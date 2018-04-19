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牛文文：芯片产业发展需要企业和企业家精神

牛文文：芯片产业发展需要企业和企业家精神
2018年04月19日 13:26 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月19日午间消息，创业黑马董事长牛文文今天中午在微博发文表示，芯片产业发展需要企业和企业家精神，以及华为、京东方等大企业的支持。此外，政府还需要创造出更好的环境，让企业家安心做长期投入。

　　牛文文在微博中回忆了此前参访韩国三星的经历，并谈到了当时震撼自己的三点。

　　首先，三星创始人李秉哲在家电时代超前投入巨资布局芯片生产，并不断投入，最终超越日本占据消费电子产业上游。而在李秉哲决定涉足芯片生产领域遇阻时，韩国政府也将日本支付的赔款用于支持三星，并营造出了政府、社会和企业合力“超越日本”的环境。

　　震撼到牛文文的最后一点，是三星员工的危机意识，牛文文表示，“芯片再重要也是个商业产品，没有企业家精神很难持续发展”。

　　牛文文从中总结认为，发展芯片产业需要企业和企业家精神，不能由政府直接做。而芯片投资巨大，且回报时间厂，无法仅仅依靠民间资本和创业公司发展，华为、京东方等大企业才应是主力。此外，政府需要创造良好环境，让企业家能够安心进行长期投入。

　　以下为牛文文微博原文：

　　芯片产业为什么在中国没有发展起来？想起十几年前参访韩国三星，当时非常震撼的三点：

　　一是三星创始人李秉哲那一代韩国人“超越日本”的顽强愿力，在红红火火的家电时代就看到芯片“点石成金”的巨大超越优势，下决心力排众议超前投入巨资上芯片生产线，而且一代一代线连续投入，终于在芯片上超越了日本，占据了消费电子产业的上游。今天三星手机一路下滑，但三星电子的业绩仍然强劲增长，靠的就是上游。

　　第二，李秉哲当年决定上芯片生产线，反对意见很大，但他说服了政府，据说当年政府把日本给韩国的赔款支持了三星的芯片巨赌。后来我又带记者回身到韩国采访韩国当年的“重型化之路”，半个月采访电子、钢铁、航运、航空等民营巨头，了解到一个事实：当年韩国有过一次国退民进，政府不但强力支持几大民间企业集团，而且还把本来是国有的钢铁、航空企业私有化了，这个过程中，并没有出现类似中国的“国有资产流失”担忧和大讨论。韩国政府、百姓、企业在“超越日本”的愿力合力，值得中国学习。

　　第三，投资芯片产业的经历，积淀起了三星血脉里的“半导体基因”：每代晶圆线投资额巨大，一代线投资失败，整个三星可能就会倒下，所以三星人上上下下危机意识非常强。说到底，芯片再重要也是个商业产品，没有企业家精神很难持续发展。

　　简单说，发展芯片产业，第一还得靠企业和企业家精神，不能政府直接做；第二芯片投资巨大回报时间长，只靠民间风险投资和创业企业不行，还得华为京东方这样的大企业上；第三政府需要创造更好的环境，让企业家安心做长期投入。

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