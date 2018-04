勇敢者的游戏---由中兴开始的2018中美芯片战

来源:微博文章 作者 宁南山

4月17日,美国宣布了对中兴的出口禁令,我们应该如何看待这起事件?

至少可以先赚点钱。

时间回到了一个多月前,

3月23日是个星期五,这一天中国时间的凌晨,美国总统特朗普签署了301调查备忘录,计划对中国价值500亿美元的进口商品征收关税,结果消息传来,中国股市恐惧性大跌。

当天晚上,我连夜写了篇文章

“基本上按照比较坏的情况打算,影响也就是0.1%左右,不会影响中国经济增长大局。再强调一次,中国经济是否增长,不是取决于美国人买不买我们的东西,而是取决于作为中国老百姓的我们买不买东西。所以今天我一看上证指数大跌3.39%,跌到了3152.76点,很多股票甚至跌停了,于是又入手买了些,不知道这么恐慌干什么。”

事实证明,我当时的想法是对的,因为股市很快就恢复了。所以每次美国人要对中国干什么事情,我就感觉是个赚钱的机会。

北京时间4月17日凌晨,也就是美东时间4月16日,美国商务部在宣布,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日

这个消息传来,又对中国股市造成了影响,不过当天的中国股市显然要冷静很多了,只下跌了1.41%,还不如3月23日的贸易战当天的跌幅。

毕竟和500亿美元的贸易战比起来,只是制裁中兴嘛。

不过嘛我关注的几个国内各行业的龙头企业,一家跌了6.77%,中间一度跌停,一家下跌了7.43%,中兴停牌我可以理解,你们跟着跌是什么意思呢?吓得我又赶紧买入为国接盘了。

另外几家半导体的也入了些,美国人欺负我们半导体不行,那我就偏要支持国产半导体的股票,今天一看,涨势喜人,感觉很快乐。

美国人这样很好,隔几个月来一次,对我等普通人是赚钱的机会。

我买他们的原因很简单,这些企业都是中国各个行业的最强者,是中国产业升级的最核心最强大的力量,要是这些企业都失败了,那我们还做什么大国梦?

就像中国游泳队没了孙杨,中国跨栏没了刘翔,中国篮球没了姚明,实力就大打折扣了。

换句话说,你如果看好中国重回世界巅峰,那么具体到各行各业,这些行业最强的企业一定会起来,否则无法支撑中国复兴的历史潮流。

既然认为中国一定会复兴,那么就一定会有一大批科技企业崛起。

作为一个普通中国人,我如何参与这个大时代?除了埋头苦干工作,总觉得还差点什么,我的方式就是不断的迈入中国各行各业最强企业的股票,具体的说是中国做的不好的行业的龙头企业的股票,我看好他们进行国产化替代,他们要是替代不了进口,那么中国就不要谈什么复兴。

我们该如何看待美国制裁中兴事件?

我们知道几个事实就可以了。

1:激活令是可以和解的,还是可以谈的。

这已经不是中兴第一次遭遇此事件。

2016年中国时间3月7日,美国政府以中兴向伊朗出口为由,宣布对中兴进行了出口管制,什么是出口管制呢?也就是美国供应商在向中兴出口任何货物之前,必须先获得一份美国商务部出具的出口许可,当然这个出口许可获取的时间长短先不说,而且很有可能被拒。这个事实上让中兴的供应链大大受损。

中国政府为此还专门派出谈判小组和中兴一起到美国谈判。

当然了,中兴当时的做法是什么呢----认怂,毕竟美利坚掐着自己脖子。

中兴通讯表示“积极配合美国所有相关机构的调查”。

到2016年3月24日在中国政府和中兴企业的努力之下,美国商务部宣布给予中兴及负责中兴采购的公司中兴康讯临时许可,中兴得以进口生产所必需的零部件。但临时许可只是到2016年6月30日,依然充满了不确定性。

在后续谈判中,美国方面两次延长了临时许可,一直到2017年3月7日,中兴宣布,公司已经与美国政府就美国政府出口管制调查案件达成和解。

中兴通讯与美国财政部海外资产控制办公室的协议签署即生效,与美国司法部的协议在美国德州北区法院批准后生效。法院批准后,美国商务部工业与安全局(简称BIS)签发其与中兴通讯和解命令。

作为和解协议的一部分,中兴通讯同意支付892,360,064美元的刑事和民事罚金。此外,还有给美国商务部工业与安全局300,000,000美元罚金被暂缓。是否支付,取决于未来七年公司对协议的遵守并继续接受独立的合规监管和审计。共计8.9236亿美元罚金+3亿美元延迟罚金。

至此从2016年-3月7日-2017年3月7日,刚好一年的美国制裁中兴案落下了帷幕,当然中兴是损失惨重的,首先是三个高管的职业生涯被影响,总裁史立荣被更换,同时支付了8.92亿美元(约62亿人民币)罚款。这个代价十分惨重,因为2011到2015年,中兴的净利润之和仅为59.85亿元,

