西哥城街头堵得水泄不通，市民阿尔弗雷多·魏茨纳却从容地登上直升机，赶往机场。

　　这是欧洲空中客车公司下属子公司Voom最近在墨西哥城推出的直升机即时预订服务，为民众解除交通堵塞的烦恼又提供了一种途径：“打飞的”说走就走。

　　以魏茨纳经常搭乘的航线为例，从墨西哥城城西因特洛马斯商业区至城东贝尼托·华雷斯国际机场，路程近30公里。如果选择走公路，高峰时段最快也要一个多小时车程，而搭乘“空中出租车”仅需12分钟便可抵达，再也不必为错过航班而提心吊胆。

　　“你往往要堵在路上一个半小时至两个小时。”Voom公司负责墨西哥市场的经理罗德里戈·莱库奥纳说，墨西哥城日常会遇到大量交通拥堵问题，不少导航设备公司都将该城市列为世界上交通出行最慢的城市之一。

　　来自荷兰车载软件厂商Tomtom的最新数据显示，墨西哥城已上升至全球交通最繁忙城市排行榜首位，超过曼谷、伊斯坦布尔等人口密集城市，市民每年平均花费在车上的时间达227小时。

　　据墨西哥非政府组织“无交通”估算，未来5年，墨西哥城道路拥堵程度将增加一倍，车辆行驶速度将减半。

　　莱库奥纳表示，像医生、律师或企业家等工作繁忙的群体，参加一至两个小时的活动或工作，往往要在路上花费超过两个小时。使用直升机即时预订服务既能节约时间成本，也能提高工作效率。

　　“因为职业需求，我需要比较频繁地搭乘飞机。选择乘直升机去机场的好处在于，我不会再为堵车感到紧张、担忧。这项服务让我冷静从容，我肯定能赶上飞机。”魏茨纳对记者说。

　　这种“空中出租车”看似高端复杂，体验方式实则亲民简单。仅需打开手机应用或网页，填写信息、选择航线、完成支付，然后提前15分钟到指定停机坪等待即可。

　　目前，Voom公司在墨西哥城设立了4个搭乘点，两个位于市区商业中心，两个位于主要机场附近。已开通航线的飞行时间从4至20多分钟不等，费用介于2300至6380墨西哥比索（约合127至354美元）。

　　“通过将直升机和线上技术手段结合，我们现已能提供陆地交通的替代手段。”　Voom公司创始人和执行董事乌马·苏布拉马尼安说道。她表示，未来10年，还将有大量人口涌入都市圈，将导致更大规模交通堵塞，这对推动“空中出租车”需求意味着新机遇。

　　自2017年4月启动以来，Voom公司已在巴西圣保罗和墨西哥城开通直升机即时预订服务，未来还将拓展至拉美乃至亚洲更多地区，预计到2019年末将在全球10座城市推出高性价比的“空中出租车”。苏布拉马尼安介绍，未来，这家公司还将提供观光等类型服务，以便乘客能欣赏城市美景。

　　近年来，随着城市交通拥堵不断升级，“空中出租车”服务成为热门研究和投资领域。美国谷歌公司联合创始人拉里·佩奇投资的硅谷飞行器公司“小鹰”上月披露，已在新西兰公开试飞了最新研发的自动驾驶“空中出租车”。此外，美国波音公司、优步公司、中国的亿航公司也都涉足“空中出租车”研发。德国汽车制造商保时捷公司最近也对这一领域表示了兴趣。

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