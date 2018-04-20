中兴遭难 爱立信、诺基亚在需求疲软期迎来复苏

新浪科技讯 北京时间4月20日上午消息，一度陷入困境的移动网络制造商爱立信和诺基亚的投资者信心逐渐回升，一方面是因为这两家公司受益于新的商业周期正开始复苏，另一方面则是因为美国对低成本中国竞争对手中兴通讯（ZTE）施加的出口禁令带来了意想不到的推动。

中兴曾一度抢夺欧洲和美国市场，去年中兴在这些市场上的发展速度是国内市场上的四倍，并且对爱立信和诺基亚的合同定价与营收增长带来极大打击。但如今，中兴突遭可能具有毁灭性打击的七年出口禁令。

爱立信将于周五、诺基亚于周四发布报告，其侧重点很可能是在2018年或2019年晚些时候开始的下一代5G网络升级，从而结束最近几年的窘境。与此同时，中兴则延迟了本应在周三发布的季度业绩报告。

爱立信的股价在4月份上涨3%，诺基亚上涨6%。

电信咨询公司Northstream的负责人Bengt Nordstrom认为，中兴可能需要数月时间来寻找替代供应商并重新设计产品，包括光学和移动设备。

美国商务部禁止美国企业向中兴供应组件的这一禁令无论是否一直保持，爱立信和诺基亚的未来仍旧困难重重，因为随着电信运营商严格控制网络资本消费，整体市场需求还是较为疲软。

小幅反弹

即便未来前景似乎较为明朗，但这两家欧洲公司的季度财务报告带来的复苏迹象或许微乎其微。

IHS Markit的移动设备分析师Stephane Teral认为：“目前没有谁会为了5G技术倾家荡产，尤其是在5G商业案例完全稀缺的情况下。”他另外警告说，就算在未来十年中5G真的迎来鼎盛时期，资本消费可能永远不及2015年时4G所达的高峰水平。

瑞银集团分析师认为，尽管爱立信和诺基亚预期在2019年增长逐渐趋于稳定，不过2018年两家公司仍面临较大的营收压力。

瑞典的爱立信已经大幅削减成本，改变了公司大部分的管理并相较于增长更侧重盈利能力。在几个关键市场上，爱立信已然有复苏的迹象。但需要注意的是，要在2020年前实现其利润改善目标，公司仍任重而道远。

至于诺基亚，公司预期今年的财报结果或可触底，但到2020年可实现利润的恢复，一定程度上鼓励了投资者信心，去年全球网络消费整体下滑和收购整合失误着实让这些投资者信心备受打击。

大部分分析师认为诺基亚的复苏速度将在爱立信之上，简单来说，这也解释了为什么今年到目前为止诺基亚的股价上涨了22%，而爱立信只增长了1%。

北方信托银行的分析师Gary Paulin认为，在波云诡谲的科技市场上，诺基亚其实是一个特别安全的赌注。Paulin将诺基亚归类为“坠落天使”——遭受一系列挫折的低价股票，一旦短期问题得以解决，就会展现出其强大的营收能力。

相比之下，瑞士信贷认为，股市对爱立信的预期仍过高。由于持续重组的执行风险和转型5G带来的收益低于预期，爱立信的表现恐落后大盘。

激进投资者Cevian Capital则认为爱立信极有可能改进公司的利润，倒不是依赖5G的发展，而是通过提高公司效率和简化运营。(小白)