从2016年的案例,我们其实可以得出结论,出口管制也好,出口禁令也好,都是可以取消的,可以和解的。

4月17日针对美国商务部的禁令,

我国商务部是这么说的:

“中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。

中方一贯要求中国企业在海外经营过程中,遵守东道国的法律政策,合法合规开展经营。

中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作,为美国贡献了数以万计的就业岗位。

希望美方依法依规,妥善处理,并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。商务部将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。”

中方说的很清楚,对美方还是抱有“希望”,同时“密切关注事态进展”,同时最后不忘威胁一句,你禁止出口搞个几天还可以,别搞久了,见好就收,否则我们也要采取必要措施的。

中兴的声明是这样的:

“中兴通讯已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响,与各方面积极沟通及应对”

同时内部信是这样的(节选):

“公司全体同事:

4月16日,美国商务部对公司激活了拒绝令。公司高度重视,第一时间成立了危机应对工作组。当前,公司各个领域都在分析并制定应对举措,全力以赴、直面危机。在这样艰难的时刻,我们需要八万中兴人共同的力量。”

也就是说,不只是2016年的案例说明了出口禁令是可以撤销和和解,而且今天不管是中国商务部的回应,还是中兴通讯的反应,都说明了这一点,那就是存在和解的可能性。

2:这是一起中兴给员工发2016年度奖金导致的制裁,美国商务部本次并没有指责中兴继续出口产品给伊朗和朝鲜,不要和2016年的出口伊朗和朝鲜事件搞混,

其实从2014-2017年,如果没有美国的罚款,中兴处于发展良好的状态,净利润连年上升,股价也从2014年的11元左右上涨到现在的30元左右,4年时间不到股价涨到了三倍啊。

就净利润而言,2014年为26.3亿元,2015年为32.1亿元,2016年亏损23.6亿元,但是如果不计算给美国的罚款,净利润为38.3亿元,2017年净利润进一步上涨到45.7亿元。

玩战略得心应手无比纯熟的美国人,在2017年的和解协议里面留了后手,那就是3亿美元罚款暂缓,并且还要看未来七年是否遵守协议。

所以嘛,主动权还是在美国人手上,是不是遵守协议,还是美国人说了算。

这次美国商务部为什么指责中兴违反了协议呢?

我们看美国商务部的禁令原文就知道了,链接如下:

https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/zte_denial_order.pdf

其中关于原因是这么写的:

“In sum, through those two letters, ZTEinformed the U.S。 Government that the company had taken or would take actionagainst 39 employees and officials that ZTE identified as having a role in theviolations that led to the criminal plea agreement“”

中兴于2016年11月、2017年7月向美国政府提交的两封信中称,公司已经或即将对此前认定违规的39名员工进行了处分。

“In fact, and as ZTE now admits, theletters of reprimand described in the November 30, 2016 Jetter were neverissued until approximately a month after BlS‘s February 2, 20 18 request forinformation, and all but one of the pertinent individuals identified in theNovember 30, 2016 or July 20, 2017 letters received his or her 2016 bonus。

2018年2月,美国商务部工业和安全局要求中兴通讯提供阶段性报告,要求提供向美国政府提交的两封信中提到的所有员工的职位,权责,工资和奖金信息。

根据美方展开的调查,最终“中兴通讯承认,直到被要求阶段性报告一个月之后(宁南山注:即2018年3月),中兴并没有对员工开出处分信函,而且除了一名员工之外,所有相关员工都拿到了2016年的奖金。”

2018年3月13日,美国商务部工业和安全局发函告知中兴通讯,由于违反了和解协议中的待定条款,对中兴的待定制裁会生效。信函中给予了中兴通讯回应的机会,中兴于2018年3月16日作出了回应。

美国商务部执行秘书长Richard R。 Majauskas评估了中兴通讯的回应,加上根据美国商务部跨年调查期间中兴通讯对美国政府的应对,他认为中兴进行了欺骗之举,做出虚假陈述,还重复违反美国法律。最终,Majauskas签署了对中兴实施禁令的文件。”

简单的说,中兴对自己员工还不错,39个员工有38个拿到了奖金,

另外根据路透社的报道,39个员工开除了4个。

因此把美国商务部的禁令和路透社的报道综合来看,

39个涉及事件的员工开除了4个人,另外35个人在职。

同时总共38个人拿到了2016年度的奖金,换句话说即使被开除的人也是拿到了2016年度的奖金了的,这非常人性,非常合理。

简单的说,这是一起“给员工发奖金导致的制裁”

