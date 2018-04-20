新浪科技> 业界 > 正文

亚马逊推Alexa技能开发工具：使用者无需编程能力

亚马逊推Alexa技能开发工具：使用者无需编程能力
2018年04月20日 08:48 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月20日早间消息，亚马逊周四推出了Alexa Blueprints。这是种在不需要编程能力的情况下，帮助Alexa用户开发订制Alexa“技能”（skill）或响应功能的工具。

　　亚马逊的设想是帮助Alexa用户开发属于自己的语音应用，例如小游戏或睡前故事，或是教Alexa回答设计好的问题，例如“谁是全世界最好的妈妈”。

　　亚马逊Alexa副总裁史蒂夫·拉布琴（Steve Rabuchin）表示：“Alexa Skill Blueprints是一种全新的方式，帮助你和你的家人教会Alexa个性化技能。你不需要掌握开发或编程能力。我的家人在几分钟时间里就制作了自己的讲笑话技能。这是种与Alexa互动的全新、个性化的方式。”

　　如果想要开发自己的技能或定制的Alexa响应功能，用户需要访问网站blueprints.amazon.com，选择一个模板。在上线之初，这个网站提供了20多个模板，涉及多个类别，例如娱乐和游戏、家庭环境、讲故事，以及学习和知识。

　　这些模板是预先设计好的，用户只需要往其中填入个性化的细节信息。用户不需要完成复杂的操作，也不需要任何技术储备。如果你只是想要做些尝试，那么模板甚至预先填入了信息，可以直接工作。

　　在填入自己的内容之后，你可以对其命名并一键发布。随后，这样的技能或响应功能就可以在任何与你亚马逊帐号关联的Alexa设备上使用，但不会在公开的Alexa Skills Store中上线。(邱越)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有