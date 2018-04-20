苹果公布新款回收机器人黛西：每小时拆200部iPhone

新浪科技讯 北京时间4月20日凌晨消息，本周四，苹果公司抢先在世界地球日之前公布了其新的硬件设备回收流程，并重点介绍了新款回收机器人黛西（Daisy），它的专长是拆解iPhone。

黛西的工作地点是位于美国德克萨斯州奥斯汀市的苹果公司回收工厂，黛西通过拆解老旧的iPhone以回收利用其高质量部件。目前，黛西可以拆解9种不同型号的iPhone，大约每小时能拆解200部。

苹果在介绍黛西的视频中提道：“苹果公司最新的拆解机器人，黛西，是用来回收利用iPhone中有价值组件的最有效方式。经过多年研发，黛西运用了于2016年公布的首代拆解机器人利亚姆的部分技术。黛西能拆解9种不同型号的iPhone，并能将其不同组件分类以待回收。黛西每小时可以拆解200部iPhone，拆卸并分类不同组件，使得苹果可以回收那些传统回收手段无法回收的物料。”

苹果公司曾在2016年公布了该公司第一代回收机器人利亚姆（Liam），此次公布的黛西是利亚姆的升级版，并且也用了部分利亚姆的组件。

目前，黛西的工作地点还只限于奥斯汀市的工厂，但这不意味着只有奥斯汀市的工厂才能回收iPhone。最终，苹果将在全美各地应用不同版本的黛西拆解机器人。

苹果设备消费者可以通过苹果公司官网或Apple Store实体店的旧机回收（GiveBack）项目来回收他们手中老旧的iPhone或其他苹果硬件设备。

从4月19日到4月30日之间，对于每一部通过旧机回收项目回收来的iPhone，苹果将向公益组织保护国际基金会（Conservation International）捐献一笔款项。

苹果公司主管环境、社会责任的副总裁丽莎·杰森（Lisa Jackson）说：“在苹果公司，我们一直在想方设法解决气候变化问题，并保护我们星球宝贵的资源。在世界地球日到来之际，我们向我们的消费者提供了最简单的贡献自己力量的方式，那就是通过我们的旧机回收计划回收手中的老旧苹果设备。同时，我们也很高兴地向大家介绍我们的新款回收机器人黛西，它是创新和环保相结合的产物。”

同时，捐出他们手中老旧苹果设备的消费者还将获得代金券或Apple礼品卡，代金券可在店内购买新设备时使用。（小宝）