现在网上很多言论都在说中兴是如何如何蠢,什么出口的文件还有各级领导签字,什么把伊朗的名字改成卡塔尔,如何如何很容易就让美国人抓到了卖东西到伊朗的把柄,

网上还流传着各种中兴如何应对出口伊朗合规事件的内部文档,这些文档都是2016年事件的,和现在的这起制裁没有关系。

其实这是把2016年的制裁事件和现在的制裁事件搞混了,是把两年以前的事情拿到现在来说。

所以目前的这起事件很清楚,美国商务部也没有说中兴还在继续往伊朗卖东西违反了美国法律。

不过即使你不朝伊朗卖东西了,美国人还是可以找到理由搞事情,因为你给涉事的员工发奖金,并且没有对美国说实话嘛,

其实没有处罚员工并且还发了2016年奖金这个事情,可以大,也可以小,

往大了说就是违反协议要禁止出口往死里整,往小了说就是中兴立即整改并其罚点款算了。。

所以单靠中兴是无法解决问题的,需要国家力量出手。

另外说一句,中兴其实并不弱小,2017年中兴旗下的集成电路公司中兴微电子完成销售额76亿元人民币,而2016年大约为56亿人民币,这个增长速度是非常快的,作为一个系统设计和集成厂家,这已经非常了不起了,只不过还无法完全覆盖中兴所有的芯片采购,中兴的国外同行,爱立信和诺西,其芯片同样大量需要外购。

制裁,本来就是美国政府统筹了美国所有产业力量对中兴的不对称作战。

3:中国有事找高通,美国有事找中兴;打击中国,中兴是一个合适的目标。

2015年2月,中国国家发展和改革委员会(以下简称“发改委”)宣布对高通处以人民币60.88亿元罚款,两年后的2017年3月,美国人对中兴罚款8.92亿美元,也是差不多60亿人民币,这里面有没有反击的关系,我们不得而知。

这次美国又找上中兴,感觉中兴真的是有点倒霉,那么为什么美国人总是找中兴麻烦呢?

即使中兴给承诺要处罚的员工发了奖金,但是毕竟也按照承诺开除了四名员工,为啥非要搞出口禁令,这明摆着是要把中兴置于死地,也就是说,惩罚的尺度为什么会这么大。

在这起事件之前,4月份已经爆出新闻,中国商务部继续延迟了对高通收购NXP的审批,这和中兴宣布被制裁是否有联系,我们无法确认,

因为美国过去一两年对中兴的调查和监控一直在进行,正如中国对高通收购的审查也一直在进行一样,出现了这个结果我们无法确认关联。

但是呢,2015年中国罚高通,2016年美国制裁中兴,

2018年4月中国商务部延长对高通收购审批,2018年4月17日美国商务部宣布对中兴出口禁令,总感觉两国是不是打高通,打中兴上瘾了。

那么这背后的逻辑是什么呢?

我们面临一个敌人的时候,肯定是要打对方软肋,而尽量减少己方的损失,这是人与人,国家与国家竞争和对抗的最基本的原则。

比方说,在航空领域,我国就总是喜欢拿波音搞事情。

具体到电子科技领域,为什么我朝老是喜欢拿高通作文章,看一下他们的财报或许可以看出一些端倪,根据华尔街日报的报道,在高通2017财年产生的223亿美元收入中,65%来自中国,而在2016年财年这个数字还是57%。相比之下,在博通公司2017年的收入当中,有54%来自中国市场。

高通太依赖中国市场了,同时又是美国半导体两强之一,拿出来搞事情,是比较合适的。

那么美国为什么老是喜欢搞中兴呢?下图来自Gartner,统计的2017年全球采购芯片最多的十个公司,可以看到全球前十名中有三家中国公司,联想,华为,步步高电子,排在世界第4-6位,

在2017年,联想采购了146.71亿美元芯片;华为采购了142.59亿美元的芯片;步步高采购了121.03亿美元的芯片,相比之下,中兴公司芯片采购金额就少的多了,尤其是占美国大公司博通和高通这样的公司的采购比例,非常低。

当然了,多说一句,如果正常发展,几年内我国中兴科技公司和小米科技公司很快也会进入这个榜单,也就是全球十大知名电子品牌科技公司,10个有5个来自中国,中国占50%,所以在系统和品牌领域,我国实力已经够强了。

打中兴,对美国的影响并不大,而对中国的心理震撼却很大,所以非常合适。

为什么说对美国影响不大,毕竟总的采购金额还是少,我们看美国股市的反应就知道了。

制裁中兴的消息出来之后,4月16日美国股市收盘,高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上涨0.98%、英特尔上涨1.04%、Oracel上涨0.35%,

就是因为由于中兴占以上巨头采购量较小,因此对其影响不大,博通和英特尔甚至还涨了。

但是与此同时,中兴采购量占自身出货量30%的ACIA暴跌35.97%,Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%,但是这些公司的体量和规模都不大。

因此,实事求是的说,中兴受制裁,除了一些美国小公司以外,对美国半导体产业并没有多大影响。

4:孤独的挑战者—中国芯片产业在全球处于什么位置?

