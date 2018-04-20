阿里巴巴全资收购中天微 自主研发打造“中国芯”

新浪科技讯 4月20日上午消息，阿里巴巴集团宣布，全资收购中国大陆唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微系统有限公司（以下简称中天微）。但未披露具体金额。

“收购中天微是阿里巴巴芯片布局的重要一环。”阿里巴巴CTO张建锋表示， IP Core是基础芯片能力的核心，进入IP Core领域是中国芯片实现“自主可控”的基础。

近年来，我国芯片自给率不断提升。但在很多领域，国产芯片还有较大差距。数据显示，2016年中国进口芯片金额高达2300亿美元，花费几乎是排在第二名的原油进口金额的两倍。“缺芯少魂”的问题，再次严峻地摆在人们面前。

此前，阿里巴巴达摩院已组建了芯片技术团队，进行AI芯片的自主研发。阿里还投资了寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、耐能（Kneron）、翱捷科技（ASR）等5家芯片公司。

阿里巴巴此次全资收购中天微，将在更大层面统合科研力量，从芯片核心技术能力上实现突破。无论对芯片产业的发展，还是对自主研发核心技术的国家需求，都将起到推动作用。

中天微创始人严晓浪表示，“中天微团队致力于推动国产CPU自主研发创新能力，加入阿里巴巴后，希望通过阿里强大的技术平台和生态系统整合能力，推动国产自主芯片大规模商用，为加速推进’中国芯’在各领域的应用做出贡献。”

资料显示，中天微目前是中国大陆唯一大规模量产的自主嵌入式CPU IP Core公司，专注于32位嵌入式CPU IP研发与规模化应用，面向多媒体、安防、家庭、交通、智慧城市等IoT领域，全球累计出货超过7亿颗芯片。（大鹏）