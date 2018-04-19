荣耀赵明:笔电行业过去10年几乎没创新 会考虑游戏本

荣耀总裁赵明

新浪科技讯 4月19日晚间消息，荣耀今日推出手机新品荣耀10，同时发布了旗下首款笔记本产品MagicBook。荣耀总裁赵明在采访时表示，过去十年笔记本行业几乎看不到改变和创新，荣耀入局希望带来新的思路和玩法。同时他透露荣耀未来也将视用户需求考虑是否推出游戏本产品。

笔记本行业过去十年没有创新 多终端融合是方向

在华为试水笔记本市场之后，荣耀今日也推出了旗下首款笔记本产品MagicBook，售价4999元起。

对于荣耀入局笔记本行业的原因，赵明表示，笔记本产品线在荣耀内部实际上已经规划了很长时间。一方面是荣耀打造面向年轻人的生活方式的需要，通过合作或自研的方式推出更多用户需要的产品；另一方面是荣耀内部在使用其它品牌笔记本产品时也会遇到一些痛点和吐槽。

“笔记本是个很大的市场，但过去十年这个行业几乎没有改变和创新。”赵明说，如果荣耀利用在做手机上的创新理念和思路来做笔记本，希望能够为行业带来一些新的变化，比如在定价上与同行相比有着一定竞争力、提供两年质保、一个月试玩等，“我们希望通过这些行动促使笔记本行业快速的做出改变。”赵明还透露，未来也会有全新的思路和玩法用到笔记本产品上。比如在发布会上赵明演示了荣耀手机与MagicBook协同操作。他表示，多终端的融合体验非常重要，未来手机与笔记本的融合会是一个方向，但具体的目前还在规划。

由于荣耀是首次推出笔记本产品，会不会遇到小米类似的缺货问题？赵明认为，供应问题一方面取决于市场需求，也要看业务的发展情况。同时他认为荣耀背后有着华为成熟的供应体系作为支撑，因此并不担心这块问题。不过他透露，MagicBook会与荣耀手机一样，在销售渠道上与华为分开。

对于未来的产品规划，比如是否会像小米一样入局游戏本。赵明表示，MagicBook本身已经有了一些游戏因素的考虑，兼顾了办公和游戏需求。但他强调，专业的游戏本未来还需要进一步深入研究，如果荣耀用户诉求很强，也会考虑推出游戏本产品。

与合作伙伴共同度过手机寒冬

工信部旗下中国信息通信研究院日前发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018年1-3 月，中国智能手机出货量为8187.0万部，同比下降27.0%。与2017年整体相比下滑幅度更大。

赵明认为，在中国智能手机市场下行的趋势下，未来比拼的是生态和服务，比如上游供应链，销售体系等。他在发布会上透露，4月29日-5月1日荣耀将有百家线下店开业。今年荣耀的线上线下比例也已经达到了1比1。

“现在行业都是关店潮，但荣耀是开店潮。”赵明说，自己在历年的GMIC演讲中分别提出了笨鸟先飞、无惧风停、风物长宜放眼量的观点，对行业问题早已有预期和准备，“我们一路走来对寒冬都有危机感。”在他看来，与合作伙伴共赢，不损害他们的利益，合作伙伴就是互相度过寒冬的关键。“开店是他们最擅长的，让合适的人做合适的事。”

此外，对于最近闹得沸沸扬扬的中美贸易摩擦，赵明表示，芯片方面夯实自己的能力最重要，华为和荣耀自己也在努力。不过他表示荣耀并不会放弃高通芯片，“荣耀一直都是多芯片策略，有麒麟芯片，也有联发科和高通，可以解决不同的用户体验和需求问题，也能解决供应问题。”（张俊）