在讨论美国制裁中兴对我国到底有多大影响之前,我们要搞清楚两个基本事实,

第一个事实:按照全球标准来看,中国的芯片设计产业并不弱,

中国的芯片设计产业,2017年销售额达到了2073.5亿,第一次超过了2000亿,增长了26.1%,注意这只是统计了中国本土芯片企业的情况,不包括外资在华设计研发中心。

2017年我国自研的集成电路在全球的占比大概是7.78%,2016年是7.3%,

一年的时间大约上升了0.48个百分点,从绝对额来说并不高,但是从增长幅度来说,是在7.3%的基础上提高了6.58%。

占全球7.78%,这个比例当然比美国低,但是这个销售额在2017年也首次超过了台湾地区(2016年曾经实现了单季度超越台湾)。

如果不算全球无晶圆制造设计公司的话,2017年我国芯片设计产值已经排在全球第二位了,我国海思,紫光展锐,汇顶科技,兆易创新,中兴微电子等都发展不错。

当然了,如果把韩国的三星,海力士,日本的东芝,索尼,瑞萨,欧洲的英飞凌,NXP,ST意法半导体这些有IDM(设计和制造一体)算进来的话,我国就不是第二了。

可惜这方面全球没有把IDM的设计产值部分拿出来的权威排名,不过就算我国低于韩国,日本,欧洲,也是世界第五位,我估计按照国家排名,我国很可能是在第四名左右,也就是在美国,韩国,日本后面,和德国可以比较一下,毕竟德国有个英飞凌。

第二个事实:中国可以说是美国以外全球唯一的芯片全领域挑战者。

关于中国芯片国产化情况,我在网上看到很多图片,流传比较广的是这个,资料来源写的是《2017中国集成电路产业现状分析》,

这张图是有误导性的,比如里面的MCU,国产芯片占有率是2%,里面写的是工业应用,实际上MCU的应用领域除了工业领域,还有消费类电子领域,汽车领域等等,

MCU目前的确是海外大厂瑞萨、NXP、TI、ST等厂商占据主导地位,

但在消费类电子领域我国中颖电子的MCU做的就不错,小家电MCU市占率全球第二,公司是国产家电MCU主控芯片的领军企业

2017年公司的营业收入创出新高,达6.852亿元,增长32.46%,净利润为1.336亿元,增长24.16%

我国兆易创新公司也在大力开发MCU,其主力产品GD32 是中国 32 位通用 MCU 领域的主流之选,2017年兆易创新来自MCU的收入达到3.11亿人民币,猛增58.23%。

另外就是FPGA(Field-Programmable GateArray现场可编辑门阵列)来说,

这个表格里面写的市占率是零,那这样我国岂不是没有FPGA生产企业了?

事实上FPGA是我国核高基项目支持发展的四大高端芯片之一。

目前就市场发展来看,FPGA有点类似于存储器的态势,那就是市场空间增长较快,增速超过了其他芯片。2014年全球大约有50亿美元的空间,今年估计能到60-70亿美元。

这个FPGA目前处于什么状态呢?

目前全球FPGA市场被四家美国公司垄断:Silinx、Lattice、Altera(已被Intel收购)、Actel(已被Microsemi收购)。当然了,具体的说是Silinx和Alter这两家。

多说一句,下图里面的男子是广东高云半导体的CEO朱璟辉(如果我认错了请朱总联系我更正),高云半导体就是我国一家专门做FPGA芯片开发的设计企业。

全球四强里面的Lattice(莱迪斯)这一家想必国人看起来觉得眼熟,没错,我国曾经试图收购莱迪思,

2016年4月,中国的CanyonBridge提出收购Lattice。11月3日,Lattice接受收购要约,宣布将被CanyonBridge以1.3亿美元收购所有流通股包括自身债务。

一个想买,一个想卖,多么美好的事情,不过这个收购被美国外国投资委员会(CFIUS)认为对美国的国家安全有威胁,所以一直无法通过审核。2017年9月14日,特朗普直接下达行政指令叫停了交易。中国试图通过收购获取FPGA技术的努力宣告失败。

2016年的营收,赛灵思21.67亿美元,Altera14.86亿美元,Microsemi 2.97亿美元,Lattice 1.44亿美元,其他公司基本上就很小了,像Quicklogic,营收才1100万美元。

FPGA由于各种专利壁垒,让后来者进入代价很高,即使是英特尔,也是通过167亿美元收购了Altera才进入了FPGA市场,这创下了英特尔历史上的收购记录,从这个惊人的收购价格,也看出了英特尔对FPGA芯片的高度重视,FPGA有点类似于这两年涨价涨疯了的存储器,市场空间在快速发展和扩大,不然英特尔也不会巨资收购。

实际上,虽然美国是垄断,不过全球在美国以外,还有一个国家在不停的努力攻克FPGA,那就是中国。

2014年《电子商情世界》曾经报道我国有一家公司量产了FPGA,称之为“世界上除美国硅谷以外唯一自主研发并成功量产FPGA芯片的公司”。全球主要只有美国能量产,也可见其开发难度。

这家公司就是京微雅格,从目前情况来看,这家公司经营状况并不好,所以我们先不讨论。

FPGA也一样有国家队在搞,深圳紫光同创就是国家队,该公司成立于2013年,注册资本人民币1.5亿元,是上市公司紫光国芯股份有限公司旗下公司。

紫光同创总部设在深圳,同时在上海漕河泾新兴技术开发区和北京海淀区分别设有分公司。

当然了,紫光国芯旗下还有另外一家深圳国微,也在做FPGA产品,不过国微没有紫光同创专注。在这里我就想提意见了,既然都是紫光国芯旗下,为什么不把深圳国微的FPGA业务和紫光同创合并呢?力量分散了真的是好事吗?下图是紫光同创的首页。

