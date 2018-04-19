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新华社：中国制造须有长缨在手 让创新成为第一动力

新华社：中国制造须有长缨在手 让创新成为第一动力
2018年04月19日 15:57 新华社
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　　新华社北京4月19日电  题：中国制造须有长缨在手

　　新华社记者刘敏

　　多部委联手推动确立国家创新平台、明确我国牵头组织国际大科学计划和大科学工程“三步走”发展目标、深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网……一段时间以来，国家密集出台鼓励科技创新的政策措施，凸显创新驱动的重要性和紧迫性。

　　核心技术是中国制造发展的最大“命门”，必须抓在自己手里，才不会受制于人，这是根本上保证国家经济安全，筑牢发展根基的举措。新中国成立特别是改革开放以来，我国建成了完备的工业体系和产业配套能力；党的十八大以来，创新驱动的国家战略地位日益凸显，一批重要科技成果井喷而发，创新成为发展的重要动力，为中国制造迈向中高端打下坚实基础。

　　站在新起点上，面对复杂的国际竞争态势，风起云涌的产业变革，发展机遇转瞬即逝，我们比以往任何时候都更需要加大气力创新发展。只有真正理解“科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂”的深刻内涵，增强危机感，踏踏实实搞创新，将高端科技成果的长缨牢牢攥在手中，才能推动中国制造在全球高端价值产业链上占有更大的空间。

　　苟日新，日日新。紧紧牵住核心技术自主创新这个牛鼻子，必须破除制约创新的体制机制障碍，让企业创新力充分涌动，并保护好科技创新成果，最大化形成科技创新合力，加快突破关系国计民生和经济命脉的重大关键科技问题。

　　在从制造大国向制造强国迈进的过程中，我们既要坚持开放发展、互利共赢，也要深深牢记，核心技术靠化缘是要不来的，必须依靠自力更生。

　　惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。实践告诉我们，自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点。敢于走别人没有走过的路，勇于创造引领世界潮流的科技成果，让创新真正成为第一动力，中国制造定能风雨之后见彩虹。

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