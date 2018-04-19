首汽约车百度AI合作落地 上线CI系统可智能驾驶辅助

新浪科技讯 4月19日下午消息，首汽约车今日宣布CI车载智能硬件系统正式上线。目前已在大连、成都、厦门等城市上线测试，随后将在全国范围内推广。

这是首汽约车与百度达成战略合作后基于百度Apollo车联网提供的Apollo小度（DuerOS）车载系统推出的首个车载智能硬件系统，也是AI及语音交互技术在网约车行业内的首次应用。

据介绍，CI能够实现“智能驾驶辅助、智能驾驶安全监测、智能乘车安全辅助、AI语音交互、智能互动娱乐、智能行程管理、智能后台管理”等七大功能。

通过CI的智能驾驶辅助和驾驶安全监测，驾驶员能够对车辆进行高精度定位、车况检测，乘客和后台都可以监督到驾驶员疲劳驾驶、酒驾、频繁变道等各种危险驾驶行为；乘客也无需担心物品丢失，智能乘车安全辅助会为乘客提供车内监控、物品监测和安全带识别等帮助；在AI语音交互和智能互动娱乐方面，乘客可以使用唤醒词“小约小约”唤醒语音助手，从而对车内功能进行控制，并通过语音交互的方式观看电影、新闻等娱乐内容。

CI的智能行程和后台管理则能够让平台和驾驶员更好地对行程进行管理，如用户可以通过CI自主更改行程，驾驶员则可以通过语音控制订单的开始和结束，无需在在手机上进行操作；平台也会对驾驶员的所有驾驶行为和服务行为自动进行监控管理，提升驾驶安全性保障用户的乘车安全。

首汽约车CEO魏东表示，“不管是互联网还是车的智能化，都是为了让出行更聪明，以实现服务的差异化和创新，这也是未来行业必然的发展方向。”

他进一步表示，车辆是一个载人的移动终端。CI的上线让首汽约车有了与乘客交互的新窗口，可以作为商家和服务内容的展示平台。未来将通过服务、车辆运营的盈利的同时，娱乐内容、商业展示将成为首汽约车的新盈利点。（张俊）