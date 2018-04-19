福布斯：硬件软件齐断货 中兴将在数周内破产

新浪科技讯 北京时间4月19日下午消息，众所周知，中兴通讯遇上大麻烦了。周一，美国政府颁布一项7年禁令，禁止美国公司向中国电信设备制造商出售硬件和软件。

中兴通讯（ZTE）是中国第二大电信供应商，仅次于竞争对手华为，也是全球第四大电信供应商。公司向全球运营商（中国移动、德国电信、软银、西班牙电信等等）出售网络基础设施（比如4G、无线、服务器、路由器等）和安卓智能手机。

针对公司生产制造的所有类型的设备，中兴通讯需要美国公司制造的大量关键硬件和软件组件，其中包括处理器、内存、光学器件、天线、屏幕、操作系统或来自谷歌、英特尔、美光科技、高通等公司的应用程序。

观点

美国的出口禁令有效地阻止了这家中国公司获得所有美国的技术，导致公司工厂关闭，销售停止。

即便中兴通讯有能力，中兴通讯也需要多年的时间来重新设计所有的产品，寻找美国制造组件的替代品。

因此，拿不出任何产品来销售且又错过重要的5G转型革命，我们预期，中兴通讯这家在香港和深圳证券交易所上市的公司，将在未来数周内申请破产。与此同时，我们也认为很多美国公司也会因为失去中兴通讯这一大客户而受到不同程度的营销，其中包括向大多数中国智能手机制造商提供芯片的高通。

随着中兴通讯的倒下，华为毫无疑问是最大赢家。但是，这家深圳的公司最近也因为国家安全方面的顾虑受到美国政府的严格审查，其最终命运或许比中兴好不到哪里去。

正如之前的报道，华为目前正在减少其在美国市场上的活动，并开始裁撤美国员工。

最后，每一家或成熟或快速发展的中国技术公司，包括联想/摩托罗拉、OnePlus、Oppo、TCL、Vivo和小米等，应该时刻关注美国方面的决策，并做好面临任何技术禁令的应对方案。

另一方面，LG和诺基亚在美国乃至全球的发展前景瞬间变得更加明朗。(小白)