环球时报总编胡锡进：中兴成中美高科技冲突的牺牲品

新浪科技讯 4月19日下午消息，《环球时报》总编辑胡锡进针对中兴被美国封杀一事再度通过微博发表观点，称经查看美国司法部和商务部的材料发现，司法部2017年3月6日作出的判决中，只有要求中兴开除4名高管的条款，而只字没有提扣35员工奖金的事情。

胡锡进表示，中兴的朋友不愿意详说此事。因为美国商务部的决定还没有最后生效，中国政府已经介入，中兴希望事情有转机，他们不愿意在这个时候发声。所以只能忍受那些公知舆论的肆意嘲弄。

胡锡进认为，中兴显然成了中美高科技冲突的牺牲品。它作为一个企业如何能对付美国一个国家的算计！这是全球化时代，大公司的采购链都是全球性的，美国突然断供对中兴的打击可想而知。这很粗暴、霸道。“我希望中国政府这次要与美方坚决交涉，搞清楚事实真相，为中兴伸张正义。”

以下为胡锡进微博全文：

中兴的事情一出来，中国就有一群貌似挺有知识的人，帮着论证美国封杀中兴的公正合理，他们做这件事比美国人还积极勤奋。老胡真是服了他们了。

必须讲清楚，美国这次封杀中兴的理由不是因为它之前向伊朗出售了美国所称的违禁设备，那件事已经处理了，中兴按美国法律认罪也认罚了。这次绝杀仅仅是因为美方说的中兴承诺开除四名高管并扣罚相关35名人员的奖金，但中兴只开除了那4名高管，没有扣罚那35名员工的奖金。也就是没有扣奖金但说扣了，是唯一原因，而非别的。

中国的公知们第一时间就接受了美国的这一说法，完全不去质疑这样一个奇怪的逻辑：中兴连4名高管都舍得开除，它有什么理由舍不得扣那35名普通员工的奖金呢？而且它居然冒整个公司被绝杀的风险去保那35人的奖金。请注意，不是保那35人的饭碗呃，而是奖金！奖金！如果我们当中任何一个人是中兴的领导，会让公司冒这么大的风险而去给那35人发奖金吗？

这当中一定有蹊跷。老胡给中兴的朋友打电话，他们不愿意详说。因为美国商务部的决定还没有最后生效，中国政府已经介入，中兴希望事情有转机，他们不愿意在这个时候发声。所以只能忍受那些公知舆论的肆意嘲弄。

老胡今晚下夜班后和几名编辑一起查美国司法部和商务部的材料，发现，司法部2017年3月6日作出的判决中，只有要求中兴开除4名高管的条款，而只字没有提扣35员工奖金的事情。我们进一步查阅发现，虽然美国媒体近来的报道都提了35名员工奖金的事，但就是找不到在今年4月15日美商务部对中兴做绝杀处罚之前的任何法律文件中有提到那35名员工的事。

是美司法部、商务部与中兴没有谈妥？是双方的理解发生了偏差？如果美国高度重视扣那35名员工奖金的事，为何不写进美司法部2017年3月6日的判决？为何不用法律文件来强调美方这一要求的严肃性？为何又在最后突然拿出这个问题当作绝杀中兴的借口？因为35人的奖金而毁掉一个8万人的大公司，是中兴有这样的愿望，还是美国太需要这样的借口了呢？

这就是美国向中国高科技产业发动的一次突袭。欲加之罪，理由还能找不到吗？每一个企业都可能犯错，但是一个一年销售一千多亿的大型高科技企业，会坚持错下去，直到最后冒性价比如此荒唐的致命风险，这个故事太拽了吧！

中兴显然成了中美高科技冲突的牺牲品。它作为一个企业如何能对付美国一个国家的算计！这是全球化时代，大公司的采购链都是全球性的，美国突然断供对中兴的打击可想而知。这很粗暴、霸道。我希望中国政府这次要与美方坚决交涉，搞清楚事实真相，为中兴伸张正义。

中兴为中国通信业的崛起做出了巨大贡献，它做得没华为好，但它也是中国现代化的功臣。看到它遭此重击，说实话老胡心疼。我不明白那些对它说“活该”的人都是怎么回事。我也不想再骂他们了，夜深了，我把想骂的话变成了一声叹息。