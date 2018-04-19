路透社：中兴首席合规兼法务官在美制裁前被解职

新浪科技讯 北京时间4月19日下午消息，美国商务部于本周早些时候宣布将在未来7年内禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术。有消息人士透露，在美国做出此决定的一个多月之前，中兴集团的首席合规官兼首席法务官被免职。

一位消息人士透露，中兴3月8日的一份内部通知显示，该公司首席合规官兼首席法务官程刚被免职，但是这份通知并没有提及该公司做出此举的原因。

这位消息人士表示：“我们那时感觉程刚这次缺乏理由的被免职有些不正常，但是并没有想到会发生这么严重的事件。”这位消息人士所说的严重事件，就是美国政府发布的禁令。另外他还透露，目前中兴内部的员工都在担心自己的工作有可能不保。

目前尚不清楚程刚是否依然在中兴工作。这位消息人士要求对自己的身份保密，因为他所提到的内部通知属于该公司内部机密。

路透社通过电子邮件和LinkedIn试图联系到程刚，但是他并没有对置评要求进行回应。中兴方面也没有回复置评请求。

作为中国第二大通信设备制造商，中兴在2017年3月承认他们曾经非法将美国技术出口到伊朗等美国政府明令禁止出口的国家，并且为了平息此事缴纳了8.9亿美元罚款。

作为和解协议的一部分，中兴承诺遣散4名高级员工，并且对另外35名员工进行惩罚，惩罚方式包括扣除奖金以及进行处分。但是美国政府本周对路透社表示，中兴并没有完全按照要求对这些员工进行惩罚。

美国的这个禁令对于中兴来说可能会是一次灾难性的事件，因为中兴非常依赖他们在美国的业务，来自美国厂商的订单占该公司芯片等关键原件总订单的三分之一。

中兴推迟了他们的财报发布时间，此前他们曾计划在本周四发布财报，但是该公司表示他们现在需要时间来衡量美国禁令给他们造成的影响。

目前中兴在香港和深圳的股市上依然处于停盘状态。(月恒)