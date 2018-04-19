三星与现代汽车推进集团改革：将各自合并旗下企业

新浪科技讯 北京时间4月19日下午消息，随着三星集团和现代汽车正在认真进行公司管理结果的改革，关于子公司合并和企业重组的传言也逐渐浮出水面。市场专家称，三星集团将推进三星SDI（Samsung SDI）和三星电子（Samsung Electronics）之间，以及三星物产（Samsung C&T）和三星工程（Samsung Engineering）之间的合并，而现代汽车集团可能会将现代工程与建设（Hyundai Engineering and Construction）与现代工程（Hyundai Engineering）进行合并。

根据投资银行（IB）业内人士的消息，三星集团在4月11日大量抛售了三星物产的404万股三星SDI股份，约占到2.13%，价值5.25亿美元，以减少三星集团子公司之间的交叉持股现象。当集团出售掉三星物产持有的三星电机（Samsung Electro-Mechanics）的2.64%股份和三星火灾海上保险（Samsung Fire & Marine Insurance）的1.38%股份后，三星集团将彻底消除子公司之间的交叉持股。

如果允许以持有少量股份对公司进行管理控制的相互持股被取消，创始人家族的控制问题依旧存在。三星创始人家族在其关键子公司三星电子中持有的总股份占到20.1%，其中包括董事长李健熙拥有的3.9%股份，副董事长李在镕拥有的0.6%。因此，基于Samsung SDS（其22.6%的股份为三星电子持有）的合并十分有可能。

当集团拆分了三星SDS（Samsung SDS）的IT服务和物流业务流程外包（BPO）部分，并与三星电子合并后，副董事长李在镕可以通过交换其在三星SDS的9.2%股份和三星电子的0.6%股份来增加自己在三星电子的持股。并且，他也可以通过出售在三星物产的17.1%股份个人购买三星电子的股份。

但是，仍有部分业内人士指出，这两种方案都很难获得社会和股东的认可。IB行业的一名官员表示：“未能采取控股公司制度的三星集团需要发展三星物产并扩大对三星电子的控制。在当前的社会氛围下，这种以家族为中心的分割很难获得市场和股东的认可。”

除此之外，有传言称，集团可能会合并三星工程以精简三星物产。事实上，三星物产的建筑部门办公司刚在3月23日搬进三星工程的办公楼。2016年三星物产与第一毛织合并后，三星物产缩减了建筑部门的员工人员，最近又组件了一支专门团队加强工程、采购和建筑（EPC）业务的竞争力。

韩国投资证券公司分析师尹胎镐（Yoon Tae-ho）说：“三星物产的建筑部门的增长潜力和盈利能力很难预期，除非又来自其子公司的订单。该业务也与三星工程的部分业务重叠，因此公司需要简化业务和管理。最近公司成立专门小组以提供EPC的竞争力这一举措也符合三星物产在业务效率和投资组合重组方面的努力。”

另有传言说现代汽车集团旗下的现代工程与建筑和现代工程两家公司也将合并。现代汽车集团最近宣布公司计划在现代摩比斯公司（Hyundai Mobis）之基础上改进管理结构。

当现代摩比斯公司和现代格拉维斯（Hyundai Glovis）两家合并完成后，现代摩比斯的主要股东们——起亚汽车集团、现代格拉维斯和现代钢铁——将把他们在现代摩比斯的股份出售给现代汽车集团董事郑梦九和副董事长郑义宣。

有人还说，未上市的现代工程或可成为资金来源。现代工程可以通过首次公开募股和与现代工程与建筑的合并来实现其价值。(小白)