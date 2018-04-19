收购恩智浦一波三折 商务部若否决会否重创高通

商务部新闻发言人今日在发布会表示，商务部正在依法审查高通和恩智浦并购案，该案在行业内将产生深远影响。4月16日，高通公司申请撤回申报并已经重新申报。商务部将继续按反垄断法的相关规定，依法公平公开公正地做好该案的反垄断审查工作。

在半导体领域，恩智浦半导体是全球最大的制造商之一。收购恩智浦对高通来说十分重要，后者正在寻求用户群的多样化，并日渐成为快速发展之汽车市场上的领先芯片供应商。

该美国芯片制造商已经获得全球9家监管机构中8家机构的批准，以最终敲定收购。中国监管机构是唯一一家还未给予批准的。通过再次申请，高通或许将给商务部提供另外6个月的时间窗口来评估其申请。这将是高通第二次重新向商务部提交其反垄断申请。

高通收购NXP一波三折

分析师认为，在中美贸易和投资紧张局势未得到解决之前，中国商务部不太可能批准这次交易。

本月早些时候，特朗普政府拟议对约1300种工业、技术、交通和医疗产品征收近500亿美元的关税，以迫使北京更改其知识产权政策。而北京方面立即以对关键美国进口产品征收500亿美元关税进行反击。

有评论指出，高通的位置非常尴尬：从有国家安全的角度，从竞争和中国行业政策的角度——总之，贸易战中的一切影响因素高通都占了。

第一财经记者联系高通方面，对方拒绝予以置评。恩智浦表示，需要对接全球相应负责同事获得更详细信息，将稍后邮件回复。

恩智浦半导体（NXP）是荷兰著名高性能混合信号半导体电子企业，2006年从飞利浦公司分拆上市，目前已成为全球最大的 汽车半导体公司，拥有汽车电子、智能识别、家庭娱乐、手机和 个人移动通信、多重市场半导体等领域的创新产品与解决方案， 并在射频、身份识别与安全领域长期处于领导地位。截至2018年1月31曰，恩智浦市值为407.4亿美元，位列全球半导体企业第13位；2017年恩智浦营收为86.5亿美元，位列全球半导体企业第10位。

高通（Qualcomm）是美国著名无线通信终端基带芯片公司，在基带芯片市场长期处于垄断地位，并且积累了大量CDMA、 WCDMA、LTE等无线通信标准必要专利。2016年高通以33.7% 的出货量和50%的市场收益（约112亿美元）位居全球蜂窝基带芯片市场首位。在LTE移动基带芯片细分市场，高通出货量占比 更高达52%。截至2018年1月31日，高通市值为1010.4亿美元，位列全球半导体企业第8位；2017年高通营收为170.6亿美元，同比增长10.7%，位列全球半导体企业第5位。

在半导体领域，高通和恩智浦由于客户群和产品领域不同，业务重合部分少、互补性强。高通业务侧重移动和计算等领域， 而恩智浦业务侧重汽车、物联网、网络融合、安全系统等领域。 高通收购恩智浦后不仅将垄断汽车芯片和近场通信（Near Field Communication， NFC）技术，还将通过全球最广泛的销售渠道控 制调制解调器、NFC、WiFi等基带芯片市场。特别是由于恩智浦传统金融1C芯片和移动支付芯片市场均占据支配地位，高通收购恩智浦后将基本垄断全球的金融数据安全业务。

值得一提的是，近年来，全球芯片市场频繁并购。比如，AvagoTechnologies宣布以370亿美元收购博通，还有英特尔宣布以约167亿美元的现金收购可编程逻辑芯片巨头Altera。

收购恩智浦意在物联网领域

公开资料显示，恩智浦提供高性能混合信号和标准产品解决方案，这些产品和解决方案可应用于汽车、智能识别、无线基础设施、照明、工业、消费和计算等领域，在全球超过25个国家拥有2.8万名员工。高通收购恩智浦将使全球半导体行业基本完成向美国集中，极大地增强美国半导体产业实力。高通收购恩智浦后，市值将达到1417.8亿美元，成为继三星电子、台积电、英特尔和英伟达后全球第5大半导体企业。

2015年3月，恩智浦和飞思卡尔宣布进行合并。2015年第四季度，两家公司完成合并。恩智浦首席执行官理查德·科雷鸣（RichardClemmer）表示，合并后的公司在汽车半导体、微控制器、安全连接解决方案等领域形成了自己的技术优势。

“恩智浦主要在汽车电子、物联网还有手机安全方面有不错的技术，跟高通形成互补。因为无论是电动汽车、物联网都是行业关注的方向，高通的技术此前主要集中在手机领域，如果不想错过未来的发展契机，进行收购可以理解。”半导体行业专家王艳辉在接受第一财经记者采访时表示。

不过王艳辉也认为，如果高通对恩智浦进行收购，也会面临整合的难题，“两家公司的文化不一样，客户群体也有较大差别，整合起来并不容易。”

据国际电信联盟（ITU）预测，联网设备的数量到2020年将达到250亿，其中绝大多数联网设备将来自手机以外的其他智能终端。

“目前，采用高通技术的物联网终端出货量已经超过10亿。我们重点关注的领域包括家居控制和自动化、家庭娱乐、语音和音乐、摄像机和无人机、智能城市和工业以及可穿戴设备等。”高通物联网部门消费产品业务总监对记者表示。

2015年，高通宣布完成对CSR的并购。这笔耗资25亿美元的并购，据业内分析高通是看中了CSR蓝牙传输技术在物联网领域的应用潜力。

英特尔也初步形成了面向万物互联时代的战略布局。众所周知，英特尔为人所知的是一家PC芯片供应商，不过其在数据中心业务、物联网业务领域正在加强投入。2015年，英特尔斥资167亿美元收购Altera，后者的FPGA技术也被认为将可能整合进CPU，应用于PC、服务器以及物联网领域。“通过业务调整和投资并购，英特尔逐渐形成了云端的服务器、终端的PC和物联网，以及中间的晶圆代工业务。”王艳辉说。