中兴创始人侯为贵出山救火 一纸禁令两败俱伤，最终走向和解？

下一个受制裁的或是芯片代工企业，国产芯“进度条”能否加快？

来源：南方都市报

近日一张意为“中兴通讯创始人侯为贵出山为制裁案四处奔波”的图片刷屏朋友圈，从中兴内部人士向南都记者提供的照片可以看到应该是在深圳机场，2016年宣告退休、现已76岁的侯为贵走在前面，后面跟着中兴董事长殷一民和C E O赵先明。“4月16日，美国商务部对公司激活了拒绝令。公司第一时间成立了危机应对工作组。各个领域都在分析并制定应对举措，全力以赴、直面危机”，中兴向全体员工发布公告称，“公司正在积极沟通并做出最大的努力来促进危机的解决。”

2018年4月16日美国商务部发布命令，禁止美国企业向中兴通讯销售元器件，时间长达7年。4月19日和18日，中兴通讯发布公告表示，因尚需就美国商务部激活拒绝令进行评估，2018年第一季度报告日期将延后，停牌也将继续。目前中兴通讯最低估值已调整至25 .03元/股，相当于两个跌停板。

然而一纸禁令两败俱伤，中兴美国供应商的股价在“拒绝令”发布后均遭遇不同程度的下跌。

一纸禁令两败俱伤

据了解，中兴通讯法务部仍在针对美国禁令展开紧张的翻译和论证工作，截至发稿前尚没有具体应对措施出台。

中国商务部新闻发言人高峰在昨日的新闻发布会上表示，美方行径引起了市场对于美国贸易和投资环境的普遍担忧。美方行为表面上是针对中国，但最终伤害的是美国自身，不仅会使其丧失数以万计的就业机会，还会影响成百上千的美国关联企业。据了解，最近几年，中兴通讯已在美国芯片和美国设备上投入140亿美元，并为美国市场直接和间接地创造了20000个就业岗位。

16日晚，美国商务部发布对中兴通讯出口权限禁令后，中兴通讯多家美国供应商股价大跌。

其中美国光互联供应商A cacia Com m unications股价大跌35.97%，它为数据中心、地铁、长途电信网络等应用提供高速光纤传设备，其营收的30%来自中兴；激光设备商oclaro下跌15.18%，中兴占其营业收入约1 8 %；此外Lum entum、finisar、N eophotonics等光通信相关元器件供应商也分别出现不同程度的下跌。

“从美国主要光器件厂商收入来看，近几年亚太地区尤其是中国地区的收入增长成为美国光器件公司增长的主要驱动力”，财通证券研究报告指出，国内5G建设加速，将进一步加大对美国供应商的业绩贡献，“若美国禁售升级，将两败俱伤。”

尽管在4月17日，中兴通讯A股、H股均宣布停牌，但至少有6家基金公司发布了关于调整旗下部分基金持有的中兴通讯股票估值方法的提示性公告。目前中兴通讯最低估值已调整至25.03元/股，相当于两个跌停板。

红象投资董事长李冠宇表示，中兴通讯的损失无法估计，对其他科技企业来说也会带来冲击，高科技行业是全球化分工，中间一个环节断掉了全产业链都会受到影响。如果进口芯片被遏制，就等于从源头上关掉了“水源”。

兆天投资执行董事总经理范迪钊表示，如果美国对中兴通讯的禁令进一步扩散，对国内所有高科技企业都带来冲击，毕竟大部分高科技公司的核心芯片主要依赖进口，美国的占比还是相当高的。特别是是芯片依赖程度比较高的行业，通讯和安防等，至少目前在情绪上有冲击。

谁是下一个被制裁对象？

实际上，美国对中国芯片领域制裁也不是第一回。早在2015年，美国就要求英特尔禁止向中国四家超算中心出售至强芯片；而此次中兴事件也不会是最后一回。工信部直属权威科研机构赛迪智库的研究预测，接下来国内的集成电路代工企业可能会成为下一个被制裁的对象。

报告分析认为，“一方面消费电子、工业控制、汽车工业等其他领域，美、德、日三足鼎立，一旦制裁中国厂商也能迅速找到替代方案，而半导体设备目前美国仍是强势主导地位。”

赛迪网络安全所所长刘权向南都记者表示，芯片代工企业，企业关键装备多数购自国外，如果技术支持被限制的话，影响也是致命的。

当然对于中国厂商而言，这次中兴事件也是敲响警钟，在法律边界不要犯落人口实的低级错误。《报告》称：“中国应该加强对境内企业安全合规审查和产品安全评测；另一方面强化风险管理，尤其是对国家层面产业宏观战略的研究，理解美国的战略意图。”

