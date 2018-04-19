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网贷“备案生死线”6月大限推迟，P2P平台忧心忡忡

网贷“备案生死线”6月大限推迟，P2P平台忧心忡忡
2018年04月19日 14:46 界面
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　　来源界面新闻，苗艺伟 　　

　　截止到今年6月底的网贷“备案生死线”本已进入倒数，一则备案延期的消息让P2P行业再生变局。

　　据界面新闻记者从多方信源了解，监管部门在近日紧急下发口头通知，要求各地暂停发放网贷备案登记细则，同时，网贷备案延期在所难免，且未确定延期的最后期限。

　　据2017年12月发布的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（简称“57号文”），其中设定的备案最后期限为6月底。对于全国近3000家网贷平台来说，距离这一原定期限仅剩下不到两个月的期限，而延期的信息让不少平台再次“忧心忡忡”，它们是否将陷入漫长的等待期和过渡期？

　　一家总部位于北京即将上市的大型网贷平台CEO告诉界面新闻记者，为了合规备案，整个公司已经付出了包括等保测试费用、聘请律师事务所的合规费用、会计师事务所审计财务的费用、更换存管银行的费用等高达千万元的合规成本。

　　这位CEO 也表示，虽然监管层要求的备案材料都已经完成，但却并没有相关监管部门来接收这些文件或提出反馈意见。因此，究竟什么时候能备案，对于他来说仍然是未知数。

　　在“57号文”公布后的四个月内，浙江、广东、江苏、上海、重庆等多个地方金融办纷纷根据该文件发布了地方性的P2P平台整改验收细则。但在这些细则中，各地备案的整改完成时间、存管银行是否有属地化要求，以及诸多备案细节都不尽相同。

　　一家总部位于上海的P2P平台高管向界面新闻记者表示：“不同地方政府对网贷平台态度不同。由于网贷是全国性的业务，各地监管部门出台政策的尺度不一，各地平台的备案可能会面临不一样的“起跑线”。这并不公平，可能会鼓励平台寻求监管套利。”

　　“目前网贷备案最大的挑战还是在地方金融办。”上述上海P2P平台高管指出，“因为，网贷备案与其过去的工作性质差异非常大，而工作时间少、压力大，责任也大。”

　　另一位总部位于南京的P2P平台高管则表示，“网贷备案延期，一方面是一些不合规存量大的平台完成业务整改还需时间；另一方面，针对一些不是真心做实事、心存侥幸的平台，也需要时间将其清出网贷市场。”

　　自去年12月的“备案生死线”划定之后，中国数千家网贷机构明显加快了转型速度，据网贷之家数据，截至2018年2月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1890家，已经连续三个月下降。此外，涉及期限错配的网贷活期业务、加杠杆的净值标业务也逐渐暂停，互联网资管业务也得到了规范。但同时也要看到，很多P2P平台为了备案，新业务基本暂停，甚至投资人面临着无标的可投的困境。

　　上述南京P2P平台高管表示，“为了通过备案，之前有些平台已经暂停业务进行整改，备案的延期将对平台业务造成影响。备案结合最近金融严监管的各种信号，备案延期意味着监管从严、从紧，最终通过备案的平台也会更少。”

　　不少业内人士呼吁，监管如果让整个行业陷入停滞，显然违背初衷，再次延期之后，监管一方面应明确预期，统一全国备案标准，与行业进行良好沟通，另一方面，也应发展 RegTech，在人才与硬件上为监管金融科技公司做好准备。

网贷P2P监管
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