宜信财富5亿基金亏损近1.8亿 背后恐涉及利益输送？

来源：今日财富杂志 ，作者：梅枚。

4月15日，宜信财富管理公司（下称“宜信财富”）在海南三亚召开年会并发布《2018中国高净值人群海外生活白皮书》。与这厢的大张旗鼓、热闹喧哗相比，宜信财富联合诺德基金管理有限公司（下称“诺德基金”）、喆颢资产管理（上海）有限公司（下称“喆颢资产”）发行的喆颢定增1号私募证券投资基金（下称“喆颢定增1号”）正深陷投资人联名投诉危机。

据公开资料显示，喆颢定增1号是宜信财富、喆颢资产与诺德基金于2016年2月合作发行的。其中，宜信财富是销售方，喆颢资产为基金管理人，通过诺德基金将资金投向二级市场，托管方为招商证券股份有限公司（资金流向见图1）。该定增基金类型为“契约型基金”，起投金额为100万元人民币。

图1 喆颢定增1号资金流向图 制图：《今日财富》杂志

涉嫌欺诈及违约 喆颢定增1号漏洞颇多

投资人王明（化名）介绍，喆颢定增1号是宜信财富主推的总募资近5亿的一款定增基金产品，有400余位投资人投了该基金，目前已亏损近1.8亿。基金已过了锁定期限，但直到现在仍未兑付。曾经推荐得天花乱坠，如今问题频现，一众投资人悔不当初。

宜信全球资产配置委员会专家成员、喆颢资产管理执行董事吴振中在视频介绍中曾明确表示，“精选优质定增标的，投资5只标的股票，且折扣一定要在8折以下，8折以上不拿股票。”

投资人瞿可先生反映，大多投资者都是看中了该基金管理人提出的8折以上不参与定增的允诺，本着对宜信的信任购买了该产品。但是实际操作中，没有哪只股票在8折以下，最大标的探路者（占52%）折扣价为94折，另一标的鸿路钢构（占6%）折扣价为84折，其余两只标的没有折扣。宣传和实际情况不符被投资人看作是严重的欺诈行为。

该基金宣传初期表明定增标的为5只，且明确分散平均投资。但事实上只投资了4只标的，而探路者一只股票就占比52%，所投四只标的无一是拟定标的。投资者认为这样的安排风控严重不合规，这也直接导致因探路者的单边下跌造成了净值的巨大损失。

更为异常的是，有诸多投资人在未签订合同的情况下提前付了资金，这并不符合基金销售的正规程序。另据投资人王明反映，该基金本应于2017年9月11日到期，加上6个月的延展期，最晚可延至2018年3月11日（合同约定期限见图2）。而在没有召开投资人大会的情况下，喆颢资产单方将产品期限延至2019年12月31日。

图2 喆颢定增1号合同内容

与违规延期相应的，是违规不减持造成的巨大亏损。本该在2017年6月6日解禁的探路者，解禁时基金净值0.86，因延期不予减持，到2017年12月31日净值下滑至0.7以下。据了解目前仍未减持，而探路者的股票也一直在下跌。目前，投资人已联名向证监会和证券基金业协会投诉宜信财富、喆颢资产及诺德基金（见图3）。

图3 投资人公开对喆颢定增1号的投诉书

针对喆颢定增1号的种种漏洞，《今日财富》记者咨询了河南联盟律师事务所的刘讷律师。刘律师表示，宜信财富管理公司作为销售方，在推介该支基金时及演示推介视频时，曾明确表示，喆颢诺德定增1号私募证券投资基金只参与8折以下的股票定增，而事实并非如此。这属于虚假记载、误导性陈述，违反了《证券投资基金销售管理办法》。

此外，销售基金的合规程序是，先签定书面合同，再进行销售付款。宜信财富先付款后签合同的操作属于违规行为。按照规定，结合签订的基金合同，除遇到无法变现的情况外，在未取得基金份额持有人大会同意、未取得投资人同意变更合同期限条款的情况下，基金管理人无权擅自延长基金运营期限。现基金管理人喆颢资管在不符合条件的情况下，自行延长基金存续期限，属于严重违约行为，违反了《合同法》。

为此，记者致电诺德基金客服，对方表示该基金为宜信财富发布，诺德方面不予回应，如有问题需致电宜信。随后，记者拨打了宜信财富的媒体采访热线，却一直无法接通。记者将欲了解的问题发送至宜信财富投诉邮箱，截止发稿未得到相关回复。