该公司还在主页宣称做出了中国第一款千万门级高性能自主产权FPGA

2017年11月,紫光国芯对紫光国创进行了增资,成立成都研发中心,项目总投资约为5.97 亿元人民币,预计于2020 年建成,推进FPGA以及相应的EDA工具开发

上海安路科技成立于2011年,其核心团队就来自于中国收购未果的莱迪思,

这家FPGA公司就被我国十大集成电路设计企业中的两家投资,一家是杭州士兰微进行了B轮投资,2015年获得了安路科技6%的股权,

2017年5月的C轮投资是华大半导体,另外上海市政府的集成电路基金“上海科技创业投资有限公司”也投了钱。

按照上海安路自己的话来说,

“但是现有的产品比较集中于FPGA的中低端。安路当前已经形成了从小规模CPLD(Elf-300、Elf-650)到2百万门FPGA(EG-4、AL3-6、AL3-10、AL3-S10、EG-20、EG-D20)的系列器件,以及一颗已经实际应用了的千万门级FPGA IP核(AL3-130)。再往前发展,安路科技的方向一定是技术更复杂、工艺制程更先进的千万门级FPGA。但是高性能/高容量的FPGA如果没有充足的资金来源、更多的高水平研发人员、以及坚定的支撑平台,是不可能实现的。”

实际上呢,像上海安路这样的公司,业内人士估计其2016年的销售额也就是大约200万美元左右,所以急需资金的投入,缺钱是安路遇到的最大问题。

所以2017年当传出上海一家集成电路企业贝岭科技要收购安路的时候,还是让人感觉比较高兴的,毕竟贝岭一年有超过5个亿的销售额,虽然也并不多,但是也比安路不知道高到哪里去了。2015年,士兰微仅仅用1000万人民币就获取了安路6%的股权,可见安路的发展,资金是最大障碍之一。

另外还有,广东高云半导体科技股份有限公司于2014年1月成立,

其核心技术人员上海交大的宋宁博士,和毕业于清华的CEO朱璟辉,都是在莱迪思工作多年的技术人员。

高云主要是开发国产FPGA解决方案并推动其产业化,可提供包含芯片、设计软件、软核、参考设计、演示板等一站式服务。成立后经过三年的发展,先后推出了晨熙、小蜜蜂两个家族、4个系列FPGA产品,涵盖了11个型号、50多种封装的芯片,其中GW2A-55是国内首款400万门级中密度FPGA器件。

2018年4月,高云半导体被评为“中国IC设计奖”评为“五大中国最具潜力IC设计公司”

国内做FPGA的公司还有一些,例如复旦微电子等等。

以上的MCU和FPGA只是例子,实际上在这些例子里面,我们有一种强烈的期待,那就是我国事实上已经有大量的优秀技术人员在创业,也有优秀的芯片设计公司不断出现,但是他们最为缺乏的,是资金。我们的集成电路大基金,主要集中投龙头企业,这个逻辑当然也没问题,但是也可以对新兴企业多点关注,他们真的很缺资金,能出几家优秀企业就不得了。

除了MCU和FPGA,我们再看看其他的芯片,

2006年,国务院颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006年-2020年)》,“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”(简称“核高基重大专项”)位列16个科技重大专项首位,也被称之为“01专项”。

其中主要涉及的四种芯片:CPU,DSP,FPGA,存储器,我国都有在做,其中FPGA进展最慢,另外三种,存储器大家很熟悉了,长江存储,兆易创新+合肥长鑫都在全力攻关,

CPU在移动端的海思和展锐已经有相当大的份额,这个不用太担心。

除了上述移动端外,在桌面CPU也有较大进展,虽然还远远不如英特尔,

2017年11月20日,科技部会同工信部组织召开了核高基国家科技重大专项成果发布会。

兆芯是国产CPU中的典型。在2017年的中国工博会上,兆芯展出了即将发布的新一代开先KX-5000系列国产X86处理器。这款基于28nm工艺的高端通用CPU芯片,不仅运算性能大幅提升,并可同时兼容X86和Linux系统,搭载该款芯片的整机可完全满足普通用户日常办公。

据介绍,凭借持续技术创新,国产CPU的单核性能快速提升。有数据显示,飞腾、龙芯、申威和兆芯等国产CPU的单核性能从“十二五”初期不到Intel i3CPU的10%分别提升到36.4%、33.3%、25.8%和51.5%。

有人有疑问,我国芯片确实可以造,也有不少商业应用了,但是是否自主可控?

