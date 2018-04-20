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技术专家：建议暂勿购中兴安卓手机 系统恐无法升级

技术专家：建议暂勿购中兴安卓手机 系统恐无法升级
2018年04月20日 09:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月20日早间消息，消费维权人士和技术专家建议，消费者应当推迟购买中兴的安卓手机，直到该公司明确，美国的制裁是否影响该公司未来为这些手机提供操作系统升级。

　　美国商务部周一发出禁令，禁止美国公司向中兴提供零部件、软件和其他技术，以惩罚中兴违反和解协议条款的行为。中兴的回应措施包括暂停股票在中国股市的交易，以及推迟发布财报。不过中兴并未谈到，禁令是否会影响该公司未来提供安卓系统升级的问题。

　　两家移动运营商的消息人士周三表示，中兴尚未就能否继续提供系统升级给出说法。这些系统升级的内容包括修复安全漏洞，增加新功能，以及提高电池续航时间。

　　中兴尚未对此做出回应，而谷歌拒绝对此置评。

　　总部位于洛杉矶的消费者权益保护组织Consumer Watchdog主席贾米·科特（Jamie Court）表示，中兴、谷歌和运营商应当告知用户，这项禁令是否会影响为中兴手机提供服务的能力。“如果他们无法确保能提供升级，那么就不应该再卖新手机。”

　　截至本周四，中兴的手机仍然通过美国主要运营商和零售商的网站销售，包括AT&T、Verizon、百思买沃尔玛

　　IDC消费技术分析师约翰·杰克逊（John Jackson）表示：“由于存在许多不确定性，因此购买中兴手机是不明智的。”

　　Recon Analytics分析师罗杰·埃特纳（Roger Entner）则表示，他预计美国运营商和零售商将清空当前的中兴手机库存，随后停止销售中兴的手机。

　　他指出，如果中兴的智能手机无法获得未来的安卓升级，那么仍然可以使用，但用户无法获得新功能或安装补丁，应对未来的安全威胁。

　　在Reddit和中兴网站的讨论版上，许多用户也提出了关于保修、维修和未来安全升级的问题。

　　加拿大隐私保护维权人士迈克尔·盖斯特（Michael Geist）认为，中兴和美国政府应当寻找一种方式来应对禁令，避免让使用中兴手机的数千万用户面临安全风险。他指出：“如果手机存在漏洞，那么最终付出代价的是用户。”(邱越)

中兴手机禁令
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