拟投标的无一命中 最大标的背后恐涉利益输送

在诺德的宣传资料中，《今日财富》记者发现，该基金拟定的5只定增标的分别为“海航投资、甘肃电投、奥飞动漫、浪潮信息、桐君阁”，五家公司各有亮点且多为朝阳行业（见图4）。

图4 诺德定增1号拟定标的

宣传视频里，吴振中也曾明确表示，该基金的定增策略之一是利用平台优势进行定增标的组合投资，降低定增参与门槛，分散投资标的，以求有效平滑风险。

但实际上，所投四只标的（探路者、海南海药、湖南黄金、鸿路钢构）无一是拟定标的（见图5），且最大标的探路者占比达52%，而探路者属于纺织服装行业，并非朝阳行业。这样的投资安排着实令投资人难以理解。

图5 喆颢定增1号标的及折价情况

对于储备项目都是000打头主板的股票，最终主要资金却投资在创业板上，与前期宣传资料不同的原因，诺德方面的内部解释为“储备项目由于诺德基金在报价中考虑到控制风险进而控制报价而未能中标，前期宣传材料中的储备项目是意向性项目不能作为对最终所投项目的承诺。”

而探路者和海南海药作为占比分列第一、第二的两大标的，公司及股价表现却实在令投资者恼火。探路者自购入起股价一路下滑，董事长减持并更换；海南海药出现违规被证监会立案，目前已停牌。投资人不明白这样的标的有何投资价值？

不仅如此，最大标的探路者的背后似乎还涉及利益输送。有投资人表示基金销售人员推荐时声称宜信的董事长唐宁是探路者的十大股东之一。经记者查询天眼查发现（见图6），探路者2017年3月的十大股东排名中第五位是唐宁；同年6月唐宁的排名下滑至第10位；9月，十大股东中已没有了唐宁的名字，其在不到一年的时间里对探路者短期持有后大量减持。

图6 探路者十大流通股东情况

假设探路者中的股东唐宁与宜信的唐宁为同一人，刘讷律师表示，“若消息属实，该行为已涉嫌利益输送，属于违规行为。”针对此唐宁是否为彼唐宁的疑问，记者也曾试图向宜信财富求证，但并未得到回复。

负面消息早有流传 宜信财富商业模式弊端仍在

据工商资料显示，喆颢资产为宜信财富全资子公司，两者法定代表人均为唐宁；另据天眼查显示，诺德基金法人代表为潘福祥，2015年7月，宜信惠民投资管理（北京）有限公司（下称“宜信惠民”）入股诺德基金，持有其49%股权。其中，宜信惠民法人代表也为唐宁。宜信惠民与宜信财富分属唐宁控制的宜信旗舰队下的两个子舰。这意味着，喆颢定增1号的核心公司其实是宜信财富。

而此番危机并非宜信财富首次被爆负面消息。早在2017年1月，宜信财富就被特许金融分析师（CFA）持证人伍治坚先生质疑过，并将其对宜信财富房地产母基金及宜信财富商业模式的分析整理成文，发布于知乎。结合本次兑付事件可以看出，伍先生提及的宜信财富商业模式弊端直到现在仍然存在。

宜信财富同时做资产管理和第三方财富管理，可能存在利益冲突。如果一个宜信的客户要求客户经理推荐一款基金，那么客户经理在推荐宜信自己的基金和其他人的基金时，宜信的销售人员会首先考虑推销自家的基金，如此一来无法保证对客户公平。

宜信财富的基金从业者有很多没有达到资质。通过对多位投资人的了解，记者发现宜信财富的基金从业人员在对喆颢定增1号推销时大多用“折价”和“唐宁也投了很多”作为吸引投资人的亮点，对产品的内容和风险并没有介绍全面，有些基金从业者甚至并没有相关从业资格。

而作为管理5亿规模的诺德定增1号基金经理也频频调换。2016年初喆颢资产基金经理为吴振中，2016年11月更换为徐晶，据投资人介绍，2018年2月底徐晶离职。直到2018年3月19日，宜信财富才发布信息称将基金经理更换为庞琛超。

根据基金从业人员资格公示信息，庞琛超只有不到两年的工作经验。在2018年3月16日才取得基金从业资格证，而其三天后便担任该产品的基金经理。庞琛超是否有足够的经验及能力进行相关基金业务的管理，亦存在不少争议。

上述弊端或许不只宜信财富一家公司存在。但宜信集团创始人兼CEO唐宁在2018年宜信财富尊享年会现场宣布，宜信集团将在2020年实现整体上市。在此情况下，宜信财富恐怕要尽快调整其商业模式来跟上集团上市的步调，祛除产业弊病，才能真正做到“宜人宜己，信用中国”。