包括胡伟武,倪光南,沈昌祥,田斌等我国集成电路行业专家其实已经定出了

判断是否为自主可控的核心三要素:

一、CPU研制单位是否符合安全保密要求,也就是必须本土企业。

二、CPU指令系统是否可持续自主发展。

指令系统是计算机的抽象模型,是CPU对上层软件呈现的接口,是CPU自主发展的基石。可持续自主发展的指令系统必须是自主设计的,或者持有国际上已有指令系统的长期有效授权并且可以自主拓展新指令,这样才能在知识产权上和未来的发展变化中不受制于人。

龙芯的胡伟武博士对此有解读:

“如果得到境外企业指令系统授权,但授权是有期限的,到期后境外企业可以终止授权或漫天要价,则会使我们基于该指令系统辛辛苦苦建立的产业生态付之一旦。如果自己不能随着应用的要求添加指令,则只能亦步亦趋地跟随别人的技术路线,难以构建安全可控的信息技术体系。”

例如申威就是用自己的“SW64”指令集,SW是申威的缩写。

三、CPU核源代码是否自己编写

这里的CPU核源代码主要是指处理器的微结构设计,也就是处理器核心的硬件源代码要是自主编写、设计的,而不是来自于第三方授权。

为何CPU核源代码要自己编写而不能来自于第三方授权?

因为CPU是一个巨复杂系统,掌握CPU设计的核心技术不是一朝一夕的事情,国外第三方也不可能把自己的核心设计技术告知国内企业,所以“引进吸收再创新”模式在CPU设计行业并不是那么适用。

按照胡伟武博士的说法:“Intel的CPU中最近发现的“熔断”和“幽灵”隐患给业界一个启示,即使设计者对CPU的复杂度引起的安全隐患都难以完全把握,更别说是看别人的设计了。

不少国内CPU企业靠着从第三方公司获得的软核授权甚至硬核授权“攒”CPU,他们并不真正知道处理器核心代码怎么写,更没法形成自己的核心设计能力。因此,CPU核源代码是否自己编写是判别一个处理器团队是否具备设计CPU能力的关键。”

按照这个标准,申威,龙芯等都是自主可控CPU。

另外在DSP领域,我国虽然在商业领域基本是空白,市场份额基本被美国德州仪器等厂商垄断,但是在雷达等军用领域,已经开始大量使用中电14所开发华睿系列DSP芯片,在军用领域实现了进口替代。

多说一句,中国电科作为国家队,在模拟芯片领域也发展较快,2014年中国电科应用于光通讯的MG2000完成设计研发并批量生产,华为成为了该芯片的主要客户,2015年中国电科发布的MG1015+MG1021主要应用于通信基站,也在中兴通讯测试通过并批量发货。

所以说起国家队,真的不要以为只有紫光集团一家。

模拟芯片领域,我国2017年还有一家芯片公司在创业板上市了,那就是深圳圣邦微电子2014-2016年公司实现营收分别是3.26亿元、3.94亿元、4.52亿元;实现净利润分别是0.60亿元、0.70亿元、0.81亿元

在CPU,存储器,FPGA,DSP之外,

再比如GPU图形处理芯片,目前全球三大移动GPU芯片设计公司之一的Imagination公司,这家公司曾经是苹果(172.93, -4.91, -2.76%)iphone的供应商,目前也已经被中国收购。2018年4月紫光旗下展锐的董事长李力游担任了Imagination的CEO,李力游是把展讯公司从低谷带出的元老和功臣,他的上任有助于我国更好的吸收GPU技术。

另外桌面型GPU我国兆芯也在搞,还有给军方供货的景嘉微电子。

总之,我国在各类芯片领域,基本上都有公司在做,只是说总体比起美国,还是很弱,很多公司还达不到有强大商业竞争力的水平。

另外,我国还通过收购获取了一些国外的优秀公司,最大的成绩就是2015年对恩智浦旗下RF power(大功率功放管)部门18亿美元的收购,以及2017年27.5亿美元对恩智浦的旗下标准件部门的收购,也就是新成立的安世半导体,有分立器件、逻辑芯片和PowerMOS芯片,具体的说,有各种晶体管,二极管,滤波器,逻辑门等等。

安世半导体公司在全球有1.1万名员工,目前运营依然是独立运营,总部在荷兰,2016年大约有11亿美元的营收,这家我国控股的公司我国需要好好进行技术引进和消化。

5:美国制裁中兴,对我国的影响到底有多大?

看了前面的事实,我相信大家多少心里有底了。

短时间内,美国人的制裁对中兴而言,后果将是灾难性的,

大批订单将会延迟交付,会带来罚款,同时会有很多订单因为货期无法满足而取消。很多零部件短时间无法找到同等性能的替代产品。

当然中兴和中国政府可以支持各大芯片企业全力研发还可以用的产品,但是也需要时间。另外,如果美国扩大制裁规模,打击华为为首的科技公司,短时间内必然会对我国造成重大影响。

但是呢,我们也要知道,

第一个是和中国过去几十年遇到的各种状况比较,今天的事情完全不是事情,20世纪90年代初西方对中国的全面制裁,注意不是美国,而是整个西方,注意不只是半导体,而是所有行业的全方位的制裁。中国垮了吗?没有,还不是一样挺过来了,甚至制裁的几年里面经济总体仍然是发展的。

