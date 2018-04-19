高通:将重新向中国政府提交申请 希望批准恩智浦交易

新浪科技讯 北京时间4月19日晚间消息，高通公司今日宣布，将重新向中国政府提交申请，希望批准其440亿美元收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors)交易。

与此同时，高通和恩智浦半导体还达成一致，同意将该收购交易的有效期从当前的4月25日延长至7月25日。之前，双方已多次延长该交易的有效期。

上周六曾有国外媒体报道称，随着中美贸易摩擦的升级，中国正在放缓对高通收购恩智浦半导体交易的审核。知情人士称，高通之前向中国商务部提出的审批申请，其最终期限是4月17日。但由于中国政府放缓了审批进程，高通已于上周六撤回了申请。

本周一有报道称，高通将重新向中国商务部提出申请，希望批准其440亿美元收购恩智浦半导体交易。此举将赋予中国商务部更多的审批时间，从而避免该交易被否决。

对于该交易，中国商务部新闻发言人今天透露，商务部正在根据《反垄断法》的规定，依法对高通收购恩智浦半导体股权案进行审查。

由于该交易在行业内将产生深远的影响，对市场竞争可能不利，调查机关需要花费大量的时间调查取证和分析，并已就此交易向高通提出竞争关注，与高通就如何消除交易产生的不利影响进行磋商。

对于高通已经提出的救济措施的方案，调查机关进行的市场测试初步反馈认为，高通的方案难以解决相关市场竞争问题。(李明)