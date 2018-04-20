亚马逊推Alexa技能开发工具：使用者无需编程能力

新浪科技讯 北京时间4月20日早间消息，亚马逊周四推出了Alexa Blueprints。这是种在不需要编程能力的情况下，帮助Alexa用户开发订制Alexa“技能”（skill）或响应功能的工具。

亚马逊的设想是帮助Alexa用户开发属于自己的语音应用，例如小游戏或睡前故事，或是教Alexa回答设计好的问题，例如“谁是全世界最好的妈妈”。

亚马逊Alexa副总裁史蒂夫·拉布琴（Steve Rabuchin）表示：“Alexa Skill Blueprints是一种全新的方式，帮助你和你的家人教会Alexa个性化技能。你不需要掌握开发或编程能力。我的家人在几分钟时间里就制作了自己的讲笑话技能。这是种与Alexa互动的全新、个性化的方式。”

如果想要开发自己的技能或定制的Alexa响应功能，用户需要访问网站blueprints.amazon.com，选择一个模板。在上线之初，这个网站提供了20多个模板，涉及多个类别，例如娱乐和游戏、家庭环境、讲故事，以及学习和知识。

这些模板是预先设计好的，用户只需要往其中填入个性化的细节信息。用户不需要完成复杂的操作，也不需要任何技术储备。如果你只是想要做些尝试，那么模板甚至预先填入了信息，可以直接工作。

在填入自己的内容之后，你可以对其命名并一键发布。随后，这样的技能或响应功能就可以在任何与你亚马逊帐号关联的Alexa设备上使用，但不会在公开的Alexa Skills Store中上线。(邱越)