我国电子信息制造业,只是我国庞大工业体系中的一环,全行业销售收入2017年才14万亿元人民币,如果看增加值,一年是几万亿人民币,占国民经济比例不到10%,就算美国采取对我国全面芯片禁运,电子信息制造业下滑了,我国还有化工,轨道交通,钢铁,电气机械器材,通用设备制造,专用设备制造……尤其是最为庞大的汽车产业,完全可以禁止销售通用和福特,全部转化为自主品牌汽车。

实际上,这种情况不可能发生,因为这是全面经济战争,

先不说特朗普有没有本事让高通牺牲65%,博通牺牲掉53%,苹果牺牲掉四分之一,另外还有波音,迪士尼,20世纪福克斯,通用汽车,福特汽车等等全部丧失至少五分之一的市场份额,其他还有美国大豆,美国天然气……。也全部牺牲掉。

就算他能把美国国内所有资本巨头全部说服,通过自断双臂的方式打击中国,他也无法说服全世界一起制裁中国。

2017年的世界,有100多个国家的最大贸易伙伴是中国,他们高度依赖中国市场。

比方说,美国自断双臂,宁可牺牲高通,博通,苹果,波音,通用,福特,迪士尼,好莱坞电影,美国天然气,美国大豆等,也不让中国的华为,OPPO, VIVO,联想,小米等买芯片,那也简单嘛,中国公司搞设计,最终中国品牌产品在越南,马来西亚,泰国组装不就行了么,芯片全部由这些国家进口,办法多的是。

另一方面,出口禁令对中兴来说是灾难性的坏消息,对我国国产芯片企业发展来说却是天大的利好,我国各大芯片公司这几天简直是扬眉吐气,喜上眉梢,普天同庆,奔走相告啊,各种股价蹭蹭的往上涨。

2016和2018两次中兴事件将会极大的刺激中国加大对集成电路产业的投入,极大的压制了中国国内否定自主开发的不同声音,自主研发和加大对集成电路产业的资金投入将成为中国的政治正确。

有的吃瓜群众就不理解了,怎么会有人反对投资自主研发呢?决策者怎么可能会受到这些声音干扰呢?

我就说一个简单的道理,你希望中国不要发展工业,

你千万不要说中国人搞不出工业,或者说中国人不需要工业,你要说中国人需要健康,需要环保,这样就有的吵了,毕竟想投资工厂的人也不能说环保不好吧。

那么怎样正确的阻止中国大力投资自主研发芯片呢?方法也是很多的,

比方说,我大力宣传中国各种芯片自主研发项目都是骗钱的,浪费资源的,如果你是决策者,一定也会受到这些信息影响,开始犹豫大力投入的决心,我投的钱不会浪费掉吧?

合理的预计,经过此次中兴事件的刺激,中国在今年必然会陆续出台各种政策和措施,尤其是对资本投入,将会进一步加大,同时会继续坚定不移推进01专项和02专项,一想到这一点,我又想感谢美国了。

一定要继续加大资本投入,这个世界上没有砸钱砸人搞不出来的事情。

为什么这么说呢,我之前有一篇文章,中国的科技水平为什么会在21世纪以来产生巨大进步,其根本原因就是人和钱的投入在1999年之后突然增大了。

看下图,1999年我国大学第一次大扩招,从上一年的102万猛增到160万人。

同时中国R&D经费占GDP比例从1998-1999年开始出现了起飞。

我们都知道,1996和1999年我国发生的两件大事,一件是台海危机,一件是大使馆被炸。这两件事是否刺激我国开始迅猛的扩大高等教育规模和扩大R&D经费比例,大力提高发展科技需要的经费和人力,我认为多少是有影响的。

而这两件事,中国受到的最大刺激都是来自美国人

回到集成电路,很多人以为我国真的砸了很多钱搞集成电路,大错特错,我国在集成电路领域的投资不是太多,而是太少,台湾不要说日月光,联发科等一大堆设计和封测产业,仅仅是一个台积电,一年的资本投入就超过100亿美元。而我国2014年成立的集成电路大基金一期,到2017年底三年多,才累计实际投资818亿元。三年多的资本投入相当于台湾一年的资本投入。

和韩国,美国等国家更是没法比。

我国在武汉搞长江存储,从2016年动工到2020年建成总投资预计为240亿美元,媒体说起来就是过千亿人民币投资,感觉好吊好牛逼的感觉,问题是,四五年投资240亿美元算多吗?

