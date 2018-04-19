专访阿里云闵万里:城市大脑要定标准 勿挂羊头卖狗肉

阿里云AI首席科学家闵万里接受新浪科技专访

新浪科技 韩大鹏

去年年底，科技部宣布成立四大新一代人工智能开放创新平台，同时组建了新一代人工智能战略咨询委员会。阿里云人工智能首席科学家闵万里成为咨询会委员，由他负责的阿里云ET城市大脑也成为四大平台之一。

在常人看来，闵万里的经历带有几分传奇色彩：14岁入选中科大少年班，博士毕业后在IBM和Google工作，上过CNN新闻，登过福布斯杂志……

在留美16年后，闵万里于2013年被“挖”回国，进入阿里巴巴。而当时，他对阿里并不了解，甚至未曾在淘宝上购物。让他留恋于此的是数据的价值，“我搞大数据，肯定要去数据最多的地方”。

近日，新浪科技对闵万里进行了专访。

谈中美AI差距：

“具备人才优势但基础理论落后”

“两国当初都在同一条起跑线上”，闵万里称，在2013年前后，云计算刚开始快速发展，没有人去深究海量数据背后对AI的影响与意义。直到2015年前后，AlphaGo的出现为AI添了把火。

闵万里指出，从技术的层面看，人和机器最大的差别在于人类有自我创造和探索性，而现在几乎所有的机器人，其应用设计的逻辑本身、自我学习逻辑方式是人类预设的。在预设之外，对一些新的情况的反应，机器人目前的技术还很难做到。

而从应用的角度看，机器在制造业当中的普及必然会对工作模式及就业带来冲击。不过，人们在解放劳动力的同时，可以转型做更有价值的工作。

不久前，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，为我国人工智能发展设定了明确的时间表和线路图：到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，预计人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元。

中美两国在人工智能赛道上展开较量。针对差异，闵万里认为，首先是商业环境的不同：在发展中国家，很多公司更关注财报和回报，而发达国家的公司则更愿培养土壤，投资未来。其次从政府的角度看，美国政府对重大科技革命嗅觉非常灵敏，中国政府也对此高度重视，并配有专项资金的大力支持。最后是人才储备，这方面中国有人口红利，具备人才优势，但是基础理论要落后于美国，深度学习、神经网络等理论均非国人首创。

谈数据意义：

“不要打着大脑的名义去卖硬件”

随着大数据、云计算以及人工智能的不断进步，城市大脑的设想正在逐步变为现实。

纵观国际市场，早在2008年，IBM就提出了智慧城市的计划，但未取得明显进展。

闵万里认为，城市大脑要搭建的是整个城市的人工智能中枢，而非是建设城市的手或者脚。之前智慧城市的解决方案，都是在尝试建设手脚，并且把手和脚绑到一块去，就希望他们能够协同产生智慧。

在城市大脑概念爆红后，一些原有的智慧城市厂商摇身一变也成了“城市大脑”。对此，闵万里表示：“不要挂着羊头卖狗肉，打着大脑的名义去卖硬件，去铺设更多的摄像头，去卖前端的安防设备这些东西”，闵万里指出，城市大脑要能够对整个城市进行实时、全面、全量的感知，并且调动手和脚做出行动，这是对城市的重新发明。“欢迎同行一起去证明这个未知的概念，但请不要把他变成一个‘营销词汇’”。

对于准备进场的选手，他也给出了建议，“千万不能只做平台，没有应用，大脑与应用之间是互相促进的，否则最后就变成了死脑、变成了空城”。

目前，中国的很多城市已铺设了大量的基础设施，积累了大量数据，这是重要的资产，政府建设的城市大脑是要将“沉睡”的数据价值加以释放。同时，该领域需要制定标准和模式，“我们现在做的，是希望唤醒更多企业按照标准去执行”，他指出，城市大脑更多地承载了开放创新的使命，使更多公司在其中探索。在数据安全、计算可以承载的前提下，让一切变得有可能。

谈云计算格局：

“价格战的竞争非取胜之道”

根据美国权威投资研究机构Morningstar发布的报告，全球公共云市场将进一步整合，预计到2021年形成由亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云、阿里云四分天下的格局。

“亚马逊的规模比我们大”，闵万里坦言，中美在云计算领域仍存在较大差距，主要原因在于，美国的云计算市场相对成熟，接受程度要高于国内，且对方到了一个成熟阶段。

闵万里称，云计算公司会持续竞争，在纯粹的计算资源层面必然会走向价格战，这对客户来说是好事，也会倒逼产业不断寻求技术突破。“我们有成本优势，有规模优势，但这不是我们最终要胜出的一个地方”。他认为，在市场份额保持持续增长的同时，应该在垂直场景的创新解决方案上发力。

谈区块链乱象：

“技术值得研究但需时间沉淀”

“极度狂热后，必然会迅速冷却”，闵万里认为，区块链概念持续火爆，主要原因在于有人从中牟利，且存在以讹传讹的现象，很多人会陷入一个非理性的状态，“投机者最终留下的是一片废墟”。

但是，区块链的技术值得研究。闵万里说，长久以来，信任问题始终未得到解决，该技术或许可让人们的信用体系逐步完善，但还需要时间的沉淀，“我对这项技术还是保持非常开放的态度”。