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中兴或因禁令丢400亿 美半导体公司4成营收来自中国

中兴或因禁令丢400亿 美半导体公司4成营收来自中国
2018年04月20日 11:37 界面
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　　原标题：分析称中兴或因禁令损失400亿 美国半导体公司四成营收来自中国

　　来源：界面新闻 徐秋雨 何苗

　　编辑 |  陈臣

　　北京时间4月17日，美国商务部宣布，未来7年将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。

　　4月20日，中兴发布声明称，美国商务部的严厉制裁对中兴极不公平，中兴不能接受。拒绝令不仅会严重危及中兴通讯的生存，也会伤害包括大量美国企业在内的中兴通讯所有合作伙伴的利益。

　　中美都将受伤

　　一方面，据路透社估计，中兴有25%-30%的零部件来自美国，其最为核心的零部件都依赖于美国供应商。财通证券指出，如果禁令生效，初步估算中兴受影响的业务或达400亿元以上。

　　中金公司分析师认为，在中兴通信设备的核心零部件中，基站有的零部件是100%来自美国公司，中兴有1-2个月的备货，如果不在这个时间内和美方达成和解，会影响中兴设备的生产。

　　另一方面，高通、博通和英特尔等美国半导体巨头都在向中兴出售芯片。路透社指出，如果中兴受到制裁，高通等美国半导体公司将遭遇三重威胁：失去一家重要客户（中兴），对手因成为替代厂商而受益（三星、联发科等），因中国报复美国而受牵连。

　　目前，中国已发展成为全球最大的集成电路（即芯片）需求市场。2017年，高通、博通美国21家半导体上市公司有37%的营收都来自中国，其中Skyworks的中国营收占比高达83%。

　　缺“芯”之国

　　集成电路被誉为电子工业的粮食，对电子信息产业经济以及国家信息安全都有十分重要的意义。虽然现在中国是全球最大的集成电路需求市场，但自给率很低，仅有约30%，大部分芯片（尤其是高端芯片）都依赖进口。

　　海关总署数据显示，2017年中国集成电路进口额达到2601亿美元，大幅超过原油进口额；贸易逆差接近2000亿美元，较上年增加近300亿美元。

　　第一财经援引芯谋研究首席分析师顾文军观点称，与国际主流水平相比，中国“芯”的落后是全方位的，几乎所有的设备、材料都依赖进口，FPGA、存储器全部进口，而中国能做的产品也落后很多。

　　对进口芯片过度依赖，不仅会损失巨额经济利益，还会对国家信息安全造成威胁。

　　奋起追“芯”

　　在第六届电子信息博览会上，紫光集团董事长赵伟国曾表示，资本不足、人才断层和机制缺乏是中国“芯”发展缓慢的三大主要原因。

　　2014年，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，将集成电路产业发展上升为国家战略。同年9月，国家集成电路产业投资基金成立，首期总金额超1300亿元，二期募资在今年初已经启动。

　　如今，中国集成电路产能主要集中在长三角、珠三角、京津冀和中西部地区，其中，长三角的产能占比高达63.6%。

　　在近几年的奋力追赶下，中国“芯”的国际地位已经有所提高。IC Insights报告显示，在全球纯芯片设计公司50强中，2009年只有1家中国公司入选；到2017年，上榜中国公司数量增长到了10家。

　　中国虽然在芯片设计方面已经明显进步，但在制造方面还很落后。

　　据第一财经报道，集邦资讯半导体行业分析师郭高航曾表示，在设计和封测领域，中国与美国等先进企业差距已经逐步缩小，但是制造方面还存在不小差距。即使设计领域，华为海思发展已非常不错，但在制造环节仍由台积电代工。

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