三星公司2017年一年的资本开支就是440亿美元,

如果单看半导体, ICInsights 2017年1月的调查报告显示,

2017 年全球半导体产业的资本支出将达到 908 亿美元,较 2016 年成长 35% 。其中三星半导体的资本支出由 2016 年 113 亿美元,成长至 2017 年的 260 亿美元

三星半导体一年就是260亿美元。

相比之下我国集成电路大基金一期,三年多下来,平均每年300亿人民币左右的投资额,也就是每年50亿美元的投资额。

6:我们恐惧美国,美国也同样恐惧我们,集成电路国产化目标一旦完成,美国就会开始走下神坛

美国的强大,本质上还是由其高端制造业撑起来的,

汽车产业,美国并不是顶级国家,美国超级大国的地位,汽车是一个原因但并不是核心,德国和日本在汽车工业方面都不弱于美国,甚至可以说比美国强。

ICT产业才是美国的镇国基石,不只是高通,英特尔,博通,苹果,德州仪器,美光,英伟达等芯片硬件公司,也有基于美国先进芯片技术存在的大批软件公司。

2017年美国的世界五百强公司,净利润百亿美元级别的有Facebook,通用电气,IBM,思科,英特尔,宝洁,强生,微软,苹果,沃尔玛,迪士尼,通用汽车,甲骨文,Alphabet(谷歌母公司),Verizon,AT&T,Comcast,总共17家。

再具体一点,零售业1家,日化业2家,娱乐业1家,汽车业1家,其他制造业(通用电气)1家。总共6家,剩下的11家全部是ICT行业的公司

ICT产业一旦被中国赶超,仅靠其他产业是撑不起美国的超级大国地位的,更何况,汽车和航空航天等,中国也在不断的追赶。

中国制造2025年,明确的提出:

到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,

到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平。

目前来看,中国企业正在不断的完成对全球电子产业品牌的份额控制,目前全球性电子品牌国外主要是苹果和三星两家,其他如戴尔,惠普等,终端销售额金额都远不如苹果和三星。

而国内在家电,智能手机,平板电脑,笔记本电脑领域形成了华为,OPPO, VIVO,小米,联想,中兴等各具特色的竞争力企业。市场份额在逐渐向全球50%靠拢。

2017年,中国进口了全世界一半的集成电路,如果中国完成了70%的国产化,那就是35%的全球份额,加上现在本来就在中国本土设计和生产的部分,全球市占率会达到40%。

当然了,我国政府说的国产化是包含了外资在华企业,如果看纯粹中国本土芯片设计企业2017年的全球市场份额是7.78%,按照目前25%的增速,三年多翻一倍。到2025年9年的时间预计也能达到20%左右甚至更多。

美国为什么恐惧我们?因为中国在逐渐控制下游品牌之后,开始借助系统的力量不断往零部件领域漫延,我国下游品牌份额,以智能手机为例,已经占到全球的50%了,不管是华为,中兴,小米,OPPO,VIVO都在大力扶持国产,这不是爱国热情,而是中国本土供应商确实在沟通,响应速度,服务,技术进步方面做的越来越好。

如果我们手机上的集成电路完全实现国产化,那意味着也是全球50%的份额,形成中国VS全球的局面,这其实是多么惊人的成就。

中国芯片设计业2017年7.78%的全球份额,还比较低,自主化程度不高,这是中国现在恐惧美国的原因;

而中国芯片设计业2017年26.1%的增速,又非常惊人,而ICT产业又是美国的基石产业。这是美国现在恐惧中国的原因。

2016年美国人制裁中兴的时候,中国的芯片设计才占世界份额的7.3%,今年美国人再次制裁中兴,预计今年中国芯片设计的份额占世界比例会上升到8.5%左右了,和2年前相比,中国在不断变得更强。

最后,我说下我对此次芯片战的想法,这篇文章的标题叫做勇敢者的游戏,为什么呢?

这次中兴芯片事件出来后,国内声音总体是悲观的,但是我却是乐观的。

从一二十年前,美国打的是我们的纺织品和服装,到今天选择在芯片上搞事情,

说明我们打的经济战役,是越来越高级了,这也从侧面说明了我国的快速进步,就跟打游戏闯关一样,越往后难度越高,越往后场景越高级,越往后boss的能力值越高,挑战也就越大,然而当你发现,最大的一关挑战成功之后,后面就再也没有了,这款游戏就打通关了。

这个世界上绝大多数国家和民族,是根本无法也无力闯关到最后阶段的,因为越往后越难,芯片战这种高级东西,他们只有看热闹的份,没有上场的资格。

如果这个世界有大boss,有一个霸主,那么毫无疑问就是美国了,

在这个地球上,只有极少数国家和民族有挑战美国的勇气,在过去的一百年里,有三个国家曾经试图挑战美国,坐上霸主的位置,一个德国,一个苏联,一个日本,他们都被打的鼻青脸肿,德国被美国炸成一片废墟,苏联被肢解,日本被广场协议搞成失去的二十年,他们都丧失了挑战美国的信心和能力。

德国人,俄国人,日本人,他们都作为挑战失败者躺在了路边,却发现一群中国人还在朝前走,

“你们疯了吗,前面的那个霸主可是美国啊,我们那么优秀,比你们中国人优秀多了,你们中间就有人无比的崇拜我们,连我们这样的优秀民族都干不过美国,你们怎么可能?”

“我知道这很难”中国人淡淡的回答道。

“那你们为什么还要一直朝前走?”

中国人裂开嘴笑了,说:

“因为那个位置,本来就是我的啊”