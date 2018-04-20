为争取100亿美元合同 亚马逊把广告打到五角大楼门口

新浪科技讯 北京时间4月20日上午消息，随着美国国防部继续向着安全云计算软件的采购迈进，价值或可高达100亿美元的交易浮出水面。为此，亚马逊网络服务系统（Amazon Web Services，AWS）把广告做到了五角大楼门口。

在两层的五角大楼地铁站口的墙壁和地面上，最近出现了一系列AWS的广告。这些亚马逊的广告取代了原先的波音、洛克希德马丁和诺斯罗普格曼等国防公司的广告。另外，亚马逊还在上周于华盛顿郊区举办的全美最大的海军博览会（Sea-Air-Space）上做起了广告，提供每日简报、各类专家，并买下了整版广告页面。

亚马逊暂未做出回应。

国防部长詹姆斯·马蒂斯去年访问硅谷后，五角大楼即开始着手启动这个价值数十亿美元的，为期两年的云服务合同。

亚马逊争取这份合同的意向早已不是秘密。CIA（中情局）以及其他顶级国防承包商如洛克希德·马丁等都在使用亚马逊托管的机密系统。但是尽管亚马逊看起来确实具有基本优势，比如其云服务已经获得大概是最高安全级别的认证，五角大楼一再强调竞争中没有领先者。

“我们正在开展全面和公开的竞争，来为部队寻求最佳的云服务商，”五角大楼首席发言人Dana White说，“这是一个单笔合同，不是单一供应商合同，并非针对某一特定供应商或企业。事实上，多个供应商可以形成合作关系来为我们提供更好的解决方案。”

本周早些时候，五角大楼发布了“联合企业防卫基础设施”（JEDI）云计划的第二份草拟需求，这个第二份草拟需求预计是五角大楼在五月份公布最终提议前的最后一份草拟需求。(小白)