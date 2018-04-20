中兴被制裁暴露全球化分工“软肋”

一家之言

此时，是时候拿出直面问题的勇气，真正思索基础核心技术研发问题了。

昨日，据腾讯《一线》消息，中兴通讯在内部正式通告所有员工，必须立即停止所有与美国出口禁令相关的业务。就在四天前，美国商务部宣布禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品，期限为7年。

中兴通讯是全球第四大、中国第二大通信设备制造商。

目前，中兴通讯占全球电信设备市场约10%的份额，占中国电信设备市场约30%份额。因为在处理器、FPGA、基带、功放等离不开美国公司，所以此番7年禁令对于中兴通讯无疑沉重。

中兴被禁，华为、海康告急，中国“缺芯”软肋需要正视。芯片作为通信时代的核心技术，尽管在以中国为首的发展中国家应用技术发展迅速，但是欣欣向荣背后所埋下的隐患，是核心技术的匮乏。全球化的上升期，快速的发展掩盖了这一黑洞；而在全球化退潮、贸易保护主义复燃的今天，这样的隐患，迫使中国科技产业认清真相。

毫无疑问，这一事件暴露的是中国在核心技术研发上的困境。倘若从商业角度观照，在全球分工中因过于热衷于应用产业的浮躁，以至于持续处于行业下游，同样是造成中兴之痛的原因。

上世纪下半叶，随着全球生产网络扩张，全球分工模式开始大规模从产品间的分工转向产品内部分工，越来越多的国家与地区专注某一生产环节的价值创造和利润分享，世界经济进入全球价值链阶段。在这一阶段进入改革开放红利期的我国，以低成本加工制造业切入这一链条，成为重要受益者。

但另一面，我国整体上仍处于国际分工体系的低端环节，很多出口产品科技含量不高，附加值较低，多数企业缺乏核心技术和自主品牌；这些年我们开始意识到需要由“中国制造”走向“中国智造”，中国科技企业奋起直追，包括移动互联网的发展也给中国带来弯道超车的历史机遇。

但是，西方发达国家于20世纪70年代末开始的信息技术革命，极大加强了本国产业、特别是高技术产业的国际竞争力。对于中国，面对发展背后所依赖的生态核心技术的研发，需要做好心理准备，这将是一个漫长过程，不仅需要人才的教育储备，政策的积极鼓励，资本的踊跃参与，更重要的是，需要沉下心来的等待。

全球化浪潮中的价值链位置，决定了在自由贸易中的收益。尽管在发展初期，中国通过自身开放获得一波红利，但当其屹立于价值链之上时，红利的蛋糕如何分配则取决于产业的深耕和底层价值了。

不过，此时并不算晚。当下，中国科技产业犹在腾飞之时，矛盾激化下提前暴露的隐患，目前还处于“有疾在腠理”的阶段。此时，最为关键的不是用“中国研发迎来春天”这样的话语来自我安慰，而是要拿出直面问题的勇气，真正思索如何使得中国的研发，能够有心理准备进行持久战、做基础核心技术研发的问题了。

□沸雪（财经评论人）