当然，许多分析师认为这种双输局面不会持续太久。“中兴都没办法持续经营了，供应商肯定会受影响，而且影响很大。中兴是做系统集成的，现在系统中核心部件不供应，整套设备就没法卖，长期来说，对5G进程会有影响。”分析师王青对媒体表示，国内5G进程中，政府推动作用明显。但这么大的投入，对于国外运营商和设备商来说，根本撑不起，所以它们一方面在想办法加快5G研发；一方面用基础层和物理层的原始积累，特别是专利积累来限制中国企业。从长远来看，诺西和爱立信也并不会从事件中得益，他判断，（中兴）这事缓冲余地还很大。

“禁售令”将拖慢5G建设进程

对中兴事件的走势，国金证券报告指出，中兴备有供2个月左右生产的零部件存货，美国商务部对中兴通讯的权限禁令若不能在1-2月内达成和解会对中兴的通信设备和手机业务产生一定影响。

南都记者了解到，在手机方面，美国高通目前是中兴最大的应用处理器来源之一，占其手机产品约6成，联发科排名第二，接近3成，而主要内存供货商则以韩商三星以及海力士为主。

而在通讯设备方面，“短期内下一代移动通信技术5G的建设肯定会受到影响，美国的拒绝令一方面会拖慢5G的进程，另一方面美国供货商也会受影响”，工信部电信经济专家委员会秘书长杨培芳向南都记者表示。

中兴通讯财报显示，2017年9月，完成中国5G技术研发试验第二阶段所有条目测试；业内首家推出MassiveM IM O商用产品，开启5G技术4G化先河，Pre-5G持续规模商用，在全球60余个国家部署了超过110个Pre-5G网络。这意味着如果禁售令生效，无疑会对全球5G网络的建设产生影响。

“中兴通讯约有25%至30%的元器件由总部在美国的厂商供应，中兴通讯需要的高速A DC/DA C、3DM IM O芯片、调制器、高性能锁相环、中频V G A等产品，目前暂时没有国产芯片厂商可提供替代品”，国金证券分析师唐川等表示，“如果禁运实行，对中美两国将是两败俱伤。我们认为，美方以此作为谈判筹码的可能性极大，根据类似历史案例，最终在双方政府的干预下将走向和解。”

对于事态的发展，项立刚则向南都记者表示：“接下来还是要商务部和美国商务部去谈，目前肯定不是美国政府去惩罚中兴，上一次交8.9亿美元罚款就是商务部去谈的，这个谈判肯定是作为整个贸易争端的一部分”。商务部新闻发言人高峰强调，希望美方不要低估中方的决心。他称，如果美方想通过单边主义、贸易保护主义的贸易政策，企图遏制中国发展，迫使中国做出让步“那是打错了算盘”。

行业观察

芯片国产化任重道远

“好的地方就是相当于进行了一次科普，大家都意识到这个科研科技这一块是最重要的，但是因为芯片不是喊喊口号就能做出来的，它牵涉到到产业链经济化、标准化，还有国产品牌应用的问题，我们即使能生产出芯片，生产芯片的机器也是进口的。所以从芯片这个角度来说的话，我们是被逼得死死的，没有还手的余地。”对于此次事件对芯片国产化的促进，经济评论员叶檀告诉南都记者，长期看，没有所谓的“弯道超车”的可能。“所谓差距根本没法说，因为你根本没法做。芯片工艺设计这块，是几十年的技术差距。”根据美国半导体行业协会（SIA）的统计，整个中国市场每年半导体销售额约1000亿美元（中国自给率不到10%），其中美国公司市占率接近60%，美国公司出口到中国的金额在500亿美元以上。

实际上，不只是中兴，芯片是一个高投入，长周期的高精尖行业，需要时间的沉淀与积累，目前芯片国产化依然任重道远。知乎有一个“科普”帖子介绍，中芯国际今年终于量产28纳米制程芯片，但实际上台积电7年前就做到了，明年已经准备量产7纳米；生产芯片关键设备光刻机，ASML已进入13纳米级别，中国却连193纳米还造不出来。

据通信专家向立刚介绍，芯片国产化政府很早就布局了，十几年前开始做电脑的CPU了啊，但是一直没有做起来。还是因为决心不够大，最早做CPU是没有投足够的钱的，而且主要是以大学和研究机构来做，根本是不可能做出来的。另外就是像展讯，华为的海思，也能获得政府的支持，但是支持得不均啊，也是都是不够的，还有就是“在某些领域必须要有怎样的芯片，也没有政府也没有要求”。

不过国产芯片最大的优势还是在中国市场，“从中国手机市场来看，60%以上都是国产手机，这么大的市场，完全可以出几个国产芯片来霸占。比如像韩国出个芯片只有几个企业在用，中国有很多企业在用，这个就是我们最大的优势和最大的机会了”。

叶檀告诉南都记者“中长期而言，我觉得好的要保持，其次我觉得需要建立一个知识产权创新文化，创新成果出台，你要能保护。其实我们的经济产业链是不够的，大家使用国产产品意识比较低，我们可以对于创新企业，以及使用的企业都给予一定的补贴。”

统筹：甄芹 田爱丽

采写：南都记者马宁宁 蔡辉

实习生 赵正玲 朱甜甜