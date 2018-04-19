阿里达摩院自主研发AI芯片 布局“中国芯”

新浪科技讯 4月19日下午消息，新浪科技获悉，阿里巴巴达摩院正研发一款神经网络芯片——Ali-NPU，该芯片将运用于图像视频分析、机器学习等AI推理计算。

此款芯片的研发，未来将会更好的实现AI智能在商业场景中的运用，提升运算效率、降低成本。

阿里巴巴达摩院正自主研发AI芯片

阿里达摩院研究员骄旸介绍，CPU、GPU作为通用计算芯片，为处理线程逻辑和图形而设计，处理AI计算问题时功耗高，性价比低，在AI计算领域急需专用架构芯片解决上述问题。

目前阿里巴巴自主研发的AI芯片，主要是为解决图像、视频识别、云计算等商业场景的AI推理运算问题，提升运算效率、降低成本。

据骄旸透露，阿里巴巴自主研发的Ali-NPU，基于阿里机器智能技术实验室等团队在AI领域积累的大量算法模型优势，根据AI算法模型设计微结构以及指令集，以最小成本实现最大量的AI 模型算法运算。

据阿里方面所述，按照设计，阿里巴巴的Ali-NPU性能，将是目前市面上主流CPU、GPU架构AI芯片的10倍，而制造成本和功耗仅为一半，性价比超过40倍。未来，Ali-NPU的能力，不仅可以更好地满足视频、图像处理需求，还可以通过阿里云进行计算能力的输出，赋能各行各业。

目前达摩院芯片研发团队，在美国、上海两地有数十人，预计年底将达百人。此前，阿里已经投资了寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、耐能（Kneron）、翱捷科技（ASR）、中天微等多家家芯片公司。

日前，美国商务部宣布，今后7年内，将禁止该国企业向中国电信设备制造商中兴通讯出售任何电子技术或通讯元件。

此事件不仅对包括中兴在内的高科技企业产生影响，而且在舆论场引发了一个深刻话题，出口禁运触碰到了中国通信产业核心技术缺乏的痛点。“缺芯少魂”的问题，再次严峻地摆在人们面前。阿里在此时宣布这一消息，彰显自身技术能力的同时，也看出阿里巴巴在技术独立研发方面的决